Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Un programa que empieza, el de las fiestas de Sant Josep, y otro que casi termina, el de los actos del 8M Día de la Mujer, marcan buena parte de las actividades de este fin de semana en Ibiza y Formentera.

En cuato a las fiestas de Sant Josep, cuyo pregón tiene lugar este jueves, lo más popular es la fiesta Flower, que tiene lugar este sábado, con miniflower y ambiente para todos durante toda la noche.

Los actos del 8M son muy diversos en temática y escenario, con varias obras de teatro, conferencias, el nuevo congreso Woman Rocks y el Dona Festival, con cuatro dj's ibicencas, que se suspendió el pasado sábado por el mal tiempo y se celebra este. Además, el mismo sábado se celebra la entrega del Premi 8 de Març a la poeta recientemente fallecida Nora Albert, con un homenaje en el Far de ses Coves Blanques.

Fuera del 8M también hay teatro, con la comedia de improvisación 'Corta el cable rojo', este jueves en Can Ventosa, cine o presentaciones de libros. Y el concierto para toda la familia 'Una tarda d'Il·lusió', con canciones de las películas Disney, el sábado en Can Ventosa.

Destacan también dos actos dedicados a la tradición el sábado, el final de las Jornades de Cultura Popular de Eivissa y el Festival Folklòric Illa de Formentera.

Hay mucho más:

Carlos Ramos protagoniza 'Corta el cable rojo' en Can Ventosa este jueves / DI

JUEVES 14 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

20 horas: Pregón de fiestas a cargo de Toni Pujolet, torrada popular y concierto de Eivissurfers en la plaza de la iglesia.

8M. Día de la Mujer

Teatro ‘Igualiyay@s. El amor en tiempos de igualdad’. A cargo de Marevents Mujer. 11 horas en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni y 18 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Conferencias

I Music Industry Sessions de Dipef. ‘Marketing, promo y rrpp’, a cargo de Guadalupe Revuelta, periodista y fundadora de de la agencia Ladypress, y Christian Len, experto en marketing musical. 18.30 horas en The Standard Ibiza.

Octava sesión de la novena edición del Taller de Parentalitat Positiva, organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep en colaboración con Ciutats Amigues de la Infància e impartido por las educadoras sociales Belén García y Noemí Boned. Todos los jueves de 17 a 18.30 horas en el CEIP L’Urgell. Actividad gratuita.

Teatro

‘Corta el cable rojo’. Comedia de improvisación dirigida por Carlos Ramos. 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 15 € en www.eivissa.es.

Arte

‘L’Illa interior’. Presentación del catálogo de la exposición de Júlia Ribas. Actuación de Joan Murenu. Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila, a las 20 horas.

Música

Summer Live. Versiones. Programa Sant Josep és Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

The Rosemary Family. Folk. Programa Sant Josep és Música. 20 horas en Cas Costas.

Libros

‘Lunàtica’. Presentación del libro de Mónica Carrizo Díaz. 20.15 horas en la sala Marià Villangómez de la biblioteca de Can Ventosa.

Cine

‘La Chimera’ (Italia, 2023). Dirección: Alice Rohrwacher. Drama. VOSE. Ciclo Zinètik. Cine Regio a las 20.30 horas.

La obra de teatro 'Igualiyay@s' se representa el jueves y el viernes dentro de los actos del 8M / Marevents

VIERNES 15 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

17.30 horas: Cuentacuentos ‘Tina, convida a volar’, de La Fornal d’Espectacles, en la biblioteca.

Cuentacuentos ‘Tina, convida a volar’, de La Fornal d’Espectacles, en la biblioteca. 18.30 horas: Inauguración de la exposición ‘Pesca de temps ha’, del Grup Folklòric de Sant Josep, en el centro cultural Can Jeroni.

8M. Día de la Mujer

Teatro ‘Igualiyay@s. El amor en tiempos de igualdad’. A cargo de Marevents Mujer. 19 horas en el Salón de actos del Ayuntamiento de Sant Joan.

Teatro ‘Les dones de la sal’, a cargo del CEPA Sant Antoni, adaptación de la obra de Esperança Marí. 19 horas en el Club Diario de Ibiza. Entrada libre.

‘Tocades per la poesía. Solpost de versos i poesia’. Recital poético y concierto del grupo Endèmics. 19.30 horas, porxo de la iglesia de Sant Jordi.

El Dona Festival se celebra este sábado en Vila / DI

SÁBADO 16 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

9 a 20 horas: ‘Sant Josep Express’. Yincana para jóvenes y adultos por equipos por todo el municipio en vehículos.

‘Sant Josep Express’. Yincana para jóvenes y adultos por equipos por todo el municipio en vehículos. 17 horas: Fiesta Miniflower. Animación y minidisco con Cachirulo.

Fiesta Miniflower. Animación y minidisco con Cachirulo. Desde las 19.30 horas: Fiesta Flower Power. Con las actuaciones de The Metrallas, DJ Javi Box, Sr. Cardona y Smoking Stones.

Fiesta Flower Power. Con las actuaciones de The Metrallas, DJ Javi Box, Sr. Cardona y Smoking Stones. 20.15 horas: Trobada coral Festes de Sant Josep con el Cor de Sant Josep y el Coro de la iglesia Grecocatólica Ucraiana.

Día de la Mujer

Woman Rocks. Jornada de emprendeduría femenina. 10 a 18 horas en el Casal d’Igualtat de Ibiza.

Entrega del Premi 8 de Març a título póstumo a la escritora Helena Alvarado. 11 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni.

Ciclo de charlas ‘Al barri feminisme a diari’ ‘Coser y bordar de mujeres de Eivissa y Formentera’, con Neus Escandell y Lina Sansano. 11 horas en la Biblioteca pública de ses Figueretes, en la calle Navarra 26, en Eivissa. Organiza Emprendada Feminista.

I Dona Festival. 19 a 24 horas en la plaza Antoni Albert i Nieto. Con las djs Neliah Kandisha, Ginevra Ramos, Tania Moon y Noelia Méndez.

Tradición

XXIII Jornades de Cultura Popular.

19 horas: Conferencia ‘La cançó tradicional illenca des de la perspectiva pop: un cas de folklorisme estètic a partir dels enregistraments’, a cargo de Francesc Vicens Vidal.

20 horas: Presentación del libro ‘La cançó tradicional infantil a les Balears de les XXII Jornades de Cultura Popular’ y homenaje a Vicent Bufí Torres.

Sala de actos del antiguo Consell, calle Bes de Vila.

IV Festival Folklòric Illa de Formentera 2024

Con las colles es Pastorells y es Xacoters de Formentera, Grupo de Danza Panambi Veve, de la Asociación de Paraguayos en Ibiza y el Grupo de Danza Pradera de Segovia. 12 horas en la Plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Música

'Una tarda d'Il·lusió'. Concierto familiar con músicas e imágenes de películas Disney, dirigido por Adolfo Villalonga. 18 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 5€ en www.eivissa.es.

Fire Brothers. Rock rural de Sencelles (Mallorca). Programa Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Cotton Cactus. Americana. Programa Sant Josep és Música. 16 horas en Can Tommy.

Semana Santa

Eivissa

Novenario del Santísimo Cristo del Cementerio. Eucaristía presidida por el obispo y cofrade honorario y Via Crucis por las calles de Dalt Vila. Pasos cantados por la Esquadra des Amunts de Sant Miquel. 20 horas en la parroquia de San Pedro (El Convent).

Este domingo comienza el Festivcal de Manga i Anime en Català / DI

DOMINGO 17 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

10 horas: Salida de marcha nórdica a Comte. Encuentro a las 9.30 horas en el aparcamiento de Cala Bassa.

Salida de marcha nórdica a Comte. Encuentro a las 9.30 horas en el aparcamiento de Cala Bassa. 10 horas: BTT Sa Capelleta 2024.

BTT Sa Capelleta 2024. 11 horas: Misa en la parroquia y al acabar fiesta y mercado ambulante de Manos Unidas.

Misa en la parroquia y al acabar fiesta y mercado ambulante de Manos Unidas. 14 horas: Comida a beneficio de Manos Unidas en la plaza de la iglesia.

Comida a beneficio de Manos Unidas en la plaza de la iglesia. 17.30 horas: Exhibición de gimnasia rítmica de la UE Sant Josep junto al Ayuntamiento.

Exhibición de gimnasia rítmica de la UE Sant Josep junto al Ayuntamiento. 20 horas: Folclore con el grupo Álvaro Cunqueiro de Valdoviño (A Coruña). Junto al Ayuntamiento

Ocio

FEMA Festival de Manga i Anime en Català. Proyección de la película ‘El meu veí Totoro’. 18 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre.

Música

The Groovy Brothers. Rock. Programa Sant Josep és Música. 13 horas calçotada musical en Can Berri.

The Metrallas. Rockabilly. Programa Sant Josep és Música. 14 horas en Clab Pizza.

Cicloturismo

Eivissa-Sant Miquel-Eivissa. Salida desde la plaza d’Antoni Albert i Nieto de Vila a las 11.30 horas. 45 kilómetros con 600 metros de desnivel. Todo el día. Nivel medio.

Semana Santa

Eivissa

Novenario del Santísimo Cristo del Cementerio. Bendición e imposición de cruces a los nuevos cofrades. Traslado del Santísimo Cristo del Cementerio a su capilla. 20 horas en la parroquia de San Pedro (El Convent).

Solidaridad

Comida solidaria a beneficio de Addif. Dentro de la feria Touribisport. Arroz meloso y bebidas 12 € adultos y 10 € niños. 14 horas en el Recinto Ferial de Ibiza.

Comercio

XXVII Fira d'Estocs de Sant Antoni. Ofertas de 16 comercios del municipio. Animación infantil y música en vivo. Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, de 10 a 21 horas.

Excursión

IV Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos. Convoca Camins d'Eivissa. Caminata de 9 kms. Salida del aparcamiento del IES Sant Llorenç y recorrido circular. De 9.30 a 13 horas.

EXPOSICIONES

'Luz azul, el arte de dibujar'. Dibujos de Narcís Puget Viñas y cerámicas de los siglos XVII y XVIII dee las excavaciones del antiguo hospital de Dalt Vila. Inauguración el viernes 15 de marzo a las 18 horas en el Museo Puget de Dalt Vila. De martes a viernes de 10 a 16.30 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Hasta mediados de junio.

Ximo Canet. 'Sota l'aigua', pinturas. Organiza: Fundació Baleària. Inauguración el viernes 15 de marzo a las 19.30 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 10 de abril.

Mariia Zhurykova. 'Ciudad', pinturas. Organiza: Fundació Baleària. Del 7 de marzo al 12 de abril en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas.

'Something for an island'. Exposición participativa para construir tu propia silla a partir de los diseños de Alban Le Henry inspirados en la silla payesa ibicenca. La Carpintería, polígono de Can Bufí de Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 14 horas hasta el 22 de marzo.

Narcís Puget Viñas (1874-1960) 150 Aniversari. Exposición cionmemorativa del pintor ibicenco. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20 hioras y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 14 de abril

'8+1. Dones a l'Índia'. Muestra colectiva por la V edición del proyecto 'Mata Ombres' de la Fundación Vicente Ferrer. Club Náutico Ibiza. Hasta el 26 de abril.

'Mujer'. Muestra colectiva por el 8M Día Internacional de la Mujer. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 29 de marzo.

'Visions abstractes'. Muestra colectiva por el 25 aniversario de la declaración de Eivissa Patrimonio de la Humanidad. Refectori de Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta final de marzo.

‘L’illa interior’, pinturas de Júlia Ribas. Sa Nostra Sala, en Eivissa. Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 22 de marzo.

Focus VI 'Magatzem visitable'. Muestra de adquisiciones recientes y fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 19 de mayo.

Katja Meirowsky. 'Han vingut uns amics'. Pinturas. Serie de exposiciones sobre miembros del Grupo Ibiza 59 en la Casa Broner. Hasta marzo de 2024.

Colectiva de invierno en Espacio Micus. Grabados en cristal de Sonja Kalagin, pintura y dibujos de Maricla Sellar, esculturas de Frederike von Cranach y otros artistas de la galería. Abierto domingos de 11 a 14 o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta el 24 de marzo de 2024.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.