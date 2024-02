Una de las jóvenes de Ibiza que vivió el accidente de PortAventura: «Recuerdo ver mucha sangre y a mi hermana tranquilizándome»

Los ibicencos Ana y Esther Escandell y Marc Ferrer llegaron el pasado sábado 10 de febrero a mediodía a PortAventura. El viaje era un regalo de cumpleaños que le habían hecho en noviembre las dos hermanas a Marc para pasar un fin de semana «diferente». Ahora, después de ser tres de las alrededor de 15 personas que vivieron la tragedia en el ‘Tomahawk’, una de las atracciones del parque, Ana está de baja y dice que no puede dormir. «Recuerdo ver mucha sangre y a mi hermana (Esther) que me tranquilizaba todo el rato y que estuvo allí ayudando», dice la ibicenca.

Las dos hermanas rememoran el accidente con dolor casi dos semanas después. «No fue solo un susto, fue algo muy fuerte», expresan. El primer día que llegaron a PortAventura, por la noche, evitaron la cola de la montaña rusa de madera y pensaron: «Ya iremos mañana, que tenemos todo el día», relatan. «Pero el domingo, cuando abrí las ventanas del hotel -ubicado en el interior del Parque-, le dije a Esther: ‘hoy hace mucho viento’». Aun así, consultaron la aplicación meteorológica del móvil, que señalaba que las rachas habían ido a menos respecto al sábado.

«Había atracciones que iban abriendo y cerrando por las condiciones meteorológicas, sobre todo las más altas, pero ya está, no llegas a pensar que puede pasar algo porque se supone que ya se están tomando medidas», apunta, por su parte, Esther. Tras dejar las maletas en la consigna para ahorrar tiempo y poder aprovechar al máximo el día, antes de volver a Ibiza, sortearon un par de colas y decidieron hacer el recorrido por el parque yendo hacia la derecha, en lugar de hacia la izquierda como habían hecho el día anterior.

«Seguimos, pasamos por los coches de choque, y nos encontramos con el ‘Tomahawk’, que dicen que es como la hermana pequeña de la ‘Stampida’ -una de las montañas rusas más grandes del recinto- hecha también de madera, pero infantil», detallan las dos ibicencas. Como la atracción abría a las once y media de la mañana, aunque era un poco más pronto, decidieron esperar. Ana recuerda que eran las 11.13 horas de la mañana cuando miró el reloj porque el personal del parque les dejó pasar antes de hora y le comentó a su hermana lo bien que les había salido la jugada.

La fila de asientos donde iban las catorce personas heridas que montaban en la atracción. | DANIEL GARCÍA / Ángela Torres

«Agáchate, hermana»

El terror empezó cuando, en la segunda bajada de las dos que tiene la atracción, vieron un árbol de grandes dimensiones y lleno de ramas volcado en medio de la vía por donde tenía que pasar el vagón. «No me dio tiempo ni de decirle ‘agáchate, hermana’», añade Ana. «Ella (en referencia a Esther) llega a girarse y no lo cuenta», prosigue.

«Yo tuve el acto reflejo de agacharme y de taparme la cabeza en los dos segundos en que me dio tiempo a reaccionar», narra por otro lado Esther, que iba sentada en la parte de la izquierda, en el asiento situado justo al frente de su hermana, y corrió mejor suerte porque pudo pasar encogida por debajo del tronco. Sin embargo, las personas que iban en la parte derecha, donde el árbol no presentaba apenas curvatura, sufrieron más magulladuras.

Menos mal, consideran ambas, que la protección era «de estas que solo te sujeta por la cintura» con una barra de metal, por lo que pudieron encogerse y esquivar el tronco. «Si no, nos lo comemos de lleno, lo atravesamos», apunta Esther. Ana explica cómo, cuando se giró a la derecha para mirar a Marc, su pareja, vio «que tenía mucha sangre en la cabeza».

«No paraba de gritar y preguntar qué había pasado, a mí me entró un ataque de ansiedad», continúa la ibicenca visiblemente afectada. «Cuando me giré vino lo peor porque vi mucha sangre», detalla. «Enfrente de mí -sigue el relato Esther-, había otras personas inconscientes».

Ante los gritos de ayuda de los pasajeros de la atracción, la trabajadora, paralizada por la situación, le dio al botón de emergencia bloqueando la barra protectora. Al cabo de un rato, el personal del parque acudió con una palanca para ir abriendo, uno a uno, los asientos desde la parte derecha y al final lograron salir como pudieron.

Ambulancias en el parque de atracciones para atender a los heridos. | DI / Ángela Torres

Dos o tres minutos «eternos»

«Estuvimos dos o tres minutos atrapados que se nos hicieron eternos», apunta Ana. Cuando lo consiguieron, las dos hermanas se quedaron con los niños de la pareja que iba detrás para que el hombre pudiera atender a la mujer y buscar asistencia sanitaria. Mientras tanto, Ana le presionaba la herida de la cabeza a su pareja con una gasa.

«Había otro hombre que había hecho lo mismo que Marc pero perdió la conciencia, niños con heridas…», rememora. Al rato fueron apareciendo ambulancias de manera simultánea, en total unas cinco o seis, y les trasladaron al hospital.

«Mi novio necesitó diez grapas en la cabeza y yo me quise mirar un corte que había sufrido en el cuello y los sanitarios me dijeron que si llego a estar un poco más arriba no lo cuento», enfatiza Ana. Por otro lado, no recibieron, señalan las hermanas, ningún tipo de atención psicológica.

Desde el parque, no les han hablado de ningún tipo de indemnización por lo sucedido, pero desde el día siguiente al accidente, contactan con los afectados «cada día» para saber cómo se encuentran. «Una de las mujeres el otro día dijo por un grupo de WhatsApp que hicimos todos para ir preguntándonos cómo estamos que la habían invitado al 30 aniversario», comenta Esther con incredulidad.

Aunque tienen pensado «hacer piña» entre todos para reclamar responsabilidades legales, lo importante ahora, coinciden, es «la salud de todos, especialmente, la de las dos víctimas que estaban críticas».

Un rotundo «no» sale de sus bocas al ser preguntadas si tienen pensado volver a PortAventura. «Nunca digas nunca, pero por ahora no», recula un poco Esther. «Fue algo mucho peor que un susto, queremos que se sepa», reitera Ana dolida.