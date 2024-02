El plan para desburocratizar los centros, en septiembre

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, prevé tener el plan de simplificación burocrática para aliviar la carga de los docentes en este sentido antes del inicio del próximo curso. Así lo anunció este jueves después de la primera comisión técnica de desburocratización en la que se convocó a todas las mesas de educación, con el objetivo de ponerse en común para elaborar el plan.

Se prevé que durante el mes de marzo se convoquen tres mesas, la de educación pública, la de concertada y la de directores. Así, Vera subrayó que se ha iniciado «un camino en el que se han puesto las líneas maestras del grupo de trabajo» que, posteriormente, llegará a conclusiones para iniciar el proceso de desburocratización. Vera señaló que la idea es ver «en qué se puede incidir» de cara al próximo curso mientras que reconoció que aquellas medidas que requieran cambios normativos o de organización interna «tardarán un poco más».

Igualmente, aseguró que la administración está dispuesta a poner en marcha herramientas telemáticas para ayudar a la desburocratización y que se volverán a analizar los currículums educativos, que «quizás se deberán modificar».

El objetivo de la comisión es dar solución a las demandas que los equipos directivos le han hecho llegar durante sus visitas a los centros educativos. «Queremos que los docentes destinen la mayor parte de su tiempo a atender a sus alumnos y nuestro compromiso es iniciar la reducción de la burocracia el próximo curso, concluyó.

Los sindicatos docentes valoraron «positivamente» la comisión de desburocratización, pero piden más «concreción» en las medidas para eliminar duplicidades y simplificar tareas.

La presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria , Joana Maria Mas, apuntó que se deben analizar cuáles son las tareas burocráticas que se hacen en los centros y quién es el responsable de cada una de ellas para ver cuales se pueden eliminar, simplificar o cambiar. Mas recalcó que los administrativos en los centros de Primaria «han ayudado bastante», pero insistió en la necesidad de eliminar duplicidades y simplificar procesos.

Otra de las propuestas de los sindicatos es crear un departamento de cuatro o cinco profesionales que creen modelos de situaciones de aprendizaje para que los docentes las puedan aplicar. Ignasi Palmer, de UOB Ensenyament, pidió «concreción» y que se cumpla el calendario. Palmer se mostró prudente a la hora de valorar el plan: «en principio suena bien», indicó antes de señalar que «dependerá de la concreción y no de ideas abstractas, que están bien pero no significan nada si no se concretan».