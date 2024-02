La consellera balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha asegurado esta mañana en el Parlament que la ley de regulación de la entrada de vehículos en los meses de temporada en la isla de Ibiza se debería haber aprobado durante la pasada legislatura, cuando «el gobierno del Consell de Ibiza lo pidió». En respuesta a una pregunta de la diputada ibicenca socialista Irantzu Fernández sobre cuándo cree que debe aprobarse esta normativa, la consellera se ha limitado a culpar al anterior ejecutivo autonómico de izquierdas, que «no hizo nada», y a apuntar que la propuesta «parte de cero».

«Ahora nos toca a nosotros hacer lo que no hicieron ustedes y que ahora reclaman con su demagogia habitual», ha reiterado Vidal, para acto seguido atacar al anterior conseller balear de Movilidad y secretario general de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas. «No se había hecho nada sobre esta propuesta ni ningún trabajo para la regulación de entrada de vehículos en las islas. Fíjese si le daba importancia Marí que tampoco figura en el documento de traspaso de la conselleria. Sorprende bastante, por tanto, este oportunismo político, aunque estamos acostumbrados», ha dicho la consellera balear, en referencia a la propuesta legislativa para regular el sector del taxi y las VTC que se aprobará esta mañana en el Parlament que presentó el PSOE para acelerar su tramitación.

Análisis previo de capacidad de carga

También ha dicho que «el desarrollo normativo de una medida de esta relevancia debe tratarse conjuntamente entre las dos administraciones con competencias implicadas» y que debe hacerse con base en «un análisis técnico que evalúe la carga de capacidad de cada isla y siempre dentro del marco normativo europeo».

Por su parte, la diputada socialista ha remarcado que todas las islas, «pero Ibiza en especial», son «muy frágiles por la saturación de gente» y que «ningún ibicenco necesita más informes para que les digan que las carreteras están saturadas». «No son las caravanas en las que viven los trabajadores porque no pueden permitirse otra alternativa al problema de la vivienda, sino los miles de coches que circulan por nuestras vías en julio y agosto y la incapacidad del presidente, Vicent Marí, de adjudicar la nueva contrata del transporte público. ¿Harán alguna cosa o paralizarán la normativa que el PP ha tenido cuatro años parada en el Consell de Ibiza?».

«No se enteró de lo sucedido en la pasada legislatura»

Previamente, Fernández ha empezado su respuesta de la siguiente manera: «Le haré un resumen de lo que sucedió en la pasada legislatura porque veo que no se enteró». Así, Fernández ha recordado que el presidente del Consell de Ibiza, el también diputado Vicent Marí, hizo de la propuesta de regular, «al estilo de Formentera», la entrada de vehículos en la isla «el puntal de su discurso de investidura, en julio de 2019». «La propuesta pasó tres años olvidada en un cajón, renaciendo de vez en cuando en algún discurso institucional. Pero no fue hasta octubre de 2022 cuando se aprobó en el pleno del Consell [instar al Govern a negociar la propuesta legislativa]», ha explicado la diputada socialista. Sin embargo, el gobierno insular de PP y Ciudadanos trasladó la propuesta al Govern balear de Armengol en febrero de 2023, «cuatro meses después, apurando bien para asegurarse que no diera tiempo para debatirla en esa legislatura». «No sé si fue por estrategia electoral, desidia u orden directa de Marga Prohens», ha añadido. Hay que tener en cuenta que pocas semanas después se disolvió el Parlament ante las elecciones locales del 28-M.

Ahora, tras el cambio en el Govern balear, «pasan los meses y el PP no muestra ningún interés en la propuesta». «¿Ya no creen en la propuesta de Vicent Marí? Nosotros, que creemos que es muy mejorable, la hemos tenido que registrar la propuesta legislativa [en el Parlament] para que empiece a ser debatida», ha resaltado. En concreto, el grupo socialista ha presentado la misma propuesta legislativa redactada por el servicio jurídico del Consell de Ibiza para que, si el PP vota a favor, inicie ya su tramitación parlamentaria.