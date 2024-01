La presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, envió el pasado mes de junio, en plenas negociaciones con el PP para formar gobierno en las islas, un extenso informe a la dirección nacional del partido al que ha tenido acceso este diario y cuya veracidad ha sido corroborada en el que alertaba de que el ahora diputado en el Congreso y exlíder de la formación en el archipiélago Jorge Campos habría urdido una trama para beneficiarse económicamente del partido, en parte con "una empresa pantalla que gasta fondos públicos a destinos que la ley no permite". También denuncia que su elección como presidenta de Vox enfureció a Campos: "Fue percibida como un arrebato de algo que él creía suyo: el Partido".

Según se puede leer en dicho informe, "en temas económicos, el gasto del presupuesto del partido en Baleares ha ido prácticamente en su integridad a los desplazamientos personales de Jorge en primera clase y hoteles de hasta 200 euros la noche, aunque ello supusiese no poder pagar tan siquiera papel higiénico para las personas que trabajan en la sede, o tener las sedes de Menorca y de Ibiza sin mobiliario alguno. No solo se destinaba el presupuesto, sino también, se endeudaba para seguir sufragando sus gastos personales viviendo a cuerpo de rey a costa del partido, y de ahí su insistencia en no perder el control".

La líder de Vox manifiesta que una de sus exigencias para aceptar la presidencia del partido era la elaboración de una auditoría interna porque "me habían llegado rumores de la gestión económica balear de Jorge", a pesar de que el informe no se llegó a realizar: "Se me dijo que no era posible debido a que todo se controlaba bajo un único CIF y que todo se controlaba desde nacional, lo que me alivió en gran manera. Sin embargo, ha resultado que Baleares era la excepción, la provincia más deficitaria, con autogestión económica, con una empresa pantalla que gasta fondos públicos a destinos que la ley no permite, y con una deuda asumida con nacional que ni siquiera a día de hoy, se me ha indicado a cuánto asciende, y por la cual, se me han descontado de momento 10.000 € del presupuesto de campaña", constata De las Heras.

"Gravedad extrema"

La presidenta, ahora expulsada del grupo parlamentario, aseguraba en el dosier remitido en junio a la dirección para que se lo hiceran llegar a su líder, Santiago Abascal, que la cuestión económica es "algo que me parece de una gravedad extrema" y explica con detalles esta supuesta trama: "El grupo parlamentario Actúa-VOX formalizó un contrato mercantil con la entidad Producciones Audiovisuales Gálata SL, por virtud del cual, el grupo parlamentario abonaba un importe mensual de 5.745,5 € (IVA incluido). No obstante, se han facturado cada mes aproximadamente 1.200 euros de más, ascendiendo el cobro en exceso a unos 33.000 € aproximadamente. A su vez, el administrador único de dicha sociedad está contratado como asesor parlamentario percibiendo cerca de 30.000 € anuales también del parlamento".

"Una vez descubierto esto [...] entiendo la insistencia de Jorge de poner en la lista del parlamento con puesto de salida a D. Eduardo de la Fuente [administrador de la empresa y en aquel momento jefe de prensa de Vox], ―incluso llegó a convencerme, aunque finalmente se designó a otra persona―, porque seguramente se trataría de una moneda de cambio a la gestión obtusa de la subvención del grupo parlamentario. Ahora me consta que le ha prometido ser el jefe de comunicación de la consellería o la vicepresidencia que Jorge va diciendo que asumirá", advertía en junio, en plenas negociaciones entre el Partido Popular y Vox.

Para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, la dirigente ibicenca ofrece más detalles: "Dicha sociedad sería el resultado de unas negociaciones previas para la fusión de la coalición Actúa y VOX, por la cual el grupo parlamentario sería el único en España que autogestionaría la financiación pública proveniente de la dotación parlamentaria, evitando así remitir dichas cantidades a VOX nacional. Dichas cantidades han sido destinadas a pagar cenas, “viajes presidenciales”, sueldos, y una larga retahíla de destinos prohibidos con cargo a un presupuesto público, pero a través de dicha empresa, cuyo objeto mercantil es la comunicación y periodismo. Desconozco exactamente la totalidad de desbarajustes a los que se ha destinado, pues la empresa no tiene por qué rendirme a mí cuentas de su contabilidad. Sin embargo, las facturas demuestran que se aplicaba un 21% más de IVA sobre el total con IVA".

Asimismo, relata que se abonaron por esta empresa 12.000 euros en una cena de navidad en Mallorca, cobrando a su vez el importe a los asistentes: "Es decir, se recaudaron 12.000 euros en efectivo, sin contabilidad alguna. Desconozco en qué se han invertido o quién se ha embolsado esos 12.000 euros. Quién decidía el destino de ese dinero eran Jorge como portavoz del grupo parlamentario y Eduardo como administrador de la empresa Gálata. Seguramente, igual que este hecho ha llegado a mi conocimiento, existan otros que podrían ser igual o más graves, incluso pudiendo llegar a ser constitutivos de algún ilícito penal".

"Destruir la organización"

En uno de los apartados de la carta, que ocupa hasta seis folios, De las Heras también habla de la forma en que Campos supuestamente dirige el partido y su enemistad con Fulgencio Coll: "Mis recomendaciones son, en caso de que se me dé el privilegio de volver al Congreso de los Diputados, que Jorge no recupere el control del partido, ni la portavocía parlamentaria, ni forme parte del gobierno, ya que supondría la sentencia de VOX Baleares para regresar al cortijo de Jorge. Aunque tomé la presidencia como persona neutral, en seguida me di cuenta de que no era una lucha de egos entre Fulgencio y Jorge, sino el ego de Jorge Campos contra todo lo que pueda hacerle sombra". Campos acabó siendo elegido como candidato al Congreso, perdiendo así el liderazgo del grupo parlamentario en Baleares.

Más adelante, la presidenta de Vox incluye a la actual consellera insular electa y en aquel momento pareja de Campos, Montse Amat: "Intentaron destruir la organización y eliminar todos los coordinadores, convocando reuniones a mis espaldas, donde Jorge buscaba financiación paralela y decía que el partido le importaba “dos huevos”. Se reunían con coordinadores para intentar desestabilizar el partido, y desde entonces hasta hoy han buscado la forma de derrocarme a través de mensajes negativos, atribuyéndome una mala gestión, porque como decía al principio, Jorge siente que le han arrebatado lo que a su juicio le pertenece, y si no es suyo, no es de nadie".

También acusa a ambos de "no respetar a nadie" dentro del partido porque con "sus acciones mafiosas perjudican a todo aquél que se pone en su camino". Por ello, la presidenta de Vox denuncia que Campos y Amat "tienen instaurado un verdadero reinado de pánico y sometimiento". "A raíz de mi llegada, las personas que trabajan en el partido me trasladan el miedo que les tienen y que, por favor, no me marche. Por esas personas, que son leales al partido, trabajadoras, y con las que me he comprometido a proteger, es por lo que, me siento en deuda de no permitir que una persona con tanta maldad acabe con ellas de la noche a la mañana", añade De las Heras.

Informe interno

También habla de un informe interno al que ha tenido acceso en que trabajadores del partido aseguran que Campos y Amat "siempre han dirigido VOX Baleares como si fuese su cortijo personal, que trata al partido como algo de su propiedad y que la distancia le ha dado seguridad para tomar sus propias decisiones sin atenerse a las normas o a las órdenes que desde Madrid llegaban".

Esta misiva, enviada apenas unas semanas antes de conocerse que Campos sería el candidato al Congreso, se destaca que "han apartado a gente válida porque no les caían bien o podían hacerles sombra, es decir, han limitado el crecimiento del partido por intereses personales y Montse [Amat] siempre se ha comportado como si fuese ella quien realmente presidía el partido, y los cargos se cubrían con personas leales a ellos “palmeros” refiere en su informe". Hay que recordar que Amat fue la primera coordinadora de Vox en las islas.

"Ruego que, si la decisión del partido es que mi misión está en el Congreso de los Diputados y no en Baleares, no se le dé a Jorge ningún poder de decisión, ni portavocía, ni cargo de Gobierno. No solo por el hecho de no merecerlo, sino porque no pueda tener sometidas a las personas válidas que han trabajado muy duro todos estos años y que han sido leales al partido, y que precisamente, por dicha lealtad, están en su punto de mira para destruirlas en cuanto pueda", relata.