Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Si la celebración del Dia de les Illes Balears protagonizó la agenda del pasado fin de semana, en esta prácticamente la copa la celebración del Día de la Mujer, el 8M, pero también los días anteriores y posteriores.

Durante estos días hay conferencias, conciertos, cuentacuentes, exposiciones y homenajes dedicados a la mujer y destaca, está claro, la manifestación del 8M, que este año va del paseo de Vara de Rey a la plaza de Antoni Albert i Nieto de Vila, donde se leerá el manifiesto. En Formentera habrá, entre otros actos, una concentración antes de la lectura.

Destaca también el teatro, con 'La Casa de Bernarda Alba' viernes, sábado y domingo en Can Ventosa; dos fiestas con dj's: 'Música amb nom de dona' el viernes en Formentera y el Dona Festival, el sábado en Vila; danza 'Las humanas de las olas', el sábado en Formentera y el domingo en Sant Josep; un intercambio coral el sábado en Santa Eulària... y también deporte y movimiento: el domingom es la Cursa per la Dona, coorganizada por Sant Josep y Vila en Platja d'en Bossa, y una caminata por la mujer, en Sant Antoni. El programa es amplio y merece una mirada detenida.

El jueves, como siempre, es el día de las conferencias, con una sobre el papel de la mujer en la industria musical de las sesiones de Dipef, otra sobre altes sansibilidades, una tercera sobre parentalidad positiva y la última sobre cáncer y mujer.

El viernes y el sábado hay espacio para la tradición, con las Jornades de Cultura Popular, que incluyen el espectáculo de música tradicional 'Illes per la cançó'.

El sábado además llega el musical 'Magic D-Rock', que mezcla rock y magia para toda la familia en el Recinto Ferial y un partido benéfico entre poilíticos, en solidaridad con la Fundación Conciencia en Can Cantó.

Y para rematar de buen rollo, el domingo hay un nuevo Fun&Trucks, con música y comida en Jesús.

Comienzan las Jornades de Cultura Popular / Vicent Marí

JUEVES 7 DE MARZO

8M. Día de la Mujer

Eivissa

Taller sobre el ciclo menstrual, a cargo de ‘Las fantasías de Tánit. Organiza Emprendada Feminista. 17.30 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

a cargo de ‘Las fantasías de Tánit. Organiza Emprendada Feminista. 17.30 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. ‘Homenatge a les dones treballadores de la Marina’. Proyección de un vídeo. 19.30 horas en el Mercat Vell.

Proyección de un vídeo. 19.30 horas en el Mercat Vell. Conferencia ‘Irene Polo, molt més que una periodista’, a cargo de Rosa Rodríguez Branchat y Àngels Escandell. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Santa Eulària

Mesa redonda ‘Dona emprenedora en l’àmbit natural, sostenible i ecològic’. 19 horas en el Centre Cultural de Jesús.

Dia de les Illes Balears

Eivissa

20 horas: VI Mostra de Curtmetratges de les Illes Balears en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep.

Conferencias

I Music Industry Sessions de Dipef. ‘Mujeres en la industria de la música’, coloquio con Julieta Messina, Merel Krielaart, Noeulia Méndez, Patricia Nespereira, Rebeka Brown y Sara de Araújo. Modera Laura Tur. 18 horas en The Standard Hotel Ibiza.

‘Xerrades per a famílies i docents’ de Formentera. ‘Conèixer l’alta sensibilitat en la infància’, a cargo de Sandra García. 17 horas en la sala de plenos del Consell de Formentera. Reservas en 971321271 o educaciosocial@conselldeformentera.cat. Servicio de acogida de niños a partir de 3 años.

Séptima sesión de la novena edición del Taller de Parentalitat Positiva, organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep en colaboración con Ciutats Amigues de la Infància e impartido por las educadoras sociales Belén García y Noemí Boned. Todos los jueves de 17 a 18.30 horas en el CEIP L’Urgell. Actividad gratuita.

'Cáncer y mujer'. Mesa redonda de 'Contra el cáncer nos mojamos todos', con Marta Recio, ginecóloga; Paloma Medina, psicóloga de AECC; Anabel Blázquez, tricóloga, y Lidia Olmedo y Sheila León, pacientes. Modera Natalia Benito y participa Adrián Rodríguez. 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària.

VIERNES 8 DE MARZO

Manifestación del 8M en Vila / J. A. Riera

8M. Día de la Mujer

Eivissa

17 horas: Merienda feminista y talleres de elaboración de chapas, estampación de camisetas, pancartas y un taller sorpresa en el paseo de Vara de Rey.

Merienda feminista y talleres de elaboración de chapas, estampación de camisetas, pancartas y un taller sorpresa en el paseo de Vara de Rey. 19 horas: Manifestación desde Vara de Rey a Albert i Nieto, donde se leerá el manifiesto y habrá monólogo con Irene Francolí y concierto de Pussydònia.

desde Vara de Rey a Albert i Nieto, donde se leerá el manifiesto y habrá monólogo con Irene Francolí y concierto de Pussydònia. 21 horas: Teatro ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca. A cargo de la compañía Rita Luna. Dirige Maruxa Martos. Auditorio de Can Ventosa.

Sant Antoni

12 horas. Lectura del manifiesto ante el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Santa Eulària

12 horas: Lectura de la declaración institucional en el Ayuntamiento.

Sant Josep

12 horas: Lectura del manifiesto del 8M ante el Ayuntamiento

Lectura del manifiesto del 8M ante el Ayuntamiento 17.30 horas: Cuentacuentos ‘El viaje del alma’, a cargo de Sonrisas Médicas. De 3 a 9 años. Biblioteca de Cala de Bou.

Cuentacuentos ‘El viaje del alma’, a cargo de Sonrisas Médicas. De 3 a 9 años. Biblioteca de Cala de Bou. 20 horas: Cine ‘She said’, en el centro cultural Can Jeroni.

Sant Joan

‘Les dones a l’art’. 17.30 horas en la sala de exposiciones de la iglesia de Sant Joan. Inauguración de la exposición de Neus Marí.

17.30 horas en la sala de exposiciones de la iglesia de Sant Joan. Inauguración de la exposición de Neus Marí. ‘La dona pagesa ahir’. 19 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan, conferencia de la catedrática, escritora e investigadora rosa Vallès.

Formentera

10 horas: Mesa informativa y pegada de carteles en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Mesa informativa y pegada de carteles en la plaza de la Constitució de Sant Francesc. 17.30 horas: Concentración, lecturas a cargo de voluntarias y lectura del manifiesto. Actuaciones musicales y batucada. Plaza de la Constitución.

Concentración, lecturas a cargo de voluntarias y lectura del manifiesto. Actuaciones musicales y batucada. Plaza de la Constitución. 20 horas: ‘Música amb nom de dona’. Con PD Burbaia PaDJsa. Música, cantantes e intérpretes. Carpa de Sa Senieta.

‘Música amb nom de dona’. Con PD Burbaia PaDJsa. Música, cantantes e intérpretes. Carpa de Sa Senieta. 21 horas: Proyección de la película ‘Las buenas compañías’, de Sílvia Munt, en el cine municipal.

Tradición

XXIII Jornades de Cultura Popular. Conferencia ‘Evolució de la música a Menorca en el segle XX’, a cargo de Bep Cardona Truyol. 20 horas en la sala de actos del antiguo Consell, calle Bes de Vila.

Teatro

‘La Casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, a cargo la compañía Rita Luna. Ciclo por el 25 Aniversario de Eivissa Patrimonio de la Humanidad. 21 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Semana Santa

Eivissa. 19.30 horas en Santa Cruz, primer día del triduo en honor al Cristo cautivo

Elk Dona Festival se celebra en Eivissa / AE

SÁBADO 9 DE MARZO

8M. Día de la Mujer

Eivissa

17 a 20 horas: Yincana Morada. Inscripciones hasta el 9 de marzo en el C19. Equipos de 2 a 4 personas de 12 a 18 años.

Yincana Morada. Inscripciones hasta el 9 de marzo en el C19. Equipos de 2 a 4 personas de 12 a 18 años. 19 a 24 horas: I Dona Festival en la plaza Antoni Albert i Nieto. Con las djs Neliah Kandisha, Ginevra Ramos, Tania Moon y Noelia Méndez.

en la plaza Antoni Albert i Nieto. Con las djs Neliah Kandisha, Ginevra Ramos, Tania Moon y Noelia Méndez. 20 horas: Teatro ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca. A cargo de la compañía Rita Luna. Dirige Maruxa Martos. Auditorio de Can Ventosa.

Sant Josep

Taller de plantilles feministes. A cargo de Lucía Ortín. Para niños y adolescentes. 10.30 a 13.30 horas en la plaza de Sant Jordi.

Santa Eulària

11.30 a 13 horas: ‘Dones en moviment’. Movimiento y danza a cargo de la terapeuta corporal Eva Sánchez Alberta. Passeig de s’Alamera.

‘Dones en moviment’. Movimiento y danza a cargo de la terapeuta corporal Eva Sánchez Alberta. Passeig de s’Alamera. 20 horas: Intercambio con los coros de mujeres Coral Minuet (Mallorca) y Cos des Pla de Jesus. Iglesia de Jesús.

Sant Joan

Taller de defensa personal. A las 9,30 en la plaza de Sant Miquel. El taller es gratuito, durará hasta las 11 horas y hay que llevar un bolso para los ejercicios.

Formentera

‘Las humanas de las olas’. Danza a cargo de la compañía IB Danza. 20 horas en el cine municipal de Formentera. Entrada 7 €.

Musical

‘Magic D-Rock. Un musical encantado’. A cargo de la Compañía La Gran Belleza Producciones. Ciclo de teatro musical familiar del Consell de Eivissa. 18 horas en el Recinto Ferial de Eivissa. Entradas a 8 € niños y 12 € adultos en conselleivissa.escenaonline.com.

Tradición

XXIII Jornades de Cultura Popular.

19 horas: Conferencia ‘La música popular tradicional: fidelitat i renovació’, a cargo de Isidor Marí

19.45 horas: III ‘Illes per la cançó’, con las actuaciones de A Romandre (Menorca); Biel Majoral, Miquel Brunet y Delfí Mulet (Mallorca); Isidor Marí (Eivissa) y Aires Formenterencs y María José Cardona (Formentera).

Auditorio de Cas Serres

Semana Santa

Eivissa: 19.30 horas en Santa Cruz. Segundo día del triduo del Jesús Cautivo. Con la cantante de saetas Brígida y el guitarrista Juan Reina

Solidaridad

Partido benéfico entre políticos. Partido de fútbol a beneficio de la Fundación Conciencia. 12.30 horas en el campo de fútbol de Can Cantó, en Vila.

Cine

‘El Gran Showman’. Ciclo Cinema Jove de Sant Josep. 18 horas en el centro cultural Can Jeroni Entrada libre.

Salida de una edición de la Cursa per la Dona / Vicent Marí

DOMINGO 10 DE MARZO

8M. Día de la Mujer

XII Cursa y VIII Caminata Per la Dona. Desde las 11.30 horas en Platja d’en Bossa. Frente al hotel Ushuaïa. Coorganizan ayuntamientos de Eivissa y Sant Josep.

Sant Josep

Danza ‘Las humanas de las olas’. A cargo de la compañía IB Danza. 19 horas en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep.

Sant Antoni

Caminata per la Dona. Reparto de bastones hasta agotar existencias. 10 horas desde el aparcamiento de la cafetería s’Olivera de Can Tomàs.

Formentera

12 horas: Homenaje a la mujer mayor de Formentera en la sala de plenos.

Homenaje a la mujer mayor de Formentera en la sala de plenos. 20 horas: Proyección de la película ‘Las buenas compañías’, de Sílvia Munt, en el cine municipal.

Semana Santa

Eivissa: 10.30 horas en Santa Cruz, tercer día del triduo del Jesús Cautivo, con misa cantada por el coro parroquial de Santa Cruz e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

Teatro

‘La Casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, a cargo la compañía Rita Luna. Ciclo por el 25 Aniversario de Eivissa Patrimonio de la Humanidad. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Ocio

Fun & Trucks. Food trucks, concierto de Groove Garage, karaoke, pintacaras… Desde las 12 horas en la plaza de Jesús.

EXPOSICIONES

Mariia Zhurykova. 'Ciudad', pinturas. Organiza: Fundació Baleària. Del 7 de marzo al 12 de abril en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas.

'Something for an island'. Exposición participativa para construir tu propia silla a partir de klos diseños de Alban Le Henry inspirados en la silla payesa ibicenca. Inauguración sábado 9 de marzo de 18 a 22 horas. De lunes a viernes de 10 a 14 horas hasta el 22 de marzo.

Narcís Puget Viñas (1874-1960) 150 Aniversari. Exposición cionmemorativa del pintor ibicenco. Inauguración el sábado 9 de marzo a las 18 horas en Es Polvorí de Dalt Vila con una actuación de la soprano Isabel Albadalejo. De martes a viernes de 18 a 20 hioras y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 14 de abril

'8+1. Dones a l'Índia'. Muestra colectiva por la V edición del proyecto 'Mata Ombres' de la Fundación Vicente Ferrer. Inauguración Jueves 7 de marzo a las 19 horas en el Club Náutico Ibiza. Hasta el 26 de abril.

'Mujer'. Muestra colectiva por el 8M Día Internacional de la Mujer. Inauguración jueves 7 de marzo a las 19.30 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 29 de marzo.

'Visions abstractes'. Muestra colectiva por el 25 aniversario de la declaración de Eivissa Patrimonio de la Humanidad. Refectori de Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta final de marzo.

‘L’illa interior’, pinturas de Júlia Ribas. Sa Nostra Sala, en Eivissa. Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 22 de marzo.

Focus VI 'Magatzem visitable'. Muestra de adquisiciones recientes y fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 19 de mayo.

Charlotte Mensforth. 'Una vida en color', restrospectiva de pinturas. Club Náutico Ibiza, del 7 de febrero al 7 de marzo.

Katja Meirowsky. 'Han vingut uns amics'. Pinturas. Serie de exposiciones sobre miembros del Grupo Ibiza 59 en la Casa Broner. Hasta marzo de 2024.

Colectiva de invierno en Espacio Micus. Grabados en cristal de Sonja Kalagin, pintura y dibujos de Maricla Sellar, esculturas de Frederike von Cranach y otros artistas de la galería. Abierto domingos de 11 a 14 o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta el 24 de marzo de 2024.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.