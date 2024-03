Así es la casa en Ibiza de Gary Goldsmith, el tío millonario de Kate Middelton que concursa en GH VIP

El empresario de 58 años Gary Goldsmith, tío díscolo de Kate Middleton, ha entrado en la casa de GH VIP de Reino Unido. Su hermana Carole Middleton, la madre de la princesa, está "enfurecida" por la participación de su hermano menor en este programa, publican varios medios británicos.

La Casa Real británica también podría estar molesta por la entrada de Goldsmith al 'reality' por lo que este pueda decir sobre la realeza y la familia de Kate Middelton, particularmente porque la Princesa de Gales se recupera en casa después de una cirugía abdominal hace casi siete semanas.

A pesar de las preocupaciones de la familia, sus allegados han insistido en que sólo hablará con cariño de su sobrina Kate.

Casa en Ibiza

Goldsmith es un hombre de negocios millonario, que posee una villa de 7,5 millones de euros en Ibiza, apodada como 'Mansión de Bang Bang'. El extravagante millonario recibió a Kate y al príncipe William en su elegante mansión ibicenca, que supuestamente lleva el nombre de su música house favorita, según publica The Sun.

La finca de 3,3 hectáreas de terreno, ubicada cerca de Cala Jondal, en el término municipal de Sant Josep, cuenta con todas las comodidades de una villa de lujo para fiestas: jacuzzi, sauna, piscina, gimnasio exterior, pista de tenis, mesa de billar e incluso una cabina de dj.

Gary Goldsmith compró la villa en julio de 2006 por 4,2 millones de euros, pero estaba en el mercado por la friolera de 7,5 millones de euros en 2015. En 2017 estuvo a la venta.

El magnate alquilaba hace años la mansión donde ha pasado más de un verano la rama real de su familia por un precio de entre 15.000 y 25.000 euros la semana. En la villa se han hospedado Kate Moss, George Michael y Naomi Campbell.

Esta villa, explicaba el anuncio de la plataforma que la alquilaba, según publicó Vanitatis en 2017, consta de cuatro habitaciones dobles, todas ellas tipo suite con baño propio, cuatro áreas de comedor (tres de ellas exteriores), y un gran salón con proyector de cine.

Dispone de una cocina totalmente equipada y además de los tres comedores, tiene barbacoa y zona de cocina exterior.

Gary se unió a la empresa de contratación de TI Computer Futures y en seis meses era director y poseía acciones. Luego compró una casa de cinco habitaciones en Maidenhead, Berkshire, con piscina y sala de billar, invirtió en un barco y condujo una serie de superdeportivos. En 2005, vendió sus acciones de Computer Futures por 19,8 millones de euros.

Sorprendido con cocaína

Goldsmith se ganó una reputación por su estilo de vida en Ibiza y fue sorprendido cortando cocaína para una prostituta en una operación encubierta de un periódico en 2009. Le impusieron una multa de 5.000 libras esterlinas y una sentencia comunitaria de 12 meses, según The Sun. Desde entonces, la villa pasó a llamarse Tesoro de Oro y fue renovada en 2021.

Gary se ha casado cuatro veces y estuvo acompañado por su ex esposa Luan y su hija Talullah en la boda de Kate y William en 2011. También asistió a la boda de Pippa en Berkshire con su hija Tallulah, junto con Kate, su esposo, el príncipe William y otros miembros de la realeza.

A los ojos del público, Gary se ha convertido en la oveja negra de la familia Middleton. Carole es su hermana, por lo que siempre habrá amor, pero ya no están de acuerdo en muchas cosas. Él ha dicho que no tiene su bendición para entrar a la casa. Quiere defender a su familia y no haría nada que los avergonzara. Sin embargo, es muy probable que el príncipe Harry y Meghan Markle estén en la línea de fuego, ya que Gary no ha ocultado lo poco que le gustan. Ha hablado públicamente sobre sus sentimientos hacia el príncipe Harry y Meghan, y criticó al primero tras la publicación de su autobiografía 'Spare' el año pasado.