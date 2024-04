El Consell d’Eivissa posa en marxa una campanya de foment del reciclatge dels residus orgànics

El Departament de Gestió Ambiental del Consell Insular d’Eivissa ha posat en marxa una campanya per informar sobre els beneficis del reciclatge dels residus orgànics que es desenvoluparà als municipis de l’illa que tenen implantada la recollida orgànica: Eivissa, Sant Josep, Sant Antoni i Sant Joan.

Al llarg de quatre setmanes, una setmana per cada municipi, aquestes localitats comptaran amb estands informatius, tallers, xerrades i jocs dirigits per educadors i informadors ambientals i que tenen com a objectiu reforçar i incentivar la recollida selectiva de la fracció orgànica pel seu posterior reciclatge, fomentar la consciència sobre els beneficis ambientals del reciclatge d’aquesta fracció i sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari.

El conseller de Gestió Ambiental, Ignacio José Andrés, ha explicat que es tracta d’una campanya de conscienciació “molt necessària perquè la fracció orgànica és la darrera que ha arribat i hem detectat que hi ha menys informació entre la població sobre aquesta i es fa necessari que sàpiguen com fer un ús correcte dels contenidors i com prevenir el malbaratament alimentari, per tal d’evitar que, com passa cada any, tones d’aliments que poden ser consumits acabin al fem”.

El calendari previst de la campanya és el següent:

-Setmana del 15 al 20 abril - SANT ANTONI

-Setmana del 22 al 27 d'abril – EIVISSA

-Setmana del 29 d'abril al 4 de maig- SANT JOSEP

-Setmana del 6 a l’11 de maig- SANT JOAN

Els horaris dels estands són els dilluns de 16.00 a 19.00 hores, de dimarts a divendres de 10.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h, i el dissabte de 10.30 h a 13.30 h.

Per participar en les diferents sessions informatives i tallers, n’hi ha prou amb apropar-se a l’estand i inscriure’s. Més informació al web residus.conselldeivissa.es o al 900 264 878.