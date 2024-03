Movilidad eléctrica y mejor gestión del agua contra el cambio climático

La jornada Caminos hacia la Sostenibilidad en Ibiza y Formentera, que celebró el martes su séptima edición en el Club Diario de Ibiza, planteó una vez más los retos a los que se enfrentan las Pitiusas para ser más respetuosas con el medio ambiente. La movilidad sostenible fue uno de los pilares del evento, en el que también se habló de la importancia de mejorar la gestión del agua, de potenciar la eficiencia energética y de educar a la población para lograr una meta conjunta: frenar el cambio climático.

Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive. | FOTOS: MARCELO SASTRE / diana blesa. eivissa

El director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, estrenó las ponencias para hablar de movilidad sostenible. El experto apuntó la necesidad de un cambio de mentalidad en la sociedad, y denunció que hay lobbies que están «retrasando el proceso» de conversión hacia la movilidad eléctrica.

Marta Cardoso, directora regional de Sostenibilidad en Six Senses. | / diana blesa. eivissa

La nueva normativa europea «prohíbe que se comercialicen vehículos de combustión a partir de 2035; hay que cambiar la matriz para poder dar respuesta», añadió Pérez de Lucia, que hizo un llamamiento a la colaboración público-privada para desarrollar esta transición. «En España somos dependientes de los combustibles fósiles y de la compra a terceros países. Esto nos hace más débiles. Debemos aprovechar nuestro potencial para ser más autosuficientes», expresó el portavoz de Aedive.

La directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle. | / diana blesa. eivissa

En este sentido, el director de sostenibilidad de Redeia (empresa matriz de Red Eléctrica), Antonio Calvo, apuntó que, por primera vez, España está muy bien posicionada para liderar esa transición energética. «Tenemos combustible, tecnología y conocimientos», concretó. «Sabemos cómo hacerlo».

Antonio Calvo, director de Sostenibilidad de Redeia. | FOTOS: MARCELO SASTRE / diana blesa. eivissa

«Necesitamos que los sectores que no estén electrificados se electrifiquen. Por el cambio climático y por razones económicas también», subrayó, incidiendo en la importancia de continuar construyendo infraestructuras que den paso a ese cambio: «La red tiene que ser más inteligente».

Juan Tur, CEO de Solsulet. | / diana blesa. eivissa

Como agente directamente implicado en la transición energética (Red Eléctrica es una compañía que «equilibra el sistema»), Antonio Calvo destacó también el valor socioeconómico de esta transición.

«Debemos conseguir que los jóvenes que hoy nos escuchan puedan disfrutar dentro de 40, 50, 60 años o los que vengan de un planeta en el que la temperatura no sea un problema, como parece que va a ser», concluyó.

Colaboración público-privada

El CEO de Solsulet, Juan Tur, apoyó la necesidad de la participación público-privada para avanzar en materia de energía sostenible en Ibiza y Formentera. Su empresa, nacida hace cinco años en las Pitiusas, ha sido parte del cambio que se ha ido desarrollando mediante la instalación de todo tipo de sistemas fotovoltaicos aplicados a los diferentes entornos (viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, negocios...). «También ayudamos a instituciones y administraciones públicas y hemos participado en el desarrollo de normativas en movilidad», explicó Juan Tur, cuya empresa no solo permite ofrecer servicios integrales de instalaciones fotovoltaicas en las islas sino que ha traspasado fronteras y trabaja ya en Mallorca, Madrid, Barcelona y Valencia.

Sostenibilidad municipal

La jornada Caminos hacia la Sostenibilidad en Ibiza y Formentera contó también con la presencia de representantes de cuatro de los cinco ayuntamientos de Ibiza para hablar, en una mesa redonda, de diferentes aplicaciones de la sostenibilidad en sus municipios.

La gestión del agua se llevó gran parte del tiempo de debate. «El ciclo del agua es esencial para conseguir sostenibilidad y viabilidad económica», y más en unos lugares «tan pequeños, limitados y con gran impacto turístico como son Ibiza y Formentera», apuntó el delegado en Baleares de Aqualia, Higinio Martínez, que también estuvo presente en este foro.

Modernizar las redes, implementar su digitalización y separar el alcantarillado y las pluviales son sólo algunos de los objetivos que plantearon algunos ayuntamientos, si bien el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, insistió en la importancia de reutilizar el agua depurada.

En el caso de Sant Josep, según su concelaja de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, Felicia Bocú, la red «tiene muchas pérdidas, está obsoleta». «Debemos optimizar el servicio, hacer las inversiones necesarias para aumentar el rendimiento en la red», añadió.

La concejala de Medio Ambiente de Sant Antoni, Pepita Torres, explicó cómo la digitalización de la red municipal permitió cerrar 2023 «con un 87% de rendimiento». La edil destacó que en 2019 hicieron la nueva contrata del agua, que les permitió «llevar la tecnología al agua» y conseguir «un control increíble». En este sentido, se refirió a la próxima licitación del Ayuntamiento de Ibiza, que permitirá a esta administración local dar ese paso adelante.

El representante de Aqualia afirmó que sí se está consiguiendo la minimización de pérdidas de agua (con el ejemplo de Formentera, que tiene un rendimiento del 90%), pero destacó que no es la única solución, «ya que no para de aumentar la demanda por el incremento de la población».

Infraestructuras

La moderadora de la mesa redonda, la decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares, Sara Lobato, puso encima de la mesa la necesidad de incorporar la cuarta desaladora en Ibiza. Jordi Grivé respondió que sí, porque «vivimos en una isla y no tenemos más remedio que desalar, pero debemos aspirar a aumentar el rendimiento y reutilizar».

La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Santa Eulària, Mónica Madrid, explicó la peculiaridad de su municipio, que sólo consume un 25% de agua desalada. «Somos el ayuntamiento con más acuíferos. Estamos comprando y municipalizando pozos que antes eran privados. Los tenemos que renovar para garantizar agua de buena calidad».

La diversa casuística, «a pesar de la proximidad», quedó de manifiesto al exponer el caso de Sant Antoni, donde «el 90% de agua que consume es desalada». El objetivo del ayuntamiento es «dejar descansar los pozos para poder coger de allí el agua cuando la desalada no es suficiente», según Torres.

Sea cual sea el caso, incluida la complicada diseminación de la población de Sant Josep, Jordi Grivé remarcó: «No puede ser que las infraestructuras que producen el agua vayan al 103% durante cuatro meses. Han de poder parar, hacer el mantenimiento necesario. No podemos estar julio y agosto cruzando los dedos para que no haya problemas». «Hay que tomar medidas en gran angular, hacer una integración de todo el sistema para encaminarlo hacia la reutilización», añadió Mónica Madrid, quien remarcó también la importancia de la concienciación.

Importancia de la educación

Precisamente en la importancia de la educación incidió la directora regional de Sostenibilidad en Six Senses, Marta Cardoso, que explicó en su ponencia cómo esta cadena hotelera implica a todos sus huéspedes, niños y adultos, para ser más sostenibles no sólo durante sus vacaciones sino en su día a día. «Nos basamos en tres pilares: personas, planeta y provecho», una filosofía que comparte todo el equipo de cada uno de sus establecimientos.

En el caso de Six Senses Ibiza, cuentan con diferentes formas para sensibilizar a sus clientes de la importancia de cuidar el entorno: ofrecen charlas para hablar de sostenibilidad, organizan talleres para hacer productos de higiene y belleza e implican a los niños para conseguir pequeños retos sostenibles en Grow with Six Senses. Además, implican a todo su equipo (sean del departamento que sean) en esta visión de respeto al medio ambiente.

El fondo de sostenibilidad de Six Senses Ibiza sirve para apoyar iniciativas de carácter social y ambiental, muchas de ellas centradas en la educación. Marta Cardoso destacó la colaboración con Alianza por el Agua para sensibilizar del consumo responsable del agua en las escuelas de la isla, el programa de educación ambiental de Apneef y la unión con Vellmarí para enseñar a los niños a cuidar el entorno marino.