llama la atención

Que hoteleros y responsables de turismo de la isla consideren que en las Pitiusas está superado el debate que ha llevado a los canarios a tomar las calles para exigir cambios en un modelo turístico que les impide vivir. En Ibiza la realidad es igual o peor que la de Canarias: no hay vivienda, los trabajadores no tienen más remedio que vivir en caravanas o en sus propios coches, los precios de la alimentación disparados, circular por las carreteras es complicado, ir a una playa de arena en verano, aún más; no hay forma de controlar todos los fondeos sobre posidonia, el desfilfarro de agua... Todo controlado y superado.

Los cruces de declaraciones entre el director del Club Náutico Ibiza, Vicent Canals, que asegura que plantará cara al nuevo concesionario y defenderá sus derechos, y el administrador único de Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), Carlos Illa, que le recuerda que lo normal, en un traspaso como el que se tiene que hacer de cara al 5 de mayo en el club, es que los altos directivos como él se marchen.