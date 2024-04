«La pitbull iba sin bozal, se escapó, enganchó a Laila y casi la mata»

Ninguna de las dos, ni la humana ni la peluda de cuatro patas, se han recuperado aún del susto. La primera tiene pesadillas. Cierra los ojos y le viene a la mente, en bucle, la escena de su fiel Laila atacada por una pitbull. «Los aullidos...», comenta. Resuenan en sus oídos desde el martes por la mañana, cuando, sin esperarlo, mientras paseaban por Cas Serres, un ejemplar de PPP (perro potencialmente peligroso) se abalanzó sobre Laila, una mezcla de border collie de siete años, destrozándole los cuartos traseros. «Menos mal que no la cogió del cuello», reflexiona la mujer desde su casa, junto a Laila, que necesitará muchos cuidados y una intensa recuperación. Tiene la pata trasera izquierda cosida por varias partes (puntos interiores y exteriores), lleva un drenaje y está tomando antibióticos para posibles infecciones y antiinflamatorios.

Todo sucedió alrededor de las doce y media del martes, cuando la mujer, que vive en Cas Serres, salió a comprar el pan y se llevó con ella a su leal compañera. Al pasar frente al pipicán que hay en el barrio se fijó en que dentro había un perro y una mujer sentada. El animal les dirigió varios ladridos, pero ni Laila ni su dueña le prestaron mucha atención. Sí se fijó en que se trataba de un pitbull y en que «iba sin bozal». Perra y humana siguieron su camino: «De repente, vi algo que pasaba corriendo y ladrando. Era la perra que habíamos visto, se había escapado del pipicán. Enganchó a la mía y casi la mata».

Según relata la mujer, que ha presentado una denuncia ante la Policía Local de Ibiza y la presentará también en los juzgados —«me han dicho que mejor me espere a que haya acabado todo y tenga todas las facturas», detalla—, la perra que atacó a Laila se había escapado del pipicán por un agujero del vallado. «Si hubiera llevado el bozal, como debería, no hubiera pasado nada», comenta la dueña de la víctima, que cuando vio que la pitbull mordía a su perra intentó separarlas. No pensó, en ese momento, si ella también podría salir mal parada. «La cogía del arnés y trataba de apartarla para que no la siguiera mordiendo», explica esta vecina de Cas Serres, que finalmente logró llevarse a Laila mientras la dueña de la pitbull sujetaba a su propia perra.

La mujer no pudo llamar a la policía porque en ese momento iba sin teléfono: «Como sólo bajaba a por el pan no me lo llevé, pero ya no me lo vuelvo a dejar en casa». Al oír los gritos y los aullidos, algunos vecinos se acercaron. Fue precisamente gracias a uno de ellos como consiguió que la dueña de la PPP le facilitara su teléfono. En ese momento, sólo pensaba en llegar a su casa —«fui corriendo con ella, que pesa 25 kilos, en brazos»— y poder llevar a Laila, que sangraba bastante, al veterinario.

A dos centímetros de la femoral

El informe explica que para coser la herida, que afecta al cuádriceps y el músculo poplíteo, tuvieron que anestesiarla. Además de suturarle «los músculos rotos» le colocaron un drenaje que, si todo va bien, le retirarán el próximo lunes. Según relata la mujer, el veterinario le dijo que «por dos centímetros», las mordeduras no habían llegado a la femoral, lo que hubiera significado la muerte de Laila, que se habría desangrado sin tiempo a llegar a la clínica.

Su dueña se echa a temblar cuando piensa en esa posibilidad. Laila es, junto con su hijo, su compañera de vida. Especialmente tras el fallecimiento de su marido que fue, además, quien se encargó de educar a la perra, que llegó a casa a través de una amiga de su hijo: «Ella y mi niño han sido mi salvación tras la muerte de mi marido», comenta la mujer, que explica que ambas dan largos paseos. En unos diez días le retirarán los puntos a Laila que, según le han advertido ya a su dueña, tendrá que hacer rehabilitación. Las mordeduras han afectado a los músculos de la pata, que quedarán atrofiados: «Con rehabilitación, masajes y tiempo seguro que va todo bien. Laila es una perrita fuerte».

«Imagina si coge a un niño»

La mujer ha decidido denunciar, tanto ante la policía como en el juzgado, lo que les ha pasado porque no quiere que le vuelva a ocurrir a nadie más y para concienciar sobre los cuidados y la atención que requieren este tipo de perros. No entiende cómo hay propietarios que, conscientes de la potencia que tienen, no cumplen con la normativa y los llevan sin bozal o se descuidan. «No son juguetes, imagina lo que podría haber pasado si coge a un niño», reflexiona.

La vecina de Cas Serres también denuncia lo «descuidado» que está el pipicán. Asegura que las puertas, hasta hace unos días, no cerraban y critica especialmente el mal estado del vallado, con agujeros, sobre todo en la parte baja, por los que se pueden escapar los animales. De hecho, han sido los propios vecinos de la zona los que, después de lo que le pasó a Laila, han tapado ese agujero con una piedra de grandes dimensiones.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza explicaron ayer que la puerta del pipicán se reparó «hace una semana» y que se ha pedido la sustitución de la fuente, que no funciona. Además, aseguran que inspeccionarán el espacio para ver si hay que hacer alguna actuación más.

De momento, ni Laila ni su dueña tienen muchas ganas de volver a pasar por delante, después de lo que ha pasado. Ambas están recuperándose. Del susto, la humana. Y del susto y las heridas, su peluda compañera.

