Los mejores planes para este fin de semana en Ibiza y Formentera

El Festival del Humor de Santa Eulària y las programaciones festivas de Santa Eulària, Sant Antoni y Santa Agnès marcan la agenda de este fin de semana tras el paso de todos los desfiles carnavaleros.

El humor se toma en varias dosis y en varios lugares diferentes, que empiezan el viernes con Jaime Gili, siguen el sábado con Agustín Durán y 'Ocho apellidos ibicencos' y cumlinan el domingo con el plato fuerte, Jose Corbacho. Aunque hay que darse prisa porque apenas quedan entradas.

De las Fiestas de Santa Eulària, cuyo programa incluye el Festival del Humor, destaca además la tradicional Feria Artesanal del Puig de Missa, que se celebra el domingo.

De Sant Antoni destaca la Fira del Disc, que llega a su quinta edición con puestos de compraventa de discos y carteles durante todo el día el sábado y el domingo, además de conciertos.

Esta es, además, la semana de las conferencias. Hay cuatro programadas este jueves, tres el viernes y una más el sábado, con temas diversos, de los dj's a la arquitectura, el cambio climático, cocina, educación o la historia de la pensión Catalina de Sant Antoni. Además, el Institut d'Estudis Eivissencs celebra su 75 aniversario.

Y en los musical, arranca el ciclo Dies Musicals con Pardals e Ichos, y la tradicional Cantada Pagesa el sábado en Formentera.

También hay cine, tradición, gastronomía, cuentos, excursiones...

Imagen de la Pensión Catalina. / Colección familiar

VIERNES 16 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Agnès

20 horas. Campionat de manilla. En el bar Can Cosmi.

Humor

Festival de l’Humor de Santa Eulària. Jaime Gili. A partir de 14 años. 21 horas en el Centre Cultural de Puig d’en Valls. Entradas a 6 € en www.santaeulariadesriu.com o 8 € en taquilla.

Cine

‘Intouchables’, de Olivier Nakache y Eric Toledano (2011). Elección de Ana Vide. Ciclo ‘Divendres de Cine’ de Sant Josep. 20 horas en el centro cultural Can Jeroni. Entrada libre.

‘Repte aconseguit’, presentación del documental de Colgados de Formenter, con María José Cardona, Aires Formenterencs, Miquel Costa y sa Iaia Marranxa. Casa del Poble de la Mola, Formentera, a las 19 horas.

Conferencias

XV Ciclo La Aventura de Educar en Familia. ‘Cómo tener una buena comunicación para entendernos con los hijos’, con Patripsicóloga (Patricia Ramírez), psicóloga, escritora y conferenciante. 19.30 horas en el Palacio de Congresos. Entrada gratuita. Aforo limitado. Con servicio de monitores para niños.

‘Historias de la Pensión Catalina, un oasis en la orilla de la bahía de Portmany’. A cargo de Catalina Prats Torres, pionera del turismo en Sant Antoni. Presenta: Xescu Prats. Ciclo ‘Xerrades Essencials del Club Nàutic Sant Antoni. 20 horas en el salón social del CNSA.

‘Els rituals tradicionals a la cuina eivissenca’, a cargo del doctor Josep Lluís Joan. Ciclo ‘La UOM a Formentera. 17.30 horas en el Club de Jubilats i Pensionistas de Sant Francesc, Formentera.

Infantil

‘El llarg viatge’, cuentacuentos a cargo de Rosa Rodamon. Mayores de 3 años. 18 horas en la biblioteca de Sant Jordi.

Fira del Disc de Sant Antoni / J. A. Riera

SÁBADO 17 DE FEBRERO

Humor

Festival de l’Humor de Santa Eulària

Agustín Durán. A partir de 14 años. 20.30 horas en el Teatre Espanya. Entradas a 6 € en www.santaeulariadesriu.com o 8 € en taquilla.

‘Ocho apellidos ibicencos’. Para todos los públicos. 18 y 20.30 horas en el Centre Cultural de Jesús. No quedan entradas.

Fiestas de Santa Eulària

11 a 14 h y 16 a 19 horas: Talleres infantiles de tradición ibicenca, juegos gigantes y pintacares. Paseo de s’Alamera.

Talleres infantiles de tradición ibicenca, juegos gigantes y pintacares. Paseo de s’Alamera. 17 a 21 horas: Cova dels Dracs con Associació Dracs d’Eivissa. Punt Jove de Santa Eulària. Juegos de mesa. Actividades para toda la familia.

Cova dels Dracs con Associació Dracs d’Eivissa. Punt Jove de Santa Eulària. Juegos de mesa. Actividades para toda la familia. 12 horas: Misa de homenaje a los mayores de 80 años en la capilla de Lourdes. Y a las 13.30 h comida de hermandad para los mayores en el Palacio de Congresos.

Fiestas de Sant Antoni

11 horas: V Fira del Disc d'Eivissa. Puestos de compra, venta e intercambio. Actuaciones musicales. Inscripciones en el Ayuntamiento. En el Passeig de ses Fonts.

Fiestas de Santa Agnès

9 horas. Entrenamientos del VIII Recorrido de caza Festes de Corona. Modalidad Compak Sporting. Dalt de sa Plana de Corona.

Entrenamientos del VIII Recorrido de caza Festes de Corona. Modalidad Compak Sporting. Dalt de sa Plana de Corona. 20 horas. Final del Campionat de manilla. En el bar Can Cosmi.

Música

Ichos. Jazz. Ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Eivissa. 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. 2 € anticipada, 3,5 € en taquilla.

Soul Doctor. Soul. Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Five guys walk into a bar. Blues. Sant Josep és Música. 16 horas en Can Tommy, Sant Jordi.

Tradición

VI Cantada Pagesa. A cargo del Àrea de Música Tradicional de la Escola de Música i Dansa de Formentera. 20 horas en el cine municipal de Formentera. Entrada libre.

Conferencia

‘El amor romántico y otros seres mitológicos’, con Nuria Prieto. 11 horas en la Biblioteca pública de ses Figueretes, en la calle Navarra 26, en Eivissa. Organizado por Emprendada Feminista.

Infantil

‘Dissabte de contes’. Cuentacuentos a cargo de Rosa Rodamon. A partir de 6 años. 12.30 horas. Biblioteca municipal de Can Ventosa.

Excursiones

Itinerarios patrimoniales. ‘Dalt Vila arqueológica’. 10.30 horas. El punto de encuentro se confirmará cuando se completa la inscripción, que se realiza por teléfono (971 39 23 90) por correo electrónico a madinayabisa@eivissa.es.

Visita teatralizada a Dalt Vila. 11 horas. Punto de encuentro es Mercat Vell. Programa gratuito de visitas teatralizadas a Dalt Vila con motivo de los 25 años de la declaración de Eivissa como Patrimonio de la Humanidad. Inscripciones en www.eivissaparticipa.es. Máximo 50 plazas.

Fira Artesanal des Puig de Missa, el domingo en Santa Eulària / Vicent Marí

DOMINGO 18 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Eulària

Concurso Puig de Missa de Pintura Rápida. Bases en santaeulariadesriu.com.

Bases en santaeulariadesriu.com. 9 horas: Torneo de Petanca. Instalaciones deportivas municipales.

Torneo de Petanca. Instalaciones deportivas municipales. 10 horas: Tenis mesa. División de Honor Femenina. Covicsa CTT Santa Eulària – CTM Jerez. Instalaciones deportivas municipales.

Tenis mesa. División de Honor Femenina. Covicsa CTT Santa Eulària – CTM Jerez. Instalaciones deportivas municipales. 10 horas: Inauguración de las exposiciones temporales del Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros con motivo de su 30ª aniversario.

Inauguración de las exposiciones temporales del Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros con motivo de su 30ª aniversario. 11 horas: Misa en la iglesia del Puig de Missa.

Misa en la iglesia del Puig de Missa. 12 horas: Feria artesanal en el Puig de Missa.

Fiestas de Sant Antoni

11 horas: V Fira del Disc d'Eivissa. Puestos de compra, venta e intercambio. Actuaciones musicales. Inscripciones en el Ayuntamiento. En el Passeig de ses Fonts.

Fiestas de Santa Agnès

De 9 a 14 horas. Tirada oficial del VIII Recorrido de caza Festes de Corona. Modalidad Compak Sporting. Dalt de sa Plana de Corona.

Tirada oficial del VIII Recorrido de caza Festes de Corona. Modalidad Compak Sporting. Dalt de sa Plana de Corona. 14 horas. Paella popular a beneficio de la parroquia de Santa Agnès. En la carpa.

Paella popular a beneficio de la parroquia de Santa Agnès. En la carpa. 17 horas. ‘Una mare arreveixinada’. Representación teatral a cargo del Grup de teatre de l’Associació de Vesins des Molí. En la carpa.

Humor

Festival de l’Humor de Santa Eulària. Jose Corbacho. A partir de 14 años. 20 horas en el Palacio de Congresos. No quedan entradas.

Música

Ses Sopris. Rock Pudent. Sant Josep és Música. 1330 hora, calçotada en Can Berri, Sant Agustí.

Cicloturismo

Es Broll-Buscastell. Salida desde la plaza d’Antoni Albert i Nieto de Vila a las 11.30 horas. 50 kilómetros con desnivel de 600 metros. Todo el día. Nivel de dificultad medio.

ARTE

Supermercat de l'Art. Obra a precios populares de 16 artistas de Ibiza y Formentera. Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 18 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 17 de febrero en Garden Art Gallery, carretera de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza).

EXPOSICIONES

Focus VI 'Magatzem visitable'. Muestra de adquisiciones recientes y fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Inauguración el 17 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 19 de mayo.

Miquel Farriol. 'Cromatic Trip Op', pinturas. Arato's Studio de Sant Josep. Inauguración el viernes 16 de febrero a las 19 horas. Hasta el 20 de febrero, de 18.30 a 21 horas.

Charlotte Mensforth. 'Una vida en color', restrospectiva de pinturas. Club Náutico Ibiza, del 7 de febrero al 7 de marzo.

Omar Daf. 'Blau', pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas hasta el 17 de febrero. Festivos, domingos y lunes mañanas cerrado.

Carnaval 2024. Exposición colectiva de una decena de artistas de la Associació MultiArt Eivissa (AMAE). Inauguración jueves 8 de febrero a las 19 horas en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 16 de febrero. De lunes a sábado de 17 a 20 horas y domingo de 11 a 14 horas.

Antoni Marí Ribas 'Portmany' (1906-1974). Exposición de los fondos del Ayuntamiento de Eivissa del artista, en el 50 aniversario de su muerte. Refectori de Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 24 de febrero.

‘Nuestro mundo en el Kosmos’, de Karmen J.T. En Ebusus, en Eivissa. Del 1 al 29 de febrero.

'Narcís Puget Riquer. L'aquarel·lista d'Eivissa'. Muestra restrospectiva. En Sa Nostra Sala de Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Del 15 de diciembre al 16 de febrero.

Katja Meirowsky. 'Han vingut uns amics'. Pinturas. Serie de exposiciones sobre miembros del Grupo Ibiza 59 en la Casa Broner. Hasta marzo de 2024.

Colectiva de invierno en Espacio Micus. Grabados en cristal de Sonja Kalagin, pintura y dibujos de Maricla Sellar, esculturas de Frederike von Cranach y otros artistas de la galería. Abierto domingos de 11 a 14 o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta el 24 de marzo de 2024.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.