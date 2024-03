Sánchez pacta con la presidenta del Congreso que dé explicaciones

Pedro Sánchez y Francina Armengol buscan una salida a la crisis derivada del caso Koldo y las mascarillas fraudulentas que compró el anterior Govern en Balears por valor de 3,7 millones de euros. El presidente del Gobierno y líder del PSOE ha pactado con la tercera autoridad del Estado que dé explicaciones públicas sobre este contrato una vez que el Partido Popular ha pedido su dimisión por ser «colaboradora» en la presunta trama de corrupción. Así, Ferraz ha asumido en primera persona la defensa de la presidenta del Congreso para preservar su posición institucional ante el señalamiento del PP.

Durante los últimos días, la dirección del partido y el equipo de la expresidenta balear han estado en contacto para elaborar las explicaciones pertinentes y apartar a Armengol del caso. Primero, dicen, porque no aparece en el sumario. Segundo, porque una vez recopilada la documentación y analizado el caso entienden que no tuvo responsabilidades políticas. A pesar de ello, y de que en Ferraz entienden que la presidenta de la Cámara baja «tiene una mano atada a la espalda para defenderse», la dirección ha pactado que Armengol ofrezca explicaciones públicas para apartarse del caso Koldo. Será su primera explicación pública desde que estalló el caso.

Lo hará hoy tras presidir la reunión de la Mesa del Congreso, y según avanzan desde su entorno, sin entrar en consideraciones políticas para mantener su papel institucional. La comparecencia está acordada con el partido y la decisión se ha tomado después de que el PP registrase por escrito su petición de dimisión. En el PSOE reconocen que pudieron actuar antes para intentar apartar a Armengol de lo que consideran «difamaciones», pero también que no esperaban una reacción así de los populares. «Van ex sumario, y eso es muy peligroso», lamentan para devolver el golpe y asegurar que el nombre que sale en el sumario de la rama de Balears de la presunta trama es el de Miguel Tellado. El exportavoz aparece en las escuchas como la persona con la que habría contactado Koldo García para frenar la reclamación del Govern por la compra de mascarillas. Un encuentro que posteriormente no pudo atestiguar la Guardia Civil, pese a sus seguimientos al investigado, y que Tellado ha negado. El sumario señala al exministro José Luis Ábalos como «intermediario» para frenar estos trámites. La Administración balear contrató por 3,7 millones de euros con la misma empresa investigada en la presunta trama de comisiones ilegales en la venta de mascarillas, Soluciones de Gestión. Se trató de un lote sin la suficiente calidad para su uso sanitario para el que se adquirió, por lo que no se utilizó, con el consiguiente quebranto para las arcas públicas. El Govern no reclamó hasta tres años después, y el procedimiento caducó ya estando en la presidencia la popular Marga Prohens. Desvía el punto de mira a la Administración del PP que sucedió al PSOE balear. Es por ello que los socialistas desvían el foco al PP.

«Es esta reclamación es la que preocupa a los empresarios, la reclamación realizada por el gobierno del PSOE, por ello buscan intermediarios para contactar con la actual Administración y que se olviden de la reclamación. Es ahí donde aparece el número dos de Feijóo», en referencia a Miguel Tellado, apuntaba ayer la portavoz del PSOE, Esther Peña. En rueda de prensa desde Ferraz, defendió la legalidad del proceso, tratando de acotar las «responsabilidades políticas» en sus filas por el caso Koldo a José Luis Ábalos, avanzando que todo lo demás son «calumnias y difamaciones. Armengol no está en el sumario y Tellado sí», concluyen en la dirección del partido socialista.

Ábalos, «intermediario»

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha apuntado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos actuó como «intermediario» de la trama de Koldo García Izaguirre para tratar de frenar el expediente iniciado por la Administración Balear, según especifica un auto. El exministro no está investigado en el caso Koldo, ni tampoco Armengol, pero los populares han querido poner el foco en la presidenta del Congreso.

La supuesta «intermediación» de Ábalos para frenar este procedimiento de reclamación se habría producido ya tras la llegada del PP al Govern balear. «Las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. En este sentido, el día 10 de enero de 2024 Koldo se reúne, entre otras personas, con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería ‘La Chalana entre las 21:15 y las 22:20 horas aproximadamente, conforme queda reflejado en el oficio policial», especifica la resolución.

Sobre la tardanza en realizar la reclamación de las mascarillas defectuosas, en Ferraz justifican a la Administración presidida por Armengol por las «dificultades» que afrontaban los funcionarios «por la acumulación de expedientes desde la pandemia». Asimismo, otras fuentes apuntan a que se almacenaron para reclamar y también, en un principio, por si eran necesarias para otro uso que no fuera el sanitario, para el que se adquirieron, pues sí estaban indicadas para el uso social en la calle. Desde el primer momento en el que Armengol comenzó a estar en la diana del PP, los socialistas la blindaron de cualquier responsabilidad, defendiendo que hubo expediente antes de «irse» del Govern.

El PP pide su dimisión por ser «colaboradora necesaria»

El Partido Popular registró ayer un escrito en el Congreso de los Diputados para pedir la dimisión de Armengol al considerarla «presunta colaboradora necesaria de la estafa» del caso Koldo en su etapa como presidenta de Balears. El PP también reclamó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre una presunta trama corrupta que afecta y cerca a su «partido, su Gobierno y su entorno más personal.