Prohens avisa a Vox de que la única solución pasa por recuperar los ocho diputados

«Yo tengo un pacto de estabilidad firmado con ocho diputados de Vox». El futuro político de Balears pasa, según la presidenta del Govern, por el reagrupamiento de sus socios para garantizar la estabilidad, aunque en caso de que todo empeore nadie descarta la convocatoria de unas nuevas elecciones. Marga Prohens ofreció ayer por primera vez unas declaraciones nítidas sobre lo que está ocurriendo desde que explotó todo y fue muy clara con respecto a su posicionamiento, siempre con la precaución de quien no quiere situarse en el borde del acantilado por unas declaraciones precipitadas.

La líder popular ha dado un paso importante de cara a lo venidero, después de varios días de malabares dialécticos: quiere que Vox le vuelva a garantizar el apoyo de los ocho diputados que la hicieron presidenta, a pesar de que el retorno de Xisco Cardona se antoja imposible dada la belicosidad con que se le expulsó del grupo. «Tenemos un acuerdo de investidura en el que Vox garantiza la estabilidad parlamentaria con ocho diputados. Por tanto insisto: no hay solución que no pase por que se vuelva a reconstruir estos ocho diputados para que cumplan su parte del acuerdo, por tanto ahora toca que estén en condiciones de cumplirlo». La realidad es que, de momento, sus socios no están en condiciones de asegurar nada a la dirigente autónomica, más allá de declaraciones públicas tranquilizadoras, hasta que no haya una solución final.

En sus declaraciones, Prohens utilizó de forma reiterada terminología militar «enfrentamiento», «facciones», «reconciliación» a la hora de valorar el convulso momento político que vive su socio bicéfalo: «No puedo añadir nada más de lo que he dicho estos días porque es un enfrentamiento interno entre dos sectores de un partido que no está dentro del Govern, con el que tenemos un acuerdo de investidura con el partido. Venimos reclamando desde el primer momento que se pare esta situación, que se sienten y se reúnan. Este fin de semana hemos visto que puede haber un acercamiento entre las dos facciones y esto sería una buena noticia para dar estabilidad al Parlament». La presidenta del Govern ha aprovechado esta crisis para marcar un perfil claramente presidencial con el objetivo de trasladar al debate público una dicotomía clara: el PP aporta estabilidad, Vox representa el caos. Una apreciación política que, de cara a unas hipotéticas elecciones, sería el caballo de batalla de los populares para intentar conseguir su anhelada mayoría absoluta.

Crisis interna

Todos los mensajes que envía Prohens evidencian que quiere reivindicarse como una apuesta segura y fiable frente a sus socios: «Pase lo que pase en el Parlament, el Govern está en pleno funcionamiento, dando estabilidad y hablando de los problemas que preocupan a los ciudadanos. Vox es un grupo parlamentario y un partido que no es el mío, yo respeto sus crisis internas pero les apremio a que aceleren esta reconciliación o acercamiento». Descarta el escenario en que el PP pueda presentar un candidato, a pesar de que los partidos dan por hecho que los letrados se decantarán por que todos los grupos sean proponentes, lo que situaría a los populares en una encrucijada al tener que decidir si vota a un diputado tránsfuga o postula a alguno de los suyos: «Aún se tiene que hacer efectiva esta expulsión, estamos esperando unos informes de los letrados y el PP será respetuoso con el reglamento del Parlament».