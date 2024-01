«La presidencia del Parlament será nuestra, nos apoye el PP o no»

Los cinco diputados díscolos de Vox Balears no aceptan su expulsión del partido: «Tenemos la mano tendida a la dirección nacional y estamos abiertos a cualquier solución que nos quieran proponer». Así de contundente se mostró ayer el diputado Sergio Rodríguez en una rueda de prensa en la que también ratificó que la expulsión de Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne es una «decisión en firme», pese a que este último ya ha asegurado que no piensa abandonar la presidencia del Parlament balear. «Le Senne tendrá que irse sí o sí, si quiere dilatarlo unas semanas solo estará alargando la agonía y cayendo en el ridículo», sentenció Rodríguez sobre la posibilidad de que el dirigente no acepte su cese.

Los díscolos creen que el reglamento de la Cámara es «claro» y «transparente» respecto a las vacantes que se produzcan en la Mesa y que son ellos quienes deben presentar, en este caso, la candidatura a la presidencia. «Nos apoye el PP o no, la presidencia nos corresponde, es de cajón y no cabe otra posibilidad», aseveró. Sobre la expulsión de la presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, del grupo parlamentario, Rodríguez excusó que los cinco diputados quisieron ser «extremadamente prudentes» y «exquisitos con los tiempos», motivos por los que no dieron más explicaciones. Ayer, en cambio, fueron muy claros con los motivos de la expulsión: «Hemos echado a Patricia de las Heras por su deslealtad completa y manifiesta y por su falta absoluta de liderazgo», afirmó Rodríguez. Según argumentó, la presidenta del partido ha «entorpecido» la labor de los diputados y ha «intentado aislar» al grupo parlamentario, «una táctica más militar que política». En el caso de Le Senne, los díscolos alegan que ha «participado junto a de las Heras en la táctica de aislamiento», además de que «ha estado ausente de la actividad del grupo». «Ha considerado que su puesto como presidente de la Cámara le eximía de su labor parlamentaria. Le Senne deberá explicar por qué ha estado ausente y no ha acudido a la mayoría de reuniones del grupo», dijo Rodríguez, para quien los cinco díscolos «representan mucho mejor la realidad de Vox» que Le Senne, que «lleva muy poco tiempo formando parte del partido». El precio de la rebelión para los cinco amotinados es el expediente de expulsión que les ha abierto el nuevo vicepresidente de Vox a nivel nacional, Ignacio Garriga. Sin embargo, Rodríguez aseguró que él y sus cuatro compañeros siguen formando parte del partido: «No hemos recibido ninguna comunicación oficial que demuestre lo contrario», insistió. De hecho, durante su comparecencia, el atril lució el cartel del grupo parlamentario: «No es nuestra intención abandonar el partido ni lo ha sido nunca. Salvo la muerte y los impuestos todo tiene solución en esta vida», atajó. Respecto a los calificativos empleados por Garriga, que los llamó «sujetos movidos por ambición personal», u otros dirigentes que les han llegado a tachar de «traidores», Rodríguez se mostró prudente y lamentó los insultos: «Quiero pensar que fue un lapsus linguae fruto de la posición incómoda en la que sin duda se encontró [Garriga] en aquella rueda de prensa», bromeó.