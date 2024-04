Ibicencos atrapados en las Azores por el mal tiempo: "Nos dicen que nos apuntemos en una lista de espera para volar, pero los vuelos están cancelados desde hace una semana"

Volver a casa se está convirtiendo en un infierno para Laura y Pau, dos ibicencos que buscaban pasar unas vacaciones de Semana Santa de ensueño en Ilha das Flores, en Azores. El temporal ha obligado a cancelar vuelos y ahora están atrapados junto a un centenar de españoles sin fecha de retorno.

"Llegamos a Flores el día 26 y teníamos que regresar este lunes. Cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron que había mucha gente atrapada porque el mal tiempo estaba obligando a cancelar los vuelos, pero no nos lo creíamos, hasta que nos pasó a nosotros", cuenta Laura Torres a Diario de Ibiza. Además, también asegura que "algunos españoles llevan más de una semana intentando salir de la isla". Según cuenta Torres, se han puesto en contacto con el Consulado de España. "Les han dicho que la situación no depende de ellos y que hay que ir esperando", añade.

Los jóvenes ibicencos hicieron el trayecto Ibiza - Barcelona - Säo Miguel para llegar a Flores. "Si cuando estábamos en Säo Miguel me dicen que no podríamos salir de Flores, no habríamos venido. Ahí ya se sabía", lamenta desesperanzada. "El problema es que estamos angustiados porque no sabemos cuándo saldremos de aquí. Nosotros tenemos un poco de margen para reincorporarnos al trabajo, pero hay personas que tienen que salir de la isla para operarse o por cualquier otra situación personal y no pueden".

Imagen de salidas en el aeropuerto de Flores / LT

En cuanto a las soluciones que les dan en el aeropuerto, Laura Torres asegura que son "nulas". "No nos avisan hasta dos horas de retraso del vuelo de si va a salir o no el avión. Nadie te ayuda tampoco, no te orientan y no tienes ningún tipo de apoyo". "Nos dicen que probemos suerte en el siguiente vuelo, que nos apuntemos en una lista de espera y que si hay suerte saldremos. Si no, reprogramarán vuelos. Pero llevamos así desde el lunes". apunta.

La pareja, igual que el resto de españoles, ya ha acampado en el aeropuerto esperando con ansias el vuelo que les llevará de vuelta a casa. "El martes llegaron dos con dos pilotos con experiencia que se atrevieron a aterrizar, pero como hay más de cien españoles esperando, es difícil coger sitio", concluye la joven.

