El Área de Salud consume más de cien millones de litros de agua al año

El Área de Salud de Ibiza y Formentera consumió el año pasado más de cien millones de litros de agua (100.010.000), según revelan los datos de la memoria del año pasado. Se trata, eso sí, de un 5,4% menos que durante 2022, cuando fueron prácticamente 106 millones de litros de agua (un total de 105.738.000). Esta caída, destacan desde la gerencia sanitaria, responde a una serie de medidas que se han aplicado para tratar de reducir el gasto de agua en todos los recursos sanitarios de las Pitiusas.

El Hospital Can Misses es, evidentemente, el recinto en el que se gasta más agua, aunque también es en el que más se ha reducido el consumo el último año, según los datos. En 2023, en el centro hospitalario se consumieron casi 88 millones de litros de agua (un 89% del total del consumo del área sanitaria) y un 8,29% menos que en 2022, cuando fueron prácticamente 96 y dos puntos más en relación al total.

A diferencia de lo que ocurre en Can Misses, en Atención Primaria (centros y unidades básicas de salud) el consumo se ha disparado un 26,16% en el último año hasta alcalzar cerca de ocho millones cuando en 2022 apenas superaba los seis. Además, la proporción respecto al consumo total del área sanitaria ha pasado de ser un 6% a 7,9%, prácticamente dos puntos. También se ha incrementado el gasto de agua en el hospital y el centro de salud de Formentera. En 2022 se consumieron 3,4 millones de agua mientras que en 2023 esta cifra fue de cuatro millones, un 16,6% más.

-5,41% Se reduce el consumo de agua en el Área de Salud el último año En 2023 el consumo de agua se redujo un 5,41% en el Área de Salud pitiusa, aunque fue una caída desigual en función del recurso: en el hospital cayó un 8,29% mientras que en Atención Primaria aumentó un 26,16%. 88 MILLONES De litros en 2023 en el Hospital Can Misses El Hospital Can Misses casi alcanzó los 88 millones de litros de consumo el año pasado, seis millones menos que en 2022, cuando esta cifra fue de 95,9 millones. +16,6% Aumenta el gasto de agua en la sanidad pública en Formentera El hospital y el centro de salud de Formentera consumieron el año pasado algo más de cuatro millones de litros de agua, un 16,6% más que el año anterior.

Desde la gerencia hacen hincapié en el descenso registrado en el total de los dispositivos sanitarios de las Pitiusas, impulsado por la caída que se produce en el hospital, ya que se produce, precisamente, en un año en el que se incrementó la actividad. En este sentido, recalcan que las operaciones aumentaron un 6% (de 6.122 en 2022 a 6.489 en 2023) así como las personas que estuvieron hospitalizadas: se registraron un total de 10.153 ingresos, un 1,74% más que hace dos años, cuando fueron 9.979. También aumentó el número de partos atendidos en el Hospital Can Misses: 1.061 (63 más que el año anterior).

El consumo varía en función de los servicios. Evidentemente, el que más gasta es el de lavandería, que no se hace cargo únicamente de toda la ropa de las camas del hospital sino también de los uniformes de los sanitarios, que se insiste en que deben lavarse ahí y no cada uno en su casa.

Desde la gerencia destacan, además, otro matiz: la elevada calidad del agua que necesitan algunos servicios. En esos casos, se emplea un sistemas de osmosis inversa mediante el que «para obtener un agua de altísima calidad se desperdicia toda el agua que no alcanza los niveles necesarios». Se aprovecha, aproximadamente, el 70% para estos recursos especiales que requieren de un agua lo más pura posible —«ultrapura»—, como es, por ejemplo, Hemodiálisis, donde la maquinaria que se emplea para los tratamientos necesita agua de elevada calidad para no estropearse, lo mismo que en los cuatro laboratorios. «Pero ese 30% de desperdicio no se tira», recalcan desde la gerencia. Se reaprovecha para los inodoros. En el hospital, explican, hay diferentes sistemas de osmosis en función de la calidad del agua que se necesita en cada servicio.

La cocina es otro de los servicios que más consumo de agua registran, algo que se debe a que se lava «a diario» la vajilla y todo el material que se emplea en la restauración del hospital. Y en la misma situación se encuentra el de Esterilización, donde el gasto se debe también a la limpieza de todo el material sanitario del día.

El año pasado también aumentó el consumo de agua en la residencia para profesionales debido, precisamente, a su ampliación (de 12 habitaciones a 44) a la unidad de media estancia Ca na Majora para poder acoger a todos los sanitarios que, recién llegados a la isla con un contrato en la sanidad pública, necesitan vivienda.

«Además de un plan de optimización del uso del agua se ha instalado un sistema de osmosis que permite reciclar el agua para los inodoros», comentan desde la gerencia, que señala que seguirán avanzando en el plan para reducir el consumo de agua en el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

