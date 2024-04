Una mañana para descubrir la Escola d’Art

Vestirse con prendas de moda, dibujar ojos con pinceles tumbado en el suelo, posar en un photocall de Adán y Eva, ver en acción un taller de moda o uno de forja. Éstas, son solo algunas de las actividades que disfrutaron la veintena de alumnos del IES Santa Maria durante la primera sesión de puertas abiertas de la Escola d’Art de Ibiza en la mañana de ayer.

El jefe de estudios de la Escola d’Art, Vicente José Juan, en una explicación durante la visita guiada. / VICENT MARÍ

La jornada empezó a las 11horas con una breve explicación teórica a cargo de Vicente José Juan Torres, jefe de estudios, sobre la oferta académica del centro. Ésta, incluye dos grados medios (Forja y Asistencia al producto gráfico impreso e Interactivo), tres grados superiores (Moda, Mobiliario y Ebanistería Artística), además del Bachillerato Artístico.

A continuación, Juan enseñó detalladamente las instalaciones del colegio a excepción de las aulas de Bachillerato, ya que estaban en plena clase. Durante el corto recorrido, los presentes vieron, con evidentes rostros de ilusión, como varios alumnos trabajaban en los talleres de forja, moda y volumen. Además, entraron en el taller de dibujo artístico, aunque éste estaba vacío ya que «es un espacio que solo se utiliza para dar clases en los grados de tarde», indicó el jefe de estudios.

Los alumnos del IES Santa Maria en el interior de uno de los talleres. / VICENT MARÍ

Espacio libre y respetuoso

Por otro lado, destacó los valores del centro: «Somos un espacio libre y muy respetuoso en el que todos los estudiantes son bienvenidos, independientemente de factores como el aspecto físico, ya que eso nos da absolutamente igual». Además, afirmó contundentemente que «no se va a ir detrás de los alumnos para que cumplan sus responsabilidades». Y es que, desde la Escola d’Art consideran que sus matriculados, a pesar de que la mayoría son jóvenes de 16 años, ya son adultos con responsabilidades.

Una vez vistas las instalaciones, los asistentes disfrutaron de la primera actividad práctica, titulada ‘Escalart’. En ella, debían escribir en un folio palabras que incluyeran la partícula ‘arte’ o ‘art’ y posteriormente pegarlas en cada uno de los escalones que suben al primer piso. Tras construir correctamente palabras como arteria o amarte, los alumnos recurrieron a la imaginación cuando ya no se les ocurrían nuevas. Es por ello que, se inventaron conceptos como ‘artemaniaco’, en referencia al programa de televisión, ‘Art Attack’, situación hizo reír al encargado de la actividad.

Poco después, salieron al patio de la entrada, donde algunos jóvenes se disfrazaron, entre risas, con varias prendas de moda elaboradas en el mismo centro. No obstante, otros optaron por pintar tranquilamente en el suelo unos ojos sobre lienzo.

Los asistentes a la jornada prestan atención a las explicaciones de una de las profesoras del ciclo formativo de forja. / VICENT MARÍ

Una vez concluida la jornada, llegaron las conclusiones. Paula Carcelén Marí, alumna del IES Santa Maria, se mostró gratamente sorprendida: «A esta jornada le pongo un nueve o un diez. Tenía las expectativas bastante bajas cuando hemos llegado, pero cuando he entrado he cambiado de percepción»

Por su parte, su compañero Giovanny Jover, también valoró muy positivamente la jornada: «Es una experiencia fabulosa y que le doy un diez. He venido sin tener nada en mente ya que había perdido toda la esperanza -en relación con encontrar algo que le gustara estudiar en el futuro-, pero tras ver todo esto, ahora tengo un montón de opciones que me gustan». Además, afirmó que le ha servido para reencontar su motivación con la moda: «Me ha gustado especialmente el taller de moda y diseño, que es algo que me llama la atención desde pequeño, pero esta jornada me ha inspirado a seguir».

Visita interactiva

Esta primera visita guiada, que por las mañanas solo se dirige a grupos, contó con la excepcional presencia de Xavier Vicent Fisher Roig, alumno del IES Marc Ferrer de Formentera, quien acudió a Ibiza expresamente para esta jornada de puertas abiertas. Con sonrisa de oreja a oreja, hizo un balance de la vivencia: «Me ha gustado porque es algo diferente, ya que no todas las jornadas de puertas abiertas de los colegios son tan interactivas como aquí, en la que además se respira un ambiente distinto y con menos alumnos».

Por otro lado, la directora de la Escola d’Art, Marian Ferrer, destacó el objetivo del centro: «Abrimos la escuela a los estudiantes de las Pitiusas para que conozcan el trabajo que se desarrolla con el objetivo de incrementar el número de matriculados».

Cuatro prendas de moda elaboradas en la Escola d’Art en uno de los pasillos del colegio. / VICENT MARÍ

Como novedad, a partir del próximo curso se incorpora el ciclo formativo de Asistencia al producto gráfico impreso, la modalidad de asistencia al producto gráfico interactivo. Ferrer considera que esta novedad «será uno de los principales atractivos del próximo curso» e informó de que habrá unas 30 vacantes disponibles.

Por otro lado,c abe destacar que las visitas guiadas a la Escola d’Art continúan hoy y mañana. Por la mañana, de 9 a 14 horas, las visitas solo estarán dirigidas a grupos que hayan solicitado previamente cita. Por el momento, desde la organización, confirman la presencia de cuatro centros educativos de la isla. Por la tarde, a partir de las 14 horas, las visitas estarán dirigidas a particulares y familias.

Varios alumnos entran en una de las aulas del centro académico. / VICENT MARÍ

