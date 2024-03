Emotivo homenaje en Ibiza a Miquel Ramon, «un hombre bueno y de consenso»

Hombre de consenso, imprescindible, afable, conciliador, bueno, un luchador infatigable, dialogante, un referente de la izquierda, fiel a sus ideas, humilde… Son algunos de los calificativos sobre Miquel Ramon Juan que se pudieron escuchar en el auditorio de Can Ventosa durante el acto de homenaje que se rindió a un político que fue vital desde la época franquista y hasta que en 2020, a los nueve días de decretarse el confinamiento por la pandemia de covid, falleciera. No se perdieron el acto viejas glorias de la política insular, como Santiago Pizarro, Toni Malalt, Néstor Torres, Pere Ribas, Marian Suárez o Josep Maria Costa, entre otros.

También estuvo presente Enrique Santiago, diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados y secretario general del Partido Comunista de España: «Le conocí en los orígenes de Izquierda Unida», apuntó momentos antes de que comenzara el acto. Fue, aseguró, «una figura muy destacada dentro del partido» que luchó «para cambiar la realidad y garantizar los derechos de las personas». Elogió su papel en los proyectos de unidad de la izquierda, su «vocación unitaria», incluso desde los albores de la democracia, y la «huella impresionante» que dejó a su paso este «luchador comprometido» que «dedicó su vida a la clase trabajadora y a la protección de la tierra». «Formará parte de los libros de Historia», afirma.

El acto fue presentado por Artur Parrón, que lamentó que no se hubiera homenajeado antes a este hijo de mayorales, uno de los siete que tuvieron, nacido en Jesús, delineante que estudió en Artes y Oficios y que en 1973, en los estertores del franquismo, se afilió al PCE. Entonces se le conocía por el apodo de ‘Bernat’. Más tarde, Josep Maria Costa contó que, además de por ese sobrenombre, le conocía como el ‘PM-8998-D’, que era la matrícula del coche donde siempre llevaba la propaganda y el Mundo Obrero.

"Ceder para avanzar"

Óscar Rodríguez, conseller de Unidas Podemos en el Consell, fue uno de los que intervinieron en el acto y que se emocionó al recordar a quien le introdujo en IU tras verle hablar en un acto político: «Nos guió a los jóvenes, nos corrigió… y también nos echó alguna que otra bronca». Le acompañó en su primera campaña electoral, a su primer debate y «a aprender a pegar correctamente los carteles». No se ha vuelto a ver pegar carteles electorales con su maña. «Era un político que se implicaba, que era capaz de llegar a acuerdos», que sabía «ceder para poder avanzar». Tuvo, señaló, «un recorrido vital largo y completo», del que destacó dos momentos. Uno fue su implicación en el movimiento antiautopistas», cuando demostró que era «un diputado [balear] de combate». Fue detenido cuando intentaba paralizar la entrada de excavadoras en la finca de Toni Malalt. Como contó en un vídeo Fanny Tur, a pesar de que tenía inmunidad por ser diputado, no dijo nada al respecto a los agentes que le arrestaron junto al conseller Albert Prats, de manera que acabó en la cárcel. No quería tener un trato privilegiado. El segundo momento, su activismo para proteger ses Salines, que fue «vital» para que, desde Madrid, IU, con Julio Anguita a la cabeza, lograra que ese espacio fuera declarado Parque Natural.

Merche Chapi, en primer término. / Toni Escobar

Fue una persona «comprometida con la causa del movimiento obrero», recordó la secretaria general de Comisiones Obreras, Consuelo López. Él fue el primer secretario general del sindicato en Ibiza cuando este se creó. Y como todos los que le conocieron, resaltó su «capacidad para alcanzar consensos, dialogar y disuadir con su simpatía». Para CCOO siempre fue «como un hermano mayor al que se pide consejos».

Servicio a la comunidad

En un vídeo, Albert Prats subrayó su compromiso con la lucha medioambiental y recordó (capón incluido al PSOE) la moratoria urbanística que le costó el puesto de conseller de Territorio: «El tiempo ha demostrado que sus ideas eran las correctas». Para Manolo Cámara, que fue uno de los responsables de CCOO, Ramon era «con quien más confianza» hablaba. Cree que su recuerdo «no morirá hasta que fallezca la última persona que le conoció». Para Telly Lorenzo, exconcejala de IU en Vila que también intervino en un corto vídeo, fue, junto a Malalt, su «referente». De él le gustaba que «entendía la política como un servicio a la comunidad». La sindicalista Elva Alonso destacó que era «humilde, nunca pidió nada para él» y que siempre fue fiel a sus ideas, a su amor [Merche Chapí], a sus amigos».

«Era un conversador culto, amable, enamorado hasta las trancas de Merche Chapi. Era un hombre bueno»

Ramon, pareja de la directora teatral Merche Chapí, también fue actor. Como Pilar Costa, la primera senadora de izquierdas. Costa confesó lo que todos saben: que sin él nunca hubiera podido llegar tan alto en la política, pues Ramon fue uno de los urdidores esenciales de la Agrupación de Electores que la aupó a la Cámara Alta y, luego, más allá, a la presidencia el Consell. «Luchó por acabar con los prejuicios políticos en su casa [IU] y en las de los otros [partidos, como el PSOE]. Le debo todo eso y mucho más. Si no fuera por él...», admitió. Alabó su «infinita coherencia, que llevaba a extremos», así como su afición literaria, al cine, a la fotografía: «Era un conversador culto, amable, enamorado hasta las trancas de Merche Chapi. Era un hombre bueno», al que añora y quisiera volver a ver en s’Alamera leyendo la prensa junto a su pareja en su cafetería favorita. Costa se despidió de él recitando, primero, y cantando emocionada después ‘Un núvol blanc’, de Lluís Llac: «Senzillament se’n va la vida, i arriba com un cabdell que el vent desfila, i fina. Som actors a voltes, espectadors a voltes, senzillament i com si res, la vida ens dóna i pren paper».