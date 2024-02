Los ecoagricultores reclaman menos burocracia, pero que no sea a costa del medio ambiente

Los productores ecológicos de las Pitiüses deben hacer frente a los sobrecostes derivados de la insularidad o asumir unos precios más caros a la hora de comprar planteles. Además, se topan con que deben pagar una cuota al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (Cbpae) para conseguir el certificado oficial para sus productos.

«No es una cantidad significativa. En mi caso, son 118 euros al año, pero es un canon que los agricultores que no son ecológicos no pagan. No se premia a los que apuestan por la producción ecológica, cuando sería lo lógico», lamenta Cardona. Pese a estos obstáculos, en las Pitiüses esta práctica agrícola crece a mayor ritmo que en el resto de Balears. Así, en 2022, los productores ecológicos pitiusos aumentaron en un 25%, mientras que en 2021 se incrementaron en un 11,4%.