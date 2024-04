Alcaraz: «No nos tome por tontos, ¿qué está escondiendo?

El consellers de Sa Unió y presidente del PP, José Manuel Alcaraz, intervino para declarar que «el señor presidente es el capitán de un barco como el Titanic, pero no por ir contra un iceberg, no; este presidente va contra todos los icebergs». Le recordó que en la junta ordinaria de hoy se lleva un acta del 22 de abril: «Estamos aquí porque la oposición pide que se apruebe un acta que usted tiene desde el 27 de marzo para firmar, hace casi un mes. No nos tome por tontos, ¿qué está escondiendo?». C.C.