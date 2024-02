PP y Vox impiden la comparecencia de Costa para explicar el fichaje de su amigo acusado de agresión sexual

El Partido Popular y Vox han impedido la comparecencia del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en el Parlament para que ofrezca explicaciones respecto al fichaje y posterior cese de Juan Antonio Serra Ferrer como alto cargo a pesar de que estaba acusado de agresión sexual. Así, ambas formaciones han votado esta mañana en contra de la propuesta del PSIB para que el también portavoz del Ejecutivo compareciera en la Cámara Autonómica para explicar los hechos acontecidos.

En este sentido, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido que Costa ya dio todas las explicaciones en su momento. "La reacción de Costa fue fulminante, cuando se abrió el juicio oral cesó al director general y en semanas sucesivas dio todas las explicaciones que se tenían que dar. No cabe seguir con este tema, solo preocupa a los grupos parlamentarios para hacer polemica", ha expresado Sagreras.

Cabe recordar que Costa fichó a Ferrer como alto cargo de la empresa pública IBETEC bajo su control a sabiendas del proceso judicial por agresión sexual y atentado que pesaba sobre él. En este sentido, el alto cargo está imputado por parte de la Fiscalía por intentar besar y lamer la cara a una desconocida en un restaurante de Palma y propinar un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo cuando intentaba huir en mayo de 2022. Serra, de 48 años, impartía entonces clases en la facultad de Economía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que lo apartó de manera fulminante.

No obstante, a pesar de estos hechos, el Govern no cesó a Ferrer hasta que el caso se hizo público a través de este diario y el propio Costa aseguró que la presidenta Marga Prohens no conocía la acusación de agresión sexual. "Sólo yo conocía lo que había sucedido, en todo momento el exdirector del Ibetec negó que los hechos que se le atribuyen se hubieran producido y confié en la presunción de inocencia. Efectivamente había leído lo que había salido en los medios hace tiempo y conocía la decisión que había tomado la Universidad. Cónfié en él, creí en su palabra y me equivoqué".", expresó Costa.

El ex alto cargo niega los hechos

Juan Antonio Serra Ferre ha decidido defender su inocencia hasta el final del proceso. Su abogado ha remitido recientemente un escrito al juzgado de lo penal que enjuiciará el caso, con peticiones de hasta cinco años de prisión, para anunciar que no habrá ningún acuerdo de conformidad con las acusaciones para declararse culpable a cambio de atenuar su condena, según informaron fuentes jurídicas. El asunto queda así abocado a la celebración de juicio, en el que finalmente la mujer a la que supuestamente besó y lamió sin su consentimiento se ha personado como acusación particular.