Mientras Vox preside, Marga Prohens manda

La presidenta del Govern, Marga Prohens, dio por hecho ayer en el Parlament que existen llamadas de Koldo García, el principal investigado de la trama de las mascarillas, con Francina Armengol y Iago Negueruela para obligarles a aceptar los contratos millonarios de las mascarillas, aunque el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no incluye esta información en su auto y, en cambio, apunta a unas maniobras con el actual Govern para anular la reclamación que «ha surtido efecto».

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ayer en el Parlament. / Manu Mielniezuk

«¿Puede afirmar usted aquí en sede parlamentaria, señor Negueruela, que no tiene conversaciones telefónicas con Koldo García? ¿Puede afirmarlo? ¿Sí o no? ¿Puede afirmar en sede parlamentaria que usted no recibió las órdenes del señor Koldo que salen en el auto y que dicen que se daban estas órdenes para cumplir con las instrucciones de la trama corrupta?», afirmó la dirigente popular en su última intervención de la sesión de control celebrada ayer.

Hasta el momento en el auto del magistrado, al que ha tenido acceso este diario y cuyo contenido ha sido publicado, no aparece ninguna referencia a conversaciones entre Koldo García, Francina Armengol y Iago Negueruela. En cambio, el magistrado apunta que la reclamación iniciada por el Pacto generó nerviosismo entre Koldo y su principal socio Juan Carlos Cueto, que derivó en «distintos encuentros» en los que hablaron de buscar una solución para «frenar» la reclamación millonaria.

En este sentido, apunta el juez, «se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión [...], a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular» durante los últimos meses de 2023 y principios de 2024. Igualmente el magistrado señala que sus movimientos fueron exitosos y consiguieron que el Govern actual desistiera de la reclamación: «A este respecto, cabe señalar que, de la observación de las comunicaciones telefónicas de los investigados, pocos días antes de la fecha límite indicada se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación a Soluciones de Gestión y, por tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto».

Las acusaciones de la presidenta a los dos principales dirigentes del PSOE balear se produjeron en su última intervención de la sesión de control, por lo que Negueruela no tuvo opción a réplica. Por este motivo, el socialista pidió la palabra al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, para «contestar a preguntas directas» después de que la dirigente popular le interpelase directamente en su alocución, aunque Le Senne aseguró que «no procede» después de que Prohens dijera que no con la cabeza y la mano. «Entonces es una cobarde la presidenta por no dejarme contestar», añadió el socialista.

Mientras Prohens afirmó «con rotundidad mi tranquilidad en cuanto a la gestión» de los expedientes de la trama, Negueruela manifestó que «la única presión que conozco está al auto de la Audiencia Nacional, donde se llama que se habría caducado el expediente de reclamación de las mascarillas por la presión de la trama al Gobierno de Prohens», por lo que pidió a la presidenta «si puede garantizar que no dio orden a nadie para firmar el expediente de dejación falsa sin informes jurídicos».

Mientras Vox preside, Marga Prohens manda

Ambos partidos descartan la comparecencia de la líder del PP a pesar de que Koldo habla de ella en los pinchazos

El Partido Popular y Vox dejan todo bien atado para tener el control absoluto de la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Koldo. Los dos partidos hacen valer su mayoría absoluta en la Cámara balear para controlar la comisión no permanente que indagará en las irregularidades producidas en los contratos de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., por parte del Govern del Pacto desde el año 2020 hasta la fecha y protegen a la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, que no será citada a declarar pese a que la izquierda sí lo pedirá.

Los populares han cedido la presidencia de la comisión a María Jesús Verdú, una diputada de Vox que hasta ahora había mantenido un perfil bajo más allá de la bronca que tuvo con el presidente del Parlament, a quien menospreció en un pleno pese a ser su compañero de partido. La ultraderecha se asegura así el control de la comisión, lo que les permitirá tener una mayor visibilidad y manejo durante todo el proceso. Además, el PP se ha reservado la secretaría, mientras que la vicepresidencia será para la representante del PSOE Pilar Costa. Ambos partidos cuentan con la mayoría de los votos en la comisión el PP ya controla la comisión del Senado  y, por tanto, podrán sacar adelante todas sus iniciativas, así como vetar muchas de las que proponga la izquierda.

El principal punto de fricción será la lista de personas que deberá comparecer ante la comisión. Antes de comenzar incluso con los primeros trabajos, PP y Vox ya han confirmado que llamarán a declarar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el exministro de Fomento José Luis Ábalos; su exasesor y principal investigado Koldo García, así como la cúpula de la anterior conselleria de Salud: la exconsellera Patricia Gómez y los dos exdirectores del IB-Salut Juli Fuster y Manuel Palomino.

PP y Vox han decidido que la presidenta del Govern, Marga Prohens, no tiene que ofrecer sus explicaciones, y la presidenta de la comisión defiende que «de momento no tenemos ningún indicio de que Marga Prohens tenga que comparecer», a pesar de que Koldo alude en las conversaciones interceptadas a finales de 2023 por la Guardia Civil tanto a la presidenta del Govern como al director general del IB-Salut, Javier Ureña.

