Juan Francisco Ballesteros, director de orquesta y productor musical: «Mi sueño es que entre los músicos de Ibiza compartamos más y compitamos menos»

Juan Francisco Ballesteros (Valencia, 1973) está de celebración porque este año cumple una década su empresa Just4You Music Solutions. Antes de crear este proyecto, ya había puesto en marcha otras iniciativas musicales en la isla. La primera fue el Petit Cor, que impulsó junto a Amparo Esteve.

«Estuve alternando mi trabajo al frente de Petit Cor con la labor de director invitado en diferentes coros, orquestas y bandas de Europa», cuenta a Diario de Ibiza de aquel periodo en el que también fundó Cambra Eivissa e Ibiza Jazz Trio, «los antecedentes de Just4You».

¿Qué le motivó a crear en Ibiza una productora de música clásica y jazz?

En los años previos a la creación de Just4You tuve la oportunidad de conocer la realidad musical de Ibiza y de descubrir el gran talento que hay en la isla. Es un territorio geográficamente pequeño, pero hay muchísimos profesionales de gran nivel, me refiero tanto a los que residen en las Pitiusas como a los ibicencos que están por el mundo. Pensé que todo ese talento musical no estaba suficientemente aprovechado y empecé a crear ciclos, agrupaciones y nuevas realidades musicales con la voluntad de ofrecer empleabilidad y poner en valor a los músicos de Ibiza. Aunque en algún caso haya sido necesario recurrir a gente de fuera de las Pitiusas, la vocación siempre ha sido esa. De hecho, puedo decir que en estos diez años de historia he invitado a participar en los proyectos de Just4You a prácticamente todos los profesionales de la isla. Puedo aportar cifras: en esta década hemos contado con algo más de 200 músicos, de los cuales aproximadamente 80 son de Balears y de ellos, entre 50 y 60 de las Pitiusas.

¿Cómo acogió el mundo de la música clásica de Ibiza su iniciativa?

Con miedo, escepticismo y rechazo.

¿Y a qué achaca esa reacción?

A que no soy de aquí. El mundo musical es tan poco corporativo que la iniciativa se percibió como una amenaza, a pesar de que yo he venido a sumar.

El 'Réquiem' de Mozart. / Joan F. Ribas

Sin embargo, no le ha faltado el apoyo institucional. Ha trabajado con todos los ayuntamiento de la isla y con los Consells de Ibiza y Formentera.

Sí, no tengo ninguna queja del sector público ni del privado, que también ha contado con nosotros. En mi opinión, aunque siempre se puede dar más, las instituciones de Ibiza apoyan mucho la música. Yo creo que la clave es ofrecer calidad. Muchos de los proyectos que hemos llevado a cabo no han sido baratos ni mucho menos, pero tenían muchísima calidad.

Empecemos hablando del proyecto con el que se estrenó oficialmente su empresa de producción musical.

Arrancamos con pequeñas agrupaciones que de alguna manera pudieran ser vendibles con la intención de ofrecerlas a las instituciones para realizar actuaciones. El primer concierto oficial de Just4You fue el que ofreció la ensemble de música barroca que habíamos creado, Ibiza Soul Baroque. Nos estrenamos con una obra que nunca se había interpretado en Ibiza, el ‘Stabat Mater’ de Pergolesi.

¿Qué hitos destacaría en la década de historia de Just4You?

Como gran hito, además de la fundación de diferentes grupos de cámara, destacaría la creación de la Orquestra Clàssica d’Eivissa, que interpretó en 2019 en el Recinto Ferial la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven ante más de mil personas. Participaron músicos profesionales de Ibiza e integrantes de la Sinfónica de Balears con el coro La Voix de l’Âme, creado por Just4You. Otros hitos son, en 2018, el montaje del ‘Réquiem’ de Mozart y, antes, la puesta en escena en la isla del primer ‘El Mesías’ de Händel participativo, que llevamos a cabo con una orquesta barroca de Valencia, el Coro de cámara de Pamplona y 60 cantantes amateurs de diferentes coros de la isla. Y es que, por un lado, he querido dar cobertura a los músicos profesionales, pero, por otro, no he querido descuidar tampoco a los aficionados.

‘El Mesías’ de Händel participativo. / Joan F. Ribas

¿Qué pasa a partir de 2019 y de la irrupción de la pandemia?

La pandemia nos partió muchísimo. Lo que hemos hecho después es seguir con la actividad de grupos de cámara aquí en Ibiza, pero ampliando las miras, por ejemplo, con la creación de Gospel Experience Project, una red de 25 coros amateurs, de los que 23 están en España y dos en Italia. También hemos creado Eufòria Ensemble, que es un coro profesional de Balears, y la Banda de Dones de Catalunya.

¿Qué le ha llevado ahora a poner el foco más fuera que dentro de la isla si Just4You nació con la vocación de poner en valor a los músicos de Ibiza? ¿Entiende que en este momento los profesionales locales disponen de proyectos de música clásica suficientes para desarrollar su carrera en la isla?

En efecto. Realmente, creo que Just4You ha servido un poco de palanca para que otros músicos creasen proyectos personales más allá de los institucionales. Just4You sigue apostando por los músicos de Ibiza, pero ya no somos los únicos, hay más gente haciendo cosas muy interesantes. Por otro lado, con la pandemia dejamos de organizar macroconciertos y nos limitamos a hacer proyectos de cámara. Pero la voluntad de hacer cosas en Ibiza con gente de aquí sigue existiendo, lo único que ahora también tenemos puestas nuestras miras fuera.

¿Qué cree que ha aportado su proyecto a la isla y a usted mismo?

Creo que hemos aportado a la isla calidad, me atrevo a decir, incluso, que excelencia musical. Porque hemos traído a Ibiza a gente buenísima y hemos puesto en valor al talento que existe aquí. Lo que he recibido a cambio es la gratificación de ver que otro mundo musical es posible. Eso lo digo porque la música es una profesión muy poco corporativa y en Ibiza, al ser un lugar pequeño, esto se acentúa más. De alguna manera lo que he querido es romper con esa competitividad y ofrecer a todos los músicos un lugar en el que compartir y hacer música.

"Hay que agitar un poco más nuestro mundo musical y crear más proyectos conjuntos"

¿Desde que llegó a Ibiza en 2008 hasta ahora cómo diría que ha evolucionado el panorama de la música clásica en la isla?

Creo que en Ibiza se aprecia una evolución, pero que es muy lenta. Considero que hay que agitar un poco más nuestro mundo musical y crear más proyectos conjuntos. Creo que todavía no hemos conseguido cumplir el sueño que teníamos en Just4You: Que no compitamos y que compartamos. Sigue habiendo en Ibiza una competitividad que no suma. Lo que he visto que ha cambiado es que hay más músicos, hay más oferta y que se presta más atención a la música clásica desde todos los sectores de la sociedad. Eso, externamente, pero internamente todavía tenemos que creérnoslo.

La formación Les Femmes. / Phil Hessert

¿Qué proyectos de futuro tiene para Just4You?

Recuperar los conciertos sinfónicos corales que habíamos dejado con la pandemia y, sobre todo, seguir apostando por los músicos locales y, en especial, por las nuevas generaciones,

¿Cómo piensa celebrar el décimo aniversario?

En realidad no pensamos hacer nada especial porque para nosotros lo importante es tener trabajo cada día. Sí que nos gustaría poder ofrecer de nuevo un gran espectáculo sinfónico coral. Sabemos que es complicado, que hay muchos costes y que la situación geopolítica no es la mejor, pero confiamos en que antes de que acabe el año podamos hacer un macroconcierto para celebrar estos diez años. Y, mientras, seguir con nuestros pequeños recitales de cámara y continuar expandiéndonos fuera de la isla.