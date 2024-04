Juan Pedro Checa, el modelo que quiere llevar la Ibiza de ensueño al Míster España Internacional

Con tan sólo 26 años y un futuro prometedor en el mundo de la moda, Juan Pedro Checa (1997) es el primer ibicenco que representará a Baleares en el certamen de Mister España Internacional. En la gala, que se celebrará el 10 de septiembre en Tenerife, se disputarán el premio 52 aspirantes de todas las comunidades de España.

“Todo comenzó por mi hermana, que veía el certamen. Me dijo que probara y desde ese día se encendió un sueño en mí y me puse en contacto con la Delegación de Baleares, que me ha acogido muy bien en todo momento", cuenta el joven a Diario de Ibiza. "Mi objetivo en el certamen es representar la Ibiza de verdad, la de las playas bonitas y los paisajes de ensueño. Nada que ver con la idea que tiene la gente de fiesta y desmadre", explica.

Juan Pedro Checa mide 1.85 y cuida su físico diariamente con ejercicio y dieta. "El mundo del modelaje me hizo coger rutina en el gimnasio y ahora no puedo vivir sin él", cuenta. En cuanto a la parte del cuerpo que más le gusta de sí mismo, el ibicenco asegura que es la cara. "El cuerpo lo puedes trabajar, pero estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron mis padres", comenta entre risas.

El ibicenco comenzó en el mundo de la moda a los 14 años, momento en el que se puso en contacto con una agencia de Ibiza y empezó a hacer trabajos de fotografía, pasarela y videoclips. Después dejó la moda y se fue a Inglaterra a estudiar la carrera de Diseño de Interiores. Al terminar, regresó a Madrid para estudiar un máster de arquitectura efímera. "Cuando empecé los estudios dejé la moda, pero ahora que he terminado, no he dudado en retomarlo", indica.

Las pruebas

Ganar Míster España Internacional no es sencillo, según cuenta el joven. Los aspirantes han de superar siete pruebas, entre las que se encuentran las pruebas físicas, la prueba top model, la prueba de baño, el favorito del público, el candidato multimedia, la prueba de talento y la prueba de traje típico. Además, Juan Pedro Checa también está preparando un vídeo en el que tiene que presentar la isla.

Juan Pedro afronta los meses con muchas ganas e ilusión. Además, concluye: "Estoy muy agradecido a la Delegación Balear, a Poncio Bover y a África Welch por confiar en mí. Además, Cres del Olmo, el director nacional, también me ha apoyado en todo momento".