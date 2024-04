La sala amable para víctimas de agresión sexual de Can Misses atiende a 51 mujeres

Los profesionales del Hospital Can Misses atendieron a más de medio centenar de mujeres (un total de 51) el año pasado en la sala amable para víctimas de agresión sexual. 2023 fue el primer año completo de funcionamiento de este espacio, que se puso en marcha en agosto de 2022. Desde entonces, por esta sala, pensada para que la atención a las mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual sea lo más humana y cercana posible, han pasado 84 mujeres, detalla la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Durante los primeros meses de funcionamiento de la sala amable (entre agosto y diciembre de 2022), un espacio cálido que huye de la estética hospitalaria, los profesionales de Can Misses atendieron a 33 mujeres. Esto, señalan desde Salud, supondría que el año pasado se produjo un descenso del 20% en el número de atendidas «si se extrapolan los datos del último semestre de 2022». Sin embargo, habrá que esperar a tener un segundo año completo de funcionamiento para poder hablar con propiedad de si el número de víctimas de agresiones sexuales atendidas en este espacio, aumenta o desciende. Hay que tener en cuenta que la actividad de la sala amable varía mucho en diferentes épocas del año. El 82,35% de las atenciones en este espacio se produjeron durante la temporada turística, de abril a octubre, mientras que agosto fue el mes en el que se concentraron más asistencias a mujeres con sospecha de agresión sexual: el 31,73%.

Menores de 19 años

Diez de esas mujeres no habían cumplido los 19 años, mientras que aproximadamente la mitad (el 47,05%) tenían entre 20 y 29 años. Otro 21,56% se encontraban en la década de la treintena.

Más de la mitad (el 52,94%, un total de 27) no residían en la isla. Por nacionalidades, el grueso de las mujeres que se atendió en la sala amable del Hospital Can Misses eran españolas: un poco más de una de cada tres (el 35,29%, un total de 18. Otras ocho eran británicas (15,7%), cinco de Argentina (9,8%), otras tres francesas (5,8%) y dos ucranianas, estadounidenses, ecuatorianas y paraguayas. También pasaron por este espacio una mujer de nacionalidad marroquí, otra dominicana, brasileña, mexicana, irlandesa, rumana, colombiana y dos de las que no se registró la nacionalidad, explican desde Can Misses.

De las atendidas este año, un total de 40 (prácticamente ocho de cada diez) denunciaron la agresión mientras que las once restantes optaron por no presentarla.

Este espacio se encuentra en la planta de Maternidad, fuera del servicio de Urgencias, que es donde se las atendía hasta agosto de 2022. Una zona en la que estaban expuestas a que los demás pacientes escucharan sus testimonios. La víctima llega a este espacio «siempre que no haya sido agredida brutalmente y necesite una actuación médica de urgencia», según apuntaba Rodolfo Moreno, jefe de Ginecología de Can Misses, el día de su inauguración. Se trata de «un área concebida bajo criterios de humanización de la atención sanitaria, y para garantizar la intimidad de la mujer en un área en la que se sientan seguras», explican desde el hospital. Las paredes son verde agua. Hay un sofá azul con unos coloridos cojines. Una butaca naranja pegada a la ventana, de una de cuyas jambas cuelga un cuadro. La camilla en la que se hacen las exploraciones apenas se ve, Es en ese sofá en el que se sientan para explicar, sin prisas, tomándose todo el tiempo que necesiten y siempre acompañadas, lo que les ha ocurrido. La idea es que durante todo el proceso tengan una persona de referencia, la misma. «Que la paciente vea siempre la misma cara supone una mejor resolución psicológica de los casos», apuntaba Moreno. «La función es ser una referencia que las acompañe durante todo el proceso de asistencia en el hospital, velar por su intimidad y garantizar una atención personalizada, cálida y acogedora. Visto el resultado, se cumple con una calidad asistencial este objetivo», destaca Alicia Fernández del Río, supervisora de Paritorio.

Preguntar sin dañar

De forma paralela a la puesta en marcha de este espacio se creó un protocolo de atención para las mujeres víctimas de una agresión sexual. En el momento en que la mujer, los agentes que acuden con ella o quienes la acompañen comentan el caso en el triaje de Urgencias, se activa este protocolo y se la traslada «inmediatamente» a la Sala Amable, de donde no tendrá que moverse hasta que abandone el hospital.

Las primeras profesionales que atienden a estas mujeres en la sala son matronas y enfermeras de la unidad de Tocoginecología. Ellas son, además, quienes lideran este programa, que está coordinado con los juzgados de Ibiza, la Oficina de la Dona y, en el caso de las víctimas británicas, con el consulado de este país. Casi todas las profesionales del servicio completaron la formación, en la que aprendieron cómo tratar y, sobre todo, cómo preguntar, sin hacerles más daño, a esas mujeres, que muchas veces llegan con miedo, en shock, desconcertadas e, incluso, y por desgracia, avergonzadas por lo que les han hecho.