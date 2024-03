Sant Josep paraliza de nuevo la edificación de la promoción de viviendas Vadella 24

El Ayuntamiento de Sant Josep ha ordenado de nuevo la paralización de las obras de construcción de la promoción de viviendas Vadella 24, situada justo detrás de la playa de Cala Vedella, en la desembocadura de un antiguo torrente. Se trata de un edificio con 20 apartamentos, piscina y aparcamiento que promueve Vadella Mediterranean Home SL con una licencia de 2001. El equipo de gobierno rehúsa informar de los motivos que han provocado la paralización de las obras y se limita a apuntar que «están relacionados con incumplimientos de la normativa urbanística».

En marzo de 2021, el Consistorio ordenó el derribo de la estructura de esta promoción por la negativa de Atika del Noroeste SL, titular de la licencia, a ceder los derechos de la misma a la nueva propiedad del solar, la misma que la promotora de Vadella 64. Pero nunca llegó a ejecutarse el derribo. La propiedad recurrió por la vía del contencioso administrativo.

Paradójicamente, el 19 de mayo del año pasado, a nueve días de las elecciones municipales, la junta de gobierno de Sant Josep, con el exalcalde socialista Ángel Luis Guerrero al frente, levantó la suspensión que pesaba sobre estas obras desde octubre de 2019 tras cambiar su criterio sobre el derecho de uso de la licencia.

Inicialmente, los técnicos del Consistorio defendían que el permiso de obra no es inherente al terreno y, por tanto, la propiedad no podía hacer uso de la misma si no estaba a su nombre y obtenía la cesión de los derechos del titular.

Operación ‘Magister Dixit’

El nuevo criterio se basa en un informe de la letrada municipal Carla García, que figura como investigada en la supuesta trama de corrupción urbanística que motivó la operación policial Magister dixit, el pasado mes de junio, con su detención y también la del exalcalde, entre otras personas. Precisamente, en una de las grabaciones telefónicas registradas por la Guardia Civil, la letrada municipal aseguraba que el alcalde quería resolver este problema. Y lo hizo basándose, por recomendación de un abogado externo (M.A.), también investigado en esta causa, de un artículo de un magistrado del TSJB (Fernando Socías, en una publicación sobre la ley de Urbanismo de Balears). En concreto, Socías argumentaba en su artículo, genérico, que «ante la ausencia de comunicación de la transmisión de la licencia, ésta se entiende implícita en la transmisión de la finca pues no existe ningún precepto legal que exija dicha comunicación...». Sin embargo, en el caso de Vadella 24 no es que hubiera ausencia de comunicación de la transmisión del permiso sino que su titular advirtió, en varias ocasiones, al Consistorio sobre su negativa a ceder los derechos de la antigua licencia, sin ejecutar durante casi 20 años, a Vadella Mediterranean Home SL, ni asumir ninguna responsabiliad.

Precisamente, Atika del Noroeste SL ha presentado un contencioso administrativo en contra del acuerdo de la junta de gobierno que levantó la suspensión de las obras y la orden de derribo.

El Consistorio se negó ayer a aclarar si la nueva paralización guarda relación con la titularidad de la licencia u otro incumplimiento de la normativa urbanística.