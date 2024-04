Ana Ferrer: La supresión del Patronato de Deportes de Ibiza "mejorará las condiciones laborales de los trabajadores"

Los rumores que circulaban entre los trabajadores del Patronato de Deportes se confirmaron ayer. El Ayuntamiento de Ibiza ya está iniciando los trámites para hacer efectiva su eliminación, según reconoció la concejala de Deportes, Ana Ferrer después de que dos medios (Radio Ibiza y Periódico de Ibiza) adelantaran la noticia: «Eran estructuras que hace 30 o 40 años tenían sentido para ganar cierta agilidad administrativa, pero hoy en día están sujetos a los mismos controles y procedimientos administrativos que el Ayuntamiento, por lo que se hace innecesario».

Actualmente «se tienen que aprobar dos presupuestos y validar cada decisión dos veces», aseguró Ferrer sobre las situaciones que se dan entre el Patronato y el Ayuntamiento: «Esto no aporta ningún beneficio ni al ciudadano, ni a los empleados ni a los clubes deportivos. Sólo ralentiza», añadió.

Más allá de los tiempos administrativos, según Ferrer, esto también afecta a los empleados del Patronato haciendo que «no se vean beneficiados por las mismas condiciones que el resto del personal municipal». Precisamente por este motivo, los trabajadores llevan desde el año pasado solicitando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que define las funciones y remuneraciones de cada cargo de la Administración. Al solicitarlo, esperaban recibir un salario igualado con el del resto de personal del Ayuntamiento, pero no habían avanzado «nada», según explicó ayer un enlace sindical del Patronato. Los trabajadores trataron de reunirse con el anterior equipo de gobierno para negociar su situación salarial pero no progresaron: «Porque estaba el cambio en marcha», según apuntaron desde el Patronato, donde ayer por la mañana confirmaban no haber recibido comunicación alguna por parte del Ayuntamiento anunciando el cierre del Patronato: «De momento no sabemos nada, no tenemos nada claro». Los trabajadores se enteraron a través de los medios de comunicación tras una reunión que celebraron anteayer: «Habíamos oído rumores pero oficialmente nadie nos ha comunicado nada».

Desde el Consistorio apuntan a que la supresión del Patronato dará respuesta a la demanda que había sobre mejorar las condiciones laborales de los trabajadores: «Los empleados se subrogarán y pasarán a formar parte del Ayuntamiento, dentro de la concejalía de Deportes», señaló Ferrer, que también recalcó que la semana que viene se reunirán con los trabajadores para tratar diferentes asuntos: «Los empleados del Patronato no tienen nada que temer, tendrán mejores condiciones y menos duplicidad de tareas», asegura la concejala.

De cara a la eliminación del Patronato de Deportes se inicia un proceso administrativo que conlleva «la apertura de un expediente, la elaboración de una memoria y varios informes y en el que el propio Patronato será el que realice la solicitud», apuntó Ferrer. La aprobación final para la eliminación del Patronato debe realizarse en el pleno del Ayuntamiento y por ahora únicamente se está «iniciando el proceso», matizó la concejala.

La intención del Consistorio es finalizar estos procesos en 2024 para que el año que viene no haya que «hacer nuevamente presupuestos por duplicado». Según añadía Ferrer: «Las instituciones tienen que evolucionar y ser útiles y eficientes. La realidad de hoy no es la de hace 40 años».

En cuanto a lo que ocurirrá con los demás patronatos del Ayuntamiento de Ibiza, el de Música y el del Museo de Arte Contemporáneo (MACE), Carmen Domínguez, concejala de Archivo, Normalización, Cultura, Patronatos y Biblioteca, indicó: «Se está evaluando la necesidad o no de contar con estos patronatos. Aquellos que aporten un valor real se mantendrán y los que supongan una duplicidad administrativa, o no aporten un beneficio claro, se suprimirán». El que se esté evaluando, añadía, forma parte de un «proceso normal de simplificación administrativa y eficiencia».

El deporte de la ciudad seguirá igual pero «más ágil»

El Patronato de Deportes de Ibiza es una fundación pública que desde 1982 tiene el objetivo de fomentar el deporte en Ibiza. Desde la concejalía de Deportes aseguran que con su eliminación «el deporte de la ciudad seguirá funcionando con normalidad, pero de forma más ágil. La historia del deporte de Vila seguirá siendo de la ciudad, de sus clubes y de sus deportistas».

Ni los ciudadanos ni los clubes se verán afectados por la desaparición del patronato, insistío ayer Ana Ferrer, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza: «Las actividades continúan independientemente de si el organismo que figura detrás es el patronato o la concejalía», apuntó.

De hecho, Ferrer informó de que esta semana han mantenido una reunión con los clubes deportivos de la ciudad: «Ni uno solo manifestó ningún problema ni objeción a la supresión del Patronato, porque saben que no afectará en su día a día, o que, si lo hace, será para bien».

«Tener o no tener Patronato, hoy en día, no aporta ningún beneficio», apuntó Ferrer antes de afirmar: «Influirá en que la gestión será más ágil y eficiente y los empleados serán los mismos, pero con mejores condiciones».