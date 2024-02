Ladrillo y comercio reducen a 3.007 los parados en Ibiza y Formentera

Las Pitiusas suman un mes más de caída del desempleo y, de paso, baten un nuevo récord en enero. Nunca hubo tan pocas personas sin trabajo en este archipiélago, 3.007, un 13,9% menos que en el mismo periodo de 2023, lo que supone haber recortado en 486 los inscritos en las listas del SOIB. Hay que tener en cuenta que durante el boom inmobiliario, poco antes de la recesión iniciada en 2008, había más del doble de parados (un total de 6.664 ) en Ibiza y Formentera que actualmente, y eso que en aquella época la población era mucho menor.

De esa cifra, 2.888 parados corresponden a Ibiza, un 14,4% menos (-486) en términos interanuales, y 119 a Formentera, justos los mismos que hace un año. En el caso de la mayor de las Pitiusas, el sector del ladrillo ha restado 43 desempleados (-9,3%), de los cuales 16 corresponden a la construcción de edificios y 34 a la especializada. Además, en la hostelería hay 99 parados menos (-13%), 62 menos en el comercio (-12,7%) y 233 menos en el resto del sector servicios (-17,3%). Tanto Mallorca (-12,4%) como Menorca (-10,6%) también han reducido desempleados.

El comercio en las Pitiusas, al contrario que en el conjunto de España, donde las rebajas ya no arrastran al mercado laboral como antaño, ha permitido deshinchar aún más el paro: hay un 22% menos en las ventas al por mayor y un 13,3% menos al por menor. También han mejorado los datos en el alojamiento (-16,3%) y en la restauración (-9,5%) pitiusa.

El 28%, de larga duración

En cuanto al paro de larga duración (cuando se lleva más de un año sin firmar un contrato), ha caído hasta la menor cifra desde enero de 2009: 836 pitiusos están en esa situación laboral, el 27,8% del total de parados. De ellos, 206 acumulan entre un año y año y medio sin trabajar; 165, entre 18 y 24 meses; y 465, la mayoría, suman más de dos años sin cobrar una nómina. Hay, además, 811 mayores de 55 años sin empleo (781 en Ibiza y 30 en Formentera), de los que 389 tienen entre 55 y 59 años, y 422, más de 60 años.

Paralelamente, se firmaron en enero 3.334 contratos, un 4% menos que en el mismo mes de hace un año: 3.169 se rubricaron en Ibiza (-5,1%) y 165 en Formentera (+23,1%).

El 82,8% (2.761) de los contratos fueron indefinidos y sólo 563, temporales (16,8%). De estos últimos, 212 fueron por una duración inferior a un mes, según la información suministrada por el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Ya nos hemos acostumbrado, pero antes de la reforma laboral los temporales suponían el grueso del total. Por ejemplo, el 84,2% en 2019, cuando había 4.050 de estas características de un total de 4.807 contratos.

En cuanto a los indefinidos, 1.781 (el 64,5% de estos) fueron fijos a tiempo completo y 791, fijos-discontinuos (el 28,6%).

El problema no es el empleo, sino las condiciones laborales

Tan buenas son las cifras del paro que UGT reconoció que las islas no tiene problemas de empleo sino de condiciones laborales y de vida, en palabras de su secretaria de Acción Sindical, Ana Landero. No obstante, sostiene que es necesario seguir trabajando para ampliar la actividad a los meses de invierno y superar las deficiencias que persisten en el mercado laboral: «Con estas cifras podemos decir que, gracias a la Reforma Laboral, Balears hoy no tiene un problema con el número de parados, incluso en invierno. Muy lejos nos quedan ya las cifras de paro de las épocas de crisis».

A su juicio, se sigue necesitando, no obstante, mejoras porque el buen nivel de empleo no está reduciendo de manera importante la desigualdad y los precios de la compra y la vivienda ahogan a las familias.

CCOO coincide con UGT. El sindicato insiste en «la necesidad de un pacto social y político que contemple las mejoras necesarias de nuestro modelo productivo para generar lugares de trabajo estables y de calidad, con unas cargas de trabajo saludables y un salario suficiente que permita tener unas condiciones de vida dignas».

Reducción de la estacionalidad

Por parte de los empresarios, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, también califica de «muy positiva» la situación del empleo en las islas porque demuestra una reducción de la estacionalidad. Aun así, la portavoz de esta patronal balear no oculta la preocupación empresarial por «una inflación que sigue por encima del 3% y la situación de inseguridad jurídica que provocan medidas como la subida del SMI o los anuncios de reducción de la jornada laboral no ayudan a la creación de empleo y ahuyentan las inversiones».