Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Este viernes es ya Viernes de Dolores y las Pitiüses tendrán las primeras procesiones de una Semana Santa que se prolongará hasta el próximo fin de semana. Pero antes, el domingo se celebrará el Domingo de Ramos, con la icónica procesión de 'La Borriquita'.

La gastronomía tiene dos citas este fin de semana en Ibiza, la pena es que coincidan el sábado. Sant Josep celebrará su feria del pulpo y Sant Joan la de la sepia, cada uno que elija su cefalópodo favorito.

Y el mismo sábado hay una gran cita con la lírica en Can Ventosa, con el concierto de la gran soprano Ainhoa Arteta, que regresa a la isla con un concierto homenaje a Fauré, Puccini y la canción española.

Además este fin de semana termina la celebración del Día de la Mujer, con diferentes actividades, el ecólogo Fernando Valladares ofrece tres charlas en Ibiza, Can Ventosa celebra el Día de la Poesía y el Día del Teatro, hay cuentacuentos, un encuentro literario en Formentera en homenaje a Nora Albert, sin olvidar las numerosas actividades de las fiestas de Sant Josep.

El ecólogo Fernando Valladares ofrece este fin de semana tres charlas en Ibiza / Toni Escobar

JUEVES 21 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

20 horas: Entrega de premios del concurso de juegos de mesa del club de mayores.

Conferencia

‘La crisis medioambiental y social como oportunidad de cambio’. Ciclo ‘Diálogos de filosofía práctica’ de Luis Orozco. Con Fernando Valladares, investigador, biólogo y ecólogo. 17.30 horas en la biblioteca de Sant Jordi. Organiza Ayuntamiento de Sant Josep.

Infantil

Cuentacuentos de Primavera de Santa Eulària. ‘Tesoros en el viento’, con Encarna de las Heras. 17 horas en la biblioteca de Santa Eulària.

Literatura

Día Mundial de la Poesía. ‘POEMilla’, Recital de cuentos y canciones con Mon&Marcel. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa

8M. Día de la Mujer

Club de lectura feminista. Libro ‘Ciutat Feminista’, de Lesley Kern. 19.30 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

El Viernes de Dolores abre la Semana Santa / J. A. Riera

VIERNES 22 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

16 a 20 horas: X Diada de patinaje de Sant Josep en las pistas del colegio L’Urgell.

X Diada de patinaje de Sant Josep en las pistas del colegio L’Urgell. 20 horas: XIV Correbars. Música en directo y tapas a precios populares en los bares del pueblo.

8M. Día de la Mujer

‘Tertúlia amb els nostres majors’. ‘La dona de Sant Antoni al llarg del segle XX’, con Ana Serapio, psicóloga especializada en envejecimiento activo y saludable. 17.30 horas en la Associació de Majors de Sant Antoni.

‘La dona de Sant Antoni al llarg del segle XX’, con Ana Serapio, psicóloga especializada en envejecimiento activo y saludable. 17.30 horas en la Associació de Majors de Sant Antoni. Cuentacuentos . ‘Bonitas’, de Stacy McAnut y Joanne Lew-Vriethof. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Eivissa.

. ‘Bonitas’, de Stacy McAnut y Joanne Lew-Vriethof. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Eivissa. Teatro ‘Igualiyay@s. El amor en tiempos de igualdad’. A cargo de Marevents Mujer. 18 horas en el auditorio de Can Ventosa de Eivissa.

A cargo de Marevents Mujer. 18 horas en el auditorio de Can Ventosa de Eivissa. ‘Intensas’, presentación del libro a cargo de su autora, Ana Requena. Biblioteca de Sant Josep a las 19.30 horas.

Semana Santa

Viernes de Dolores

Eivissa

Misa y procesión en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Encuentro con el Santísimo Cristo del Cementerio y procesión conjunta hasta el Patio de Armas donde se cantará el Miserere. 20 horas en la Catedral.

Santa Eulària

19.30 horas: Misa en la capilla de Lourdes seguida de procesión acompañada por la banda de música La Esencia.

Ocio

FEMA Festival de Manga i Anime en Català. Proyección de la película ‘El meu veí Totoro’. 187 horas en el Auditorio de Cas Serres de Vila. Entrada libre.

Infantil

‘El cau des eriçons sol i lluna’. Con Maritza Tejecuentos. De 0 a 3 años. 17.30 horas en la biblioteca de Cala de Bou. Inscripción previa en biblioteca.caladebou@santjosep.org.

Cuentacuentos de Primavera de Santa Eulària. ‘Tesoros en el viento’, con Encarna de las Heras. 17 horas en el Centro Cultural de Jesús.

Literatura

IX Trobada Entre Illes. Homenaje a Nora Albert. Participan: Iolanda Bonet, Joan Ferrer, Eva Tur, Carles Fabregat, Maria Teresa Ferrer y Bartomeu Ribes. Actuación musical de Sant Genís. 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

Teatro

Día Mundial del Teatro. ‘Sa vena artística’, representación de la Associació de Pageses Emprenyades. 20 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Libros

‘La recivilización. Desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo’. Presentaciión a cargo del autor, Fernando Valladares, investigador, biólogo y ecólogo. 19 horas en la librería Sa Cultural de Vila. Organiza Extinction Rebellion.

Ainhoa Arteta canta este sábado en Can Ventosa / J. Fernández Ortega

SÁBADO 23 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

9 horas: Entrenamiento de la tirada de compak Sporting en el Coll des Jondal.

Entrenamiento de la tirada de compak Sporting en el Coll des Jondal. 11 a 13 horas: Yincana ‘Sant Josep i sa Frita perduda’ junto al Ayuntamiento.

Yincana ‘Sant Josep i sa Frita perduda’ junto al Ayuntamiento. Desde las 14 horas: ‘Polp a s’Olla!’ II Concurso de frita de pulpo. Inscripciones abiertas hasta el 19 de marzo en Ca sa Majora. Conciertos durante toda la tarde a cargo de Hostal Pascual, The New Young Polaks, Dj José Díaz, La Repera y Animal Dj’s.

‘Polp a s’Olla!’ II Concurso de frita de pulpo. Inscripciones abiertas hasta el 19 de marzo en Ca sa Majora. Conciertos durante toda la tarde a cargo de Hostal Pascual, The New Young Polaks, Dj José Díaz, La Repera y Animal Dj’s. 17 horas: Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep en el Auditori Caló de s’Oli. Entrada libre.

Gastronomía

Fira de la Sèpia de Sant Joan. Concurso gastronómico por equipos alrededor de la sepia. Precio máximo por plato o tapa: 10 €. Animación con mercado de artesanía, música en vivo y ball pagès. Desde las 12 horas en el centro de Sant Joan.

Semana Santa

Eivissa

19 horas en Sant Elm: Misa y procesión del Santo Cristo de la Sangre por la Marina.

Santa Eulària

I Certamen de Saetas. Con Rocío Segura, Ángeles Expósito y Toñi Ruiz y Agrupación Musical La Esencia. 20.30 horas en el Puig de Missa.

Música

Ainhoa Arteta. Concierto de la soprano junto al pianista Javier Carmena. Homenaje a Fauré y Puccini y canción popular española. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa de Vila. Entradas a 30 € en www.eivissa.es.

Infantil

‘La Petita Intercultural’. Fiesta infantil con talleres, castillos inflables, juegos, yincana, música y merienda. De 16.30 a 20.30 horas en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc. Formentera.

Teatro

‘Sa carta’. A cargo del Grup de Teatre Es Cubells. 20.30 horas en el cine municipal de Formentera. Entrada 7 €.

Ocio

FEMA Festival de Manga i Anime en Català. Feria de comics, taller manga, conferencias, concierto, AnimaJAM, karaoke… Desde las 18 horas en el centro juvenil C19 de Vila.

Conferencia

‘¿Qué le espera a la humanidad?’. A cargo de Fernando Valladares, investigador, biólogo y ecólogo. 13 horas en la sede de Podemos de Eivissa. Organiza Unidas Podemos.

DOMINGO 24 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

9 horas: Tirada de Compak Sporting. Festes de Sant Josep. Coll des Jondal.

Tirada de Compak Sporting. Festes de Sant Josep. Coll des Jondal. 9.30 horas: Trofeo de tiro con arco en las pistas de es Cubells.

Trofeo de tiro con arco en las pistas de es Cubells. 10 horas: Jornada familiar en Cala Vedella, con Jugaroix y a las 12 horas chocolatada.

Jornada familiar en Cala Vedella, con Jugaroix y a las 12 horas chocolatada. 10 horas: XVI Cursa Trail Sa Talaia 2024.

XVI Cursa Trail Sa Talaia 2024. 12 horas: Tirada amb bassetja puntuable para el campeonato de Ibiza.

Tirada amb bassetja puntuable para el campeonato de Ibiza. 19 horas. Concierto del Cor de Can Blau y el Cor Juvenil en el centro cultural Can Jeroni.

Semana Santa

Domingo de Ramos

Eivissa

10 horas : Bendición de ramos y procesión desde El Convent hasta la Catedra y, al llegar, celebración de la Misa de Domingo de Ramos.

: Bendición de ramos y procesión desde El Convent hasta la Catedra y, al llegar, celebración de la Misa de Domingo de Ramos. 11.30 horas: Procesión de la Borriquita. Desde la parroquia de Sant Elm a la iglesia del Convent.

Procesión de la Borriquita. Desde la parroquia de Sant Elm a la iglesia del Convent. 19.30 horas: Misa en Santa Cruz y procesión del Cristo de la Agonía y la Esperanza.

Santa Eulària

10.30 horas: Procesión de Ramos desde la capilla de Lourdes a la iglesia del Puig de Missa y misa.

Formentera

10 horas: Bendición de Ramos en la iglesia de Sant Francesc.

Bendición de Ramos en la iglesia de Sant Francesc. 11 horas: Bendición de Ramos en la iglesia de Sant Ferran.

Bendición de Ramos en la iglesia de Sant Ferran. 12 horas: Bendición de Ramos en la iglesia del Pilar de la Mola.

Música

‘El viatge d’Ana’. Concierto didáctico con Lucía Herranz, voz, Rocío Osuna, baile, Elvira Ramon, piano y Darío di Bianco, narrador. 18 horas en Can Ventosa. Entradas 5 €.

Ocio

Fun & Trucks. Food trucks, música en directo con Groove Garage, karaoke, actividades infantiles... De 12 a 18 horas en la plaza de Jesús.

Senderismo

Cala Llenya-Santa Eulària. 9.30 horas en las piscinas de Can Misses para el traslado en autobús. 8 kilómetros de ruta con nivel de dificultad, fácil.

EXPOSICIONES

'Colectiva de primavera'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Inauguración el domingo 24 de marzo de 12 a 14 horas en Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abreto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta julio.

'Luz azul, el arte de dibujar'. Dibujos de Narcís Puget Viñas y cerámicas de los siglos XVII y XVIII dee las excavaciones del antiguo hospital de Dalt Vila. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a viernes de 10 a 16.30 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Hasta mediados de junio.

Ximo Canet. 'Sota l'aigua', pinturas. Organiza: Fundació Baleària. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 10 de abril.

Mariia Zhurykova. 'Ciudad', pinturas. Organiza: Fundació Baleària. Del 7 de marzo al 12 de abril en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas.

'Something for an island'. Exposición participativa para construir tu propia silla a partir de los diseños de Alban Le Henry inspirados en la silla payesa ibicenca. La Carpintería, polígono de Can Bufí de Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 14 horas hasta el 22 de marzo.

Narcís Puget Viñas (1874-1960) 150 Aniversari. Exposición conmemorativa del pintor ibicenco. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20 hioras y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 14 de abril

'8+1. Dones a l'Índia'. Muestra colectiva por la V edición del proyecto 'Mata Ombres' de la Fundación Vicente Ferrer. Club Náutico Ibiza. Hasta el 26 de abril.

'Mujer'. Muestra colectiva por el 8M Día Internacional de la Mujer. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 29 de marzo.

'Visions abstractes'. Muestra colectiva por el 25 aniversario de la declaración de Eivissa Patrimonio de la Humanidad. Refectori de Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta final de marzo.

‘L’illa interior’, pinturas de Júlia Ribas. Sa Nostra Sala, en Eivissa. Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 22 de marzo.

Focus VI 'Magatzem visitable'. Muestra de adquisiciones recientes y fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 19 de mayo.

Katja Meirowsky. 'Han vingut uns amics'. Pinturas. Serie de exposiciones sobre miembros del Grupo Ibiza 59 en la Casa Broner. Hasta marzo de 2024.

Colectiva de invierno en Espacio Micus. Grabados en cristal de Sonja Kalagin, pintura y dibujos de Maricla Sellar, esculturas de Frederike von Cranach y otros artistas de la galería. Abierto domingos de 11 a 14 o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta el 24 de marzo de 2024.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.