Los tránsfugas de Vox intentan sin éxito un acercamiento con Le Senne

Los cinco diputados tránsfugas de Vox intentan buscar una solución al conflicto con la dirección nacional y reconducir la situación del grupo parlamentario para acabar con la crisis institucional provocada por su rebelión en Balears. En este sentido, ayer se produjo un primer acercamiento entre el bloque de los rebeldes y los afines a Santiago Abascal, que se cerró sin éxito al cierre de esta edición. Un encuentro que mantuvieron Sergio Rodríguez y Agustín Buades, dos de los díscolos, junto al todavía presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

En dicha reunión, solicitada por parte de los tránsfugas y celebrada en el despacho del presidente de la Cámara, se trasladó la siguiente propuesta: si Le Senne acepta dimitir como segunda máxima autoridad de Balears, los díscolos echan para atrás su expulsión y lo reintegran al grupo parlamentario junto a Patricia de las Heras. La proposición fue rechazada por parte del presidente del Parlament, quien no tiene pensado renunciar al cargo. No obstante, a pesar de que el acercamiento entre ambos bandos que se produjo ayer no fructificó, se puede interpretar como un primer gesto por parte de los tránsfugas para llegar a un acuerdo, más viendo cómo desde la dirección nacional no piensan recular en su expulsión de Vox.

De hecho, Santiago Abascal ha ido un paso más allá comunicando al Parlament que estos cinco diputados ya no están en la formación ultraderechista. A través de un escrito presentado por el propio Le Senne, se acreditó que Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, Agustín Buades y María José Verdú «han sido suspendidos cautelarmente de los derechos como afiliados e inhabilitados para desempeñar cargo o función en el partido político Vox y/o en representación de éste».

Asimismo, también se aportó un certificado firmado por el secretario del Comité de Garantías de Vox a nivel nacional, Juan Calvo, que justifica la salida de los tránsfugas por « el incumplimiento de las directrices de los órganos del partido y del Reglamento lnterno del Grupo Parlamentario, así como la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras sin consultar a los órganos competentes de la Dirección Nacional del partido». Una notificación que dificulta la situación de los cinco díscolos a nivel jurídico, ya que los letrados deben decidir si la expulsión de Le Senne y Patricia de las Heras del grupo parlamentario está justificada y la legitimidad que tienen los rebeldes para seguir representando a Vox cuando ya no forman parte del partido. Por su parte, desde el grupo parlamentario de Vox argumentaron que los cinco diputados «están suspendidos cautelarmente. Se presentarán las alegaciones en plazo, es una suspensión cautelar, por tanto no definitiva». Cabe recordar que la portavoz, Idoia Ribas, ya había anunciado que los cinco han recibido desde Madrid la apertura de un expediente disciplinario. Por su parte, desde el grupo parlamentario siguen defendiendo su unidad y no ven atisbos de una posible división interna.

Presidencia del Parlament

Así, la portavoz del grupo parlamentario, Idoia Ribas, sigue argumentando que la presidencia del Parlament, si se produce la salida de Le Senne, le pertenece a Vox. Cuestionada por este diario en relación a si están dispuestos a renunciar al cargo, respondió con un rotundo «no, no, no. Nosotros nos mantenemos en el acuerdo de investidura con Marga Prohens y ahí quedó muy claro que el presidente del Parlament lo propone Vox y el PP vota afirmativamente. Eso queda muy claro en el acuerdo de investidura y a eso nos ceñimos».

En este sentido, Ribas defiende que los populares darán apoyo al candidato que presente la formación ultraderechista: «el PP también nos ha manifestado que están dentro del acuerdo de investidura y, por tanto, no tengo por qué sospechar ni pensar que van a proponer un candidato diferente». Respecto a si Idoia Ribas será la candidata que presente Vox, afirma que todavía no lo tienen decidido. «Todos los que formamos el grupo parlamentario estamos plenamente capacitados para ser presidentes del Parlament», explicó Ribas.