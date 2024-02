Los letrados del Parlament permiten a Le Senne seguir como presidente

Gabriel Le Senne gana su primera batalla jurídica a los cinco tránsfugas de Vox y se mantiene como presidente del Parlament gracias al informe elaborado por los letrados de la Cámara Autonómica. En este sentido, la Mesa no admite ni la expulsión de Le Senne ni la de Patricia de las Heras del grupo parlamentario al apreciar un defecto de forma «no subsanable» en el escrito presentado por los rebeldes. Un hecho que obliga a los tránsfugas a tener que reunirse de nuevo para echar a los dos diputados afines a la cúpula de Santiago Abascal, alargando así la crisis interna de Vox en Balears.

El informe elaborado por los letrados del Parlament determina que el encuentro donde los sublevados expulsaron del grupo parlamentario tanto al presidente de la Cámara, Le Senne, como a la líder de Vox en Balears, De las Heras, no incorporaba ni «la existencia de una convocatoria previa» ni tampoco «un punto del día expresamente referido a la expulsión de dichos diputados». En el escrito, los juristas también hacen hincapié en que ambos no estuvieron presentes durante dicho encuentro para poder votar.

Los juristas también determinan que cualquier grupo puede presentar candidato a presidir la Cámara

De esta forma, se considera que el procedimiento que llevaron a cabo los tránsfugas no es el adecuado, por lo que la expulsión de ambos miembros afines a la dirección nacional queda sin efecto y siguen formando parte del grupo parlamentario de Vox. Ante esta situación, los díscolos deberán decidir si vuelven a pedir la expulsión de Le Senne y De Las Heras a través de un nuevo escrito o si intentan que ambas facciones del partido se reconcilien y el grupo parlamentario se siga manteniendo con los siete diputados que tiene a día de hoy. Algo que ayer no quiso aclarar la portavoz de los tránsfugas, Idoia Ribas, alegando que deben estudiar el informe jurídico antes de tomar una decisión.

Le Senne aboga por la paz

Una vez que la expulsión de ambos diputados del grupo parlamentario ha quedado paralizada, Le Senne apeló ayer a un acercamiento entre ambos bandos para poner fin a la crisis ultraderechista y garantizar la estabilidad al Govern de Marga Prohens. «Por mi parte no guardo rencor, si hay buena voluntad por todas las partes se puede arreglar. Mi deseo es que hubiera paz y pudiéramos sacar adelante la legislatura en beneficio de todos los ciudadanos de las islas», expresó el presidente de la Cámara.

Asimismo, el ultaconservador no quiso confirmar si desde Madrid están negociando con los cinco tránsfugas para reconducir la situación y afirmó que, como diputado del grupo, tiene previsto acudir a las futuras reuniones, incluida la que se pudiera convocar para corregir los defectos establecidos por el informe de los letrados. Por otro lado, los letrados también han concluido que todos los grupos parlamentarios pueden presentar candidato a presidir la Cámara en el caso de que Le Senne acabe cesando del cargo. La situación pone entre la espada y la pared al Partido Popular, ya que el acuerdo de investidura firmado con Vox establece que la presidencia del Parlament le corresponde a la formación ultraderechista. En un principio, el PP se escudaba en que, según el artículo 40 del reglamento, solamente Vox podía presentar candidato. No obstante, esta nueva interpretación de los juristas abre un nuevo escenario, más teniendo en cuenta la ruptura total de sus socios, divididos en dos bloques. De hecho, fuentes vinculadas a los populares consideran que la segunda máxima autoridad de Balears no puede caer en manos de un tránsfuga en el caso de que finalmente se concrete la expulsión de los cinco rebeldes desde la dirección nacional de Vox. La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, defendió que, en el escenario que se maneja actualmente, su formación no tiene la responsabilidad de presentar un candidato a la presidencia. «No estamos ante esta situación», advirtió Durán, remarcando que el objetivo del Govern es que Vox arregle su situación interna para seguir cumpliendo los 110 puntos del acuerdo de investidura firmado entre ambos.

El PSOE acusa a Prohens

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, acusó a Marga Prohens de «maquinar» el complot de los cinco diputados tránsfugas de Vox para hacerse con la presidencia del Parlament: «El PP y Prohens habían maquinado esta operación y el complot ha roto por completo la estabilidad de su Govern, ella misma ha optado por dinamitar la estabilidad al tensionar a sus socios y ahora mismo ya nadie sabe con quién tiene un pacto». El dirigente socialista calificó de «una vergüenza» la situación actual que vive la Cámara balear y aseguró que la presidenta del Govern «no tienen ni dignidad ni ética y ha demostrado que no sabe gobernar». Por este motivo, reclamó a la dirigente autonómica que convoque unas nuevas elecciones cuanto antes: «La única salida que tiene es convocar elecciones porque ha dinamitado la legislatura en ocho meses. Ahora es un gobierno sustentado en tránsfugas y por tanto no es democrático. No tiene estabilidad y tiene que pensar que le ha salido mal la jugada, que era una jugada totalmente antidemocrática, que el complot ha explotado y que no tiene ya otra salida».

Negueruela volvió a exigir la comparecencia de Prohens para que explique su implicación en esta crisis y confirmó que el PSOE presentara un candidato a la presidencia del Parlament.

En el caso del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, lamentó que la agenda del Govern la marquen «unos cutres y unos impresentables», en relación a los cinco tránsfugas de Vox. El ecosoberanista también criticó que Le Senne trate de «aferrarse» al cargo aprovechando el defecto de forma al que han aludido los letrados y «en contra del espíritu del reglamento». Para Apesteguia, «Le Senne está deslegitimado para seguir presidiendo la Cámara por la acción de cinco tránsfugas». Ante este escenario, el portavoz de Més per Mallorca lamentó que la solución del Govern sea «ponerle velas a Santa Rita y esperar que escampe la tormenta confiando en que los díscolos entren en razón».

Ribas no aclara si intentarán expulsar de nuevo a Le Senne y De las Heras

Los cinco diputados tránsfugas de Vox no quisieron aclarar ayer si volverán a presentar un nuevo escrito para expulsar del grupo parlamentario al presidente del Paralment, Gabriel Le Senne, y a la diputada Patricia de las Heras después de que el informe jurídico de la Cámara haya abortado la expulsión de ambos por un defecto de forma «no subsanable». La portavoz de los díscolos, Idoia Ribas, asegura que están estudiando el informe y sus consecuencias.

«El texto lo hemos conocido hace muy poco, por lo que tengo que ponerlo en conocimiento del resto de los miembros del grupo. No tomaremos ninguna decisión hasta que no hayamos podido estudiar en profundidad el informe, una vez tengamos la decisión tomada se la comunicaremos», expresó la portavoz del grupo parlamentario en una rueda de prensa en la que no admitieron preguntas por parte de los medios de comunicación.

Ambas facciones del partido de ultraderecha no han acercado posturas en las últimas horas, un hecho que se evidenció ayer por el distanciamiento entre el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y sus compañeros Idoia Ribas y Sergio Rodríguez. Los tres coincidieron en la Junta de Portavoces, donde no se saludaron ni se dirigieron la palabra más allá de las intervenciones habituales.

Reunión urgente

Si nada cambia, los cinco tránsfugas volverán a convocar una reunión urgente para votar otra vez la expulsión de sus dos compañeros, aunque la destitución de Le Senne como presidente se retrasará al menos dos semanas más por los plazos del Parlament. En el documento en que los rebeldes argumentaron sus motivos para la expulsión, denunciaban principalmente que «durante su mandato no ha cumplido las expectativas de este grupo; ha demostrado su absoluta incapacidad para romper el cordón sanitario impuesto por diferentes grupos políticos; ha desempeñado la presidencia de forma parcial y absentismo frecuente a las reuniones del grupo».