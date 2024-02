Que ex alto cargo del Govern balear acusado de agredir sexualmente a una mujer y golpear a un policía en Palma haya decidido no llegar a un acuerdo y defender su inocencia, por lo que se ha suspendido la vista previa y se celebrará finalmente el juicio oral. La mujer a la que presuntamente besó y lamió sin su consentimiento se ha personado como acusación particular.

La situación cada vez más preocupante de los acuíferos pitiusos por la falta de lluvias, que hacen que Ibiza se mantenga un mes más en prealerta por sequía y Formentera en situación de alerta. Aun así aún no se han tomado medidas restrictivas por parte de las instituciones para combatir la falta de agua. Que la UD Ibiza no pudiera aprovechar este domingo el empate del Castellón para quedarse como líder en solitario del Grupo 2 de la Primera RFEF. El equipo ibicenco fue mejor que el Atlético Sanluqueño en Can Misses, pero no pudo ganar por falta de acierto en los metros decisivos. De todas formas, se mantiene como colíder y a 10 puntos del tercero.