Turismo en Ibiza: La modificación de la Ley de Actividades para sancionar el alquiler ilegal podría estar lista este semestre

La lucha contra el intrusismo en la oferta turística fue uno de los principales asuntos que se abordaron ayer en Escorca (Mallorca) durante la primera Conferencia de Presidentes de Consells que se celebra en esta legislatura. La presidenta del Govern, Marga Prohens, señaló en ese sentido que, a propuesta del Consell de Ibiza, «se estudiará poder sancionar la oferta turística ilegal a través de la Ley de Actividades». El presidente del Consell, Vicent Marí, que intervino poco después en la rueda de prensa, defiende que se modifique esa normativa para que el uso turístico de viviendas residenciales «sea considerado como actividad económica, de manera que se pueda aplicar la Ley de Actividades y sus medidas cautelares» de carácter disuasorio, como «el precintado de pisos».

En el encuentro, Marí también expuso la necesidad de que las policías locales, a través de unidades específicas, participen en esa lucha contra el instrusismo, para lo que propuso que los consistorios, «que tienen competencias en actividades», puedan contratar a más agentes, una idea que, según el presidente, «gustó y quedó sobre la mesa. Ahora hay que dar cuerpo de ley a toda esta idea».

Decisión "tomada"

Vicent Marí explicó a este diario que confía en que en este semestre, a lo sumo antes de acabar el año si surgiera algún obstáculo, estaría lista la inclusion del alquiler ilegal de viviendas a turistas en la legislación relativa a actividades, que «no habría que cambiar de cabo a rabo». «La decisión está tomada y encaminada», afirma. Hay varias posibilidades, según Marí, que especifica que la Ley de Actividades «se tocaría a través de otra» norma. Una podría ser efectuar los cambios «mediante el decreto ley de simplificación administrativa en el que actualmente trabaja el Govern»; otra, variando la Ley Turística, o bien «mediante un decreto específico». «No se sabe aún», apunta.

El de ayer, según Marí, fue «un día importante» porque «se envía un mensaje unánime contra el intrusismo, uno de los problemas graves que existen en la isla, una lacra». Cree el presidente ibicenco que «hay que seguir apretando contra esos que vienen a aprovecharse de nuestra isla sin dejar nada a cambio» y recuerda que con el anterior Ejecutivo, el de Francina Armengol, «no se consiguieron avances legislativos que fueran eficaces en esa lucha, por mucho que se insistió».

Fin a la moratoria turística

En materia turística, la presidenta del Govern, Marga Prohens, dice además estar determinada a «levantar la actual moratoria turística» para que «el turismo sea un generador de oportunidades para todos, y no sea un negocio cerrado a unos pocos». Considera, no obstante, que acabar con la moratoria no significa «crecer sin límites, sino todo lo contrario».

Eso sí, «esas limitaciones las marcará cada consell en función de su realidad, que cambia en cada isla y que pasa por la recuperación de la bolsa de plazas turísticas». ¿Para cuando ese levantamiento de la moratoria? No hay fecha, indica Prohens: «Se trabaja desde la conselleria de Turismo, pero no se hace de manera unilateral ni de espaldas a las instituciones insulares ni dejando agujeros legales». Y deja claro lo que, para ella, supuso la moratoria establecida por el Govern de Armengol: «Fue una medida intervencionista».

El presidente ibicenco, no obstante, advierte de que «hoy por hoy no se va a abrir el grifo de las plazas turísticas»

El presidente ibicenco, no obstante, advierte de que «hoy por hoy no se va a abrir el grifo de las plazas turísticas». «No hay ahora -insiste- voluntad de dar más plazas». Marí recuerda que Ibiza es el único caso en la Comunitat cuya bolsa está formada íntegramente por plazas (un total de 9.000) que están «de baja definitiva», de manera que es la única isla que ha «decrecido» en ese sentido: «Habrá que regular las que se den de alta con las que se den de baja. Será un juego de suma cero. Todo esto ya se concretará en la ley», señala.

Saturación «indeseable»

Además hablaron en el encuentro de «la compra de hoteles obsoletos por parte de ayuntamientos para su demolición con el fin de esponjar zonas maduras». Su coste será financiado por «fondos europeos Next Generation». Prohens considera que la «saturación», que califica de «indeseable», vivida los pasados veranos es consecuencia de la «falta de gestión», para lo cual insiste en la necesidad de «reforzar la lucha contra la oferta turística ilegal» incrementando el servicio de inspección turística y los efectivos, así como con protocolos de colaboración con las policías locales.

La presidenta reiteró su compromiso de permitir que cada consell «pueda regular la entrada de vehículos en la isla sobre criterios objetivos de carga y también la necesidad de poder mejorar la red viaria», para lo cual considera que es preciso «que lleguen, de una vez por todas, los recursos del convenio de carreteras». Prohens se comprometió ante los consells a «dar la batalla frente al Gobierno» en ese asunto.

Por su parte, el presidente ibicenco también estima que, para acabar con la saturación en temporada alta, «es necesario regular la llegada de vehículos». El Consell «ya ha trabajado en diferentes estudios de carga» que la institución llevará, en forma de «iniciativa legislativa, ante el Parlament balear» para regular, sobre todo, la entrada de «caravanas y vehículos de alquiler». Vicent Marí dice que se va de la Conferencia de Presidentes «muy esperanzado por el esfuerzo del Govern», sobre todo después de «ocho años» en los que Ibiza «estuvo abandonada» por el Ejecutivo.

Abordaron además la cobertura de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil. Prohens afirma que reclamará «una vez más la actualización de la indemnización por residencia para asegurar una insularidad digna». «Lo reclamamos como una sola voz otra vez», subraya.

Vertedero: estudio para toda la isla

Según Marí se trataron, además, «temas vitales como el de los residuos», en concreto el vertedero de Ca na Putxa, cuya situación califica de «preocupante» porque está llegando «al final de su vida útil y hay que poner sobre la mesa diferentes soluciones». El Govern, asegura, les ha dicho que les echará una mano: «Hará un estudio conjunto de todas las islas para determinar cuál puede ser la solución a un problema que abarca no sólo a Ibiza, sino también al resto de las islas».

Otro de los asuntos sobre los que discutieron fue el del agua. Marí apuesta por «invertir en la mejoras de las redes municipales. No puede ser que el principal consumidor sean las fugas que hay en la red».