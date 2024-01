El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, reclamaba en la pasada legislatura, cuando era conseller balear de Vivienda y Movilidad, «un amplio consenso» y mucho diálogo para aprobar la limitación de entrada de vehículos en Ibiza.

Marí Ribas anunció ayer en Palma, tras las jornadas parlamentarias, el registro en el Parlament de la propuesta de ley que elaboró a mediados de 2022 el servicio jurídico del Consell de Ibiza. Destacó que, en la pasada legislatura, el PP propuso la tramitación de la ley cuando quedaba sólo un mes y medio para su finalización con la intención de «decir que el gobierno progresista no lo permitía». «En cualquier caso, tras el cambio de gobierno, no se ha vuelto a hablar de ello y no hay ninguna iniciativa ni del Consell, ni del Govern balear ni del PP».

El también portavoz del grupo socialista en el Consell justificó la necesidad de que se apruebe esta propuesta legislativa en el hecho de que «en Ibiza ha aumentado muchísimo el parque de vehículos al multiplicarse por 2,5». «Esto genera una sensación de saturación y que la gente reclame desde hace tiempo que se ponga remedio. Ahora es el momento de que se haga», defiende el líder de los socialistas ibicencos.