La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha puntualizado que, tras la crisis en Vox, desde el Ejecutivo autonómico siguen pidiendo responsabilidad y que esta situación que afecta al Parlament se resuelva "lo más pronto posible, como se han resuelto situaciones anteriores exactamente iguales".

En declaraciones a los medios en Formentera, la líder del Ejecutivo balear ha asegurado que la gobernabilidad "no se verá afectada" por una crisis interna de un partido. Además, ha señalado que no puede añadir nada nuevo a lo ya manifestado este lunes "puesto que no hay ninguna novedad que implique al Govern". Prohens ha insistido en que, tras la crisis en Vox, el Ejecutivo autonómico continúa con su agenda y sigue gestionando, hablando de los problemas de los ciudadanos de Baleares.

"Vamos hablando con todos y pedimos lo mismo que les solicitamos en público, que se resuelva la situación que es una crisis interna de Vox. Yo, dentro de una crisis interna de un partido político que no es el mío, no tengo nada que decir, sino sólo hacer un llamamiento a la responsabilidad", ha declarado, explicando que la situación en el Parlament podrá restituirse siguiendo aquello marcado en su reglamento.

Pendientes de los servicios jurídicos del Parlament

La presidenta ha considerado que serán los letrados quienes indicarán los siguientes pasos a seguir para determinar el futuro del Parlament.

También ha recomendado "esperar" puesto que el escrito para destituir al presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, todavía no ha sido admitido a trámite. "Vamos a esperar a que el letrado diga a los grupos parlamentarios en el Parlament qué pasos hay que dar", ha reiterado.

Sobre el pacto de gobierno con Vox, Prohens ha hecho hincapié en que la gobernabilidad no está comprometida. Según ha asegurado, nada ha cambiado en relación al pacto de gobierno, por lo que seguirá cumpliendo los acuerdos de investidura. "Yo tengo un pacto con Vox, pero sobre todo tengo un pacto con los ciudadanos y seguiré gobernando y cumpliendo con la palabra dada", ha dicho.

Sobre Llorenç Córdoba

Tras realizar su primera visita oficial a Formentera tras la crisis del pasado diciembre, cuando el equipo de gobierno insular exigió la dimisión del actual presidente del Consell, Llorenç Córdoba, Prohens ha recordado que el compromiso del Govern con Formentera sigue "intacto" y que "ha estado intacto siempre".

"Hoy estamos aquí para hablar de problemas que tienen la gente de Formentera, no de problemas de políticos", ha reiterado Prohens, quien ha afirmado que siguen trabajando para dar solución a problemas "históricos" en la isla.