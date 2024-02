Un árbol se ha desplazado a mediodía de este sábado sobre el cableado del tendido telefónico en la zona de Can Guillem, según explicaron desde el Parque Insular de Bomberos. Faltaban pocos minutos para el mediodía cuando recibieron el aviso de que un árbol «no muy grande» se había caído sobre los cables en el Camí Vell de Sant Mateu, en el kilómetro 4, a la altura de Can Guillem.

Hasta allí se desplazaron un caporal y dos bomberos que, con un autobrazo, cortaron el tronco del árbol para después «liberar las líneas de telecomunicaciones» y sanear la calzada.

Desde el Parque Insular explicaron que a pesar de que ver el árbol sobre los cables impresiona, debido a que el éste no era muy grande y a la forma en la que quedó sobre el tendido, la caída no afectó a las telecomunicaciones, es decir, que no tuvo consecuencias en la línea telefónica.