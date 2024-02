Nadia Banegas: «Musicaldansa es más que un grupo de teatro, es una escuela de vida»

A la fundadora y directora de Musicaldansa, Nadia Banegas, (Barcelona, 1973) todavía le dura la resaca de felicidad del pasado sábado. Fue ese día, 3 de febrero, cuando celebró junto a sus alumnos, antiguos discípulos, colaboradores y familia las dos décadas de historia de este grupo de teatro amateur joven de Ibiza. Al evento asistieron más de 120 personas, que disfrutaron de un aniversario por todo lo alto con tarta, pase de fotografías y actuación sorpresa incluida. También hubo discurso de la anfitriona, que hizo un repaso a toda la trayectoria de Musicaldansa.

Esos veinte años de historia los repasa hoy (por ayer) con Diario de Ibiza, en la que es su sede desde 2007, acompañada de sus inseparables Arrietty y Uraxima, dos agapornis que desde hace un lustro son las mascotas de la Academia El Traç-Musicaldansa, donde imparte arte, además de teatro.

El grupo comenzó a fraguarse en 2003 en el Colegio Virgen de las Nieves de Sant Jordi, cuando, «a propuesta de Sor Carmen», Banegas empezó a dar clases de teatro musical, como actividad extraescolar, a alumnos de Secundaria. El reto de trabajar con adolescentes, reconoce, le infundió respeto, aunque ya tenía experiencia impartiendo esta disciplina artística a niños del barrio del Raval en el Centre Cívic Drassanes de Barcelona, la ciudad en la que esta ibicenca de adopción nació y en la que estudió Bellas Artes.

Banegas comenzó en Sant Jordi con un grupo de doces chicos y chicas, tres de la cuales todavía siguen con ella: Marina Ramón, Cristina Roig y Adah Cid de Diego. En mayo de 2004, ya con el nombre de Musicaldansa, estrenaron su primer montaje, ‘West Side Story’, como obra de fin de curso. «En un principio aposté por enseñar teatro musical porque pensé que sería divertido para los estudiantes. Además, me encantaban los musicales, había bailado muchos años y tocaba el piano», explica.

Más de mil matriculaciones

A los tres años de arrancar el proyecto, la directora de Musicaldansa decidió establecerse por su cuenta y abrir una escuela de arte y teatro en Vila, donde todavía imparte clases. Empezó solo con jóvenes de catorce a 21 años, pero en la actualidad tiene también grupos de alumnos de siete a trece años y de adultos.

En estos 20 años, detalla haciendo números, han pasado por su academia «unos 400 alumnos», aunque el número de matriculaciones es mucho más elevado, «1.062». Y es que Banegas ha conseguido despertar el gusanillo por las artes escénicas en muchos alumnos, que empezaron haciendo teatro como una actividad extraescolar más y que después han decidido seguir formándose y dedicarse profesionalmente a ello.

Banegas también tiene la cifra de los montajes teatrales que ha realizado en estas dos décadas, «rondan los 84». Recuerda con una sonrisa que los primeros musicales de Musicaldansa fueron en playback, hasta que fichó a Elena Prokhorova para dar clases de canto y estrenaron en 2012 el primer montaje cantado en directo, ‘Mar i cel’.

Además de la directora de coros rusa, han pasado por la escuela otros profesionales a los que Banegas está muy agradecida. Cita al exbailarín Vladímir Barakhov, que durante un tiempo se ocupó de montar las coreografías, y a la alumna de Musicaldansa que le tomó el relevo en esta tarea, Cristina Roig. No es la única integrante de la compañía que ha estado ayudando a la directora todos estos años, también cita a Zhila Azadeh, como ayudante de dirección, y a Adah Cid de Diego. Nombra, además, a tres directores de teatro que han impartido clases en su centro: Darío Facal, Maria Antònia Cardona y Maruxa Martos.

El tránsito al teatro de texto

Banegas, que nunca ha dejado de formarse y de buscar su propio camino teatral, poco a poco fue dejando atrás los musicales y centrándose, sobre todo, en el teatro de texto. Comenta que empezó a considerar esta segunda opción al escuchar las sugerencias que le hacía el jurado de los Premios Buero de Teatro Joven, un certamen organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Coca-Cola al que la compañía amateur ibicenca lleva presentándose desde 2005, la primera vez con ‘Grease’.

La última obra musical que montó como ejercicio de fin de curso para el que ella llama «grupo Buero» fue ‘Hairspray’, en 2015. Después, continuó dirigiendo musicales con elencos que escogía ella misma hasta que en 2018, después del estreno de ‘El Mago de Oz’, decidió abandonar este género teatral. «Me piden que siga con ello, pero montar un musical es muy costoso y el público solo responde cuando son obras de Walt Disney o muy conocidas, como ‘Mamma Mia’ o ‘El otro lado de la cama’», argumenta.

La labor de «formar personas»

En cualquier caso, ahora tiene claro que lo que más le gusta es el teatro de texto y que con lo que se siente más cómoda es «con la dirección de actores». «Por encima de todo soy profesora y lo que me motiva es la educación, formar personas. Luego está la parte teatral, donde saco mi creatividad, por eso me gusta dirigir también», añade.

El método de enseñanza de Banegas ha variado mucho con los años. Ella, que nunca ha entendido el teatro «como un fingimiento», empezó a trabajar con sus alumnos con la memoria emocional, es decir, a partir de sus propias experiencias personales, hasta que descubrió la técnica Meisner, «que juega con otros elementos como la imaginación y el transformar al otro, lo que se llama escucha». «Fue con esta técnica con la que pude unir la dos cosas que más me gustan: la educación y el teatro», señala la directora de Musicaldansa, que lo que enseña a sus alumnos es «a aprender a ver al otro». Hay una frase de sus padres que Banegas lleva tatuada a fuego: «Si haces algo, hazlo bien» y ese lema se lo aplica cada día y se lo traslada a sus alumnos, que con ella han aprendido que obtener lo que se desea requiere de mucho esfuerzo. «Trabajo a conciencia y máxima calidad es lo que define a este grupo», afirma la directora. Es por eso y por más cosas que considera que «Musicaldansa es más que un grupo de teatro». «Para mí este grupo es un refugio y una escuela de vida», resalta.

«Cuido mucho a mis alumnos, es importante tener tacto porque al final lo que estoy haciendo es formar personas, lo que no quiere decir que no sea firme, porque soy muy sargento», reconoce la directora.

Teatro social y comprometido

El buen hacer de Musicaldansa se ha visto reconocido con decenas de galardones, que Banegas guarda en tres vitrinas de la academia. Son en su inmensa mayoría de los Premios Buero de Teatro Joven. El más importante lo obtuvo el grupo ibicenco en 2014 con ‘Si pudiera desaparecer’, que consiguió llevarse el premio nacional de teatro a mejor obra. Es un texto que «habla de muchos tipos de violencia», que el grupo montó con el asesoramiento del psicólogo Enrique Sánchez, que explicó a los alumnos de teatro, entre otras cosas, que eran los micromachismos y los ciclos de la violencia. A partir de ahí, Banegas ha tratado el tema del maltrato y de la violencia con adolescentes en otras ocasiones. De hecho, tiene dos cortos, ‘La decisión’ y ‘Bro’, que hizo sobre el tema a petición del Consell de Eivissa para llevarlos a los institutos.

Lo que le gusta más a Banegas es «el teatro social» y de hecho es lo que hace con el grupo Buero. «Me gusta que las obras les ayuden a crecer y que los conciencien», señala. En todos estos años, además del tema de la violencia de género y del maltrato con adolescentes, Banegas ha abordado en sus montajes otros asuntos de actualidad como los desórdenes alimenticios, el bullying, los abusos sexuales y el suicidio entre adolescentes, que tocó en la obra ‘Norway today’. En el próximo montaje de fin de curso que hará con el grupo Buero, adelanta, «tocará el tema trans».

Banegas insiste en que sacar adelante las obras es muy costoso. Es gracias al espacio y a los recursos técnicos que le brindan festivales como ‘El Festín’ de Sant Josep, o la ‘Temporada de teatro amateur Pedro Cañestro’ que puede llevar a escena los textos teatrales que necesita dirigir sin importar si son más o menos conocidos. También destaca el apoyo que ha recibido de la librería Sa Cultural, donde ha representado varias obras.

🎭 No te pierdas el último capítulo de “Ana de las Tejas Verdes” de Musicaldansa 👉 ¡Ya puedes comprar tus entradas para el próximo día 7 de marzo!#teatroIbiza #culturaIbiza pic.twitter.com/2pMhPBFWl5 — Sa Cultural (@SaCulturalIbiza) 16 de febrero de 2020

Sus agradecimientos se extienden a todo el equipo de personas que tiene detrás y que la ha estado apoyando en todo momento: Daniel Aznar, que la ayuda con la escenografía y los estilismos; Sole Méndez, Mónica Morant y Piluca Valverde, que se ocupan del vestuario; y Augusto Banegas, su padre, que le echa una mano también con la escenografía y la cartelería.

El futuro

Para Banegas, «Musicaldansa supone el 99% de su vida», pero lleva un tiempo planteándose hacer un cambio de rumbo. «Hace ya unos años que empecé a pensar que me tengo que convertir en directora profesional, pero eso no me permitiría dar clases», comenta.

Mientras sigue dándole vueltas a lo que quiere hacer con su futuro, continúa dejándose la piel en Musicaldansa, de la que han salido también el grupo La Experimental y la Asociación Tot Teatre.

Trabaja, como, dice ella «24/7» porque su creatividad no conoce horarios y en los últimos años apenas ha cogido vacaciones. Ni en el confinamiento se tomó un respiro, siguió las clases vía Zoom.

Aunque llevar Musicaldansa «es muy duro», reconoce, ahora prefiere pensar en la fiesta de aniversario que organizó el sábado pasado en La Ponderosa y en la sorpresa que le montaron a escondidas los 104 alumnos y exalumnos que se dieron cita allí. «Representaron en treinta minutos todos los musicales que hemos hecho con Musicaldansa empezando por ‘West Side Story’», cuenta. Fue, sin duda, «el momento cumbre de la velada» y uno de los más felices de su vida.