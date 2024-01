Así fue el rescate del pescador que se precipitó al mar en Ibiza

El pescador que ayer por la noche fue rescatado por el helicóptero de Salvamento Marítimo, de unos cuarenta años y que iba acompañado por un amigo suyo, estuvo luchando más de una hora contra las olas y la mala mar cuando vio la luz del vehículo de rescate, sobre las 21.30 horas.

El hombre se precipitó desde la costa cuando pescaba con Luigi Scatolini, su acompañante, que se apuntó al plan de pesca a última hora. "Al principio iba a ir él solo", relata a este diario, "menos mal que le dije que venga, que iba con él", prosigue.

Las condiciones del mar y el oleaje provocado por el fuerte viento indicaban que no era un buen día para actividades costeras. Aún así, la app utilizado habitualmente por los dos amigos, señalaba que en la zona de Ses Eres Roges, una parte rocosa de es Figueral situada justo frente a s'illot de s'Or (Santa Eulària), las condiciones eran más amables.

Sobre las 20.15 de la tarde, los dos pescadores tiraron la caña cuando uno de ellos se precipitó cuando una pequeña ola que llegó hasta donde estaban le hizo perder el equilibrio. Para no caerse, su compañero se agarró a las piedras, muy puntiagudas, dañándose las manos y entonces el mar empezó a coger fuerza.

El peso de la ropa y del miedo

Entonces, Scatolini, de nacionalidad italiana pero residente en la isla desde hace muchos años, se tiró para sacarlo, pero "entre la pesadez de la ropa y el miedo", no lo consiguió. En ese momento decidió salir a la costa y dar aviso a los servicios de emergencias del 112 para que le socorrieran, mientras su amigo intentaba buscar una roca en el interior del mar para conseguir aguantar y no ser arrastrado por la resaca.

La Policía Local de Santa Eulària fue la primera en llegar al lugar de los hechos y empezó a hacer señales para localizar a los pescadores en la zona semiacantilada. Una vez dieron con ellos, los agentes enviaron las coordenadas a la central de comunicaciones informando al resto de vehículos de emergencias que el camino era accesible, según informan desde el cuerpo de seguridad.

En ese momento, el hombre precipitado se había quitado los pantalones y los zapatos para nadar con mayor facilidad y había conseguido agarrado a una roca más o menos plana en un islote de rocas situado a unos 100 metros de la costa. Ante las preguntas a gritos de las patrullas, manifestaba que no conseguía moverse a causa del frío, los golpes y los rasguños sufridos.

Movilización para el rescate

La Policía Local informó al afectado que se había activado un protocolo de rescate y que el helicóptero de Salvamento Marítimo estaba de camino para salvarle.

A su llegada, los agentes iluminaron la zona en la que se encontraba el hombre con las linternas de largo alcance ya que en un principio el helicóptero no hallaba la posición exacta del precipitado.

Por otro lado, desde el Parque Insular de bomberos de Ibiza, donde habían recibido el aviso a las 20.40 horas, se movilizó una dotación formada por un caporal y tres bomberos en un camión autobomba rural, aunque no llegaron a intervenir dado que no contaban con material acuático para el rescate. También se desplazó hasta la zona una unidad medicalizada del 061, quienes llevaron al hombre al Hospital Can Misses en una ambulancia para valorar su estado de salud.

Aunque el pescador no sufrió heridas graves, sí presentaba un inicio de hipotermia debido al tiempo que había permanecido en el agua, además de moratones en uno de los muslos y varias magulladoras en las rodillas.