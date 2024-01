La hotelera Palladium Hotel Group continúa con su estrategia de reposicionamiento de marcas para dibujar un nuevo organigrama más acorde a la realidad actual, en la que "los clientes buscan una experiencia más personalizada y exclusiva". En este contexto, la hotelera de Grupo Empresas Matutes se dispone los próximos meses a continuar con la reorganización de su cartera de marcas, apuntando con nuevos planes de expansión hacia destinos como México, Estados Unidos, Oriente Medio y enclaves del Mediterráneo.

Después de cerrar el mejor año de su historia en ingresos, entrando al selecto club de los 1.000 millones de euros de volumen de negocio gestionado, la compañía balear se prepara para seguir creciendo de la mano de la familia Matutes, dueños de la gestora balear y propietarios de la mayoría de los hoteles que opera.

Las previsiones para este año 2024 que apenas acaba de comenzar son "extraordinarias", según confirmó el consejero delegado de la compañía, Jesús Sobrino, en una entrevista en el marco de la feria turística Fitur afirmando que están muy orgullosos de estos resultados y que "habrá que ir a por más en el 2024".

Más de 1.000 millones, "todo un hito"

"El alcanzar los 1.000 millones de negocio gestionado para la compañía supone todo un hito y un impulso para seguir creciendo. Es la consolidación de la apuesta por diferenciación de nuestro portfolio que confiamos en mejorar aún más en el futuro", afirmó.

El incremento de facturación previsto para 2024 podría situarse en un doble dígito, todo ello sin aumentar prácticamente en número de hoteles sino a través de un proceso de reposicionamiento y mejora de producto.

A destacar: la compañía tiene previsto desembarcar con la marca Only YOU en destinos vacacionales, con su primer hotel de la enseña en Ibiza, eliminar la marca Fiesta de la que solo le queda un hotel en el Caribe, e impulsar su expansión internacional tanto en el Mediterráneo como en Estados Unidos, México, Argentina, y Oriente Medio.

El consejero delegado de la compañía, Jesús Sobrino, así lo confirmó en una entrevista en el marco de Fitur en la que confirmó que el grupo turístico continúa en su proyecto de reorganización de cartera poniendo especialmente el foco en el crecimiento en segmento premium.

La metamorfosis de la compañía y ese ambicioso plan de renovación fue confirmado por el propio presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats durante la presentación de resultados de la compañía en Fitur este año cifrando en "bastante más de 1.000 millones de euros, y seguro cerca de 2.000 millones" la inversión afrontada en la última década culminando su giro empresarial.

En breve estará a punto de desaparecer la pionera marca Fiesta Hotels y el último establecimiento establecimiento esa enseña en Santo Domingo (República Dominicana), el Dominican Fiesta Hotel, será transformado en Only YOU o Bless tan pronto el grupo consiga las licencias necesarias.

Otra marca que Palladium tiene previsto retirar de su catálogo es 45 Times Square Hotel, insignia efímera de su primer establecimiento en Estados Unidos. Se trata de un inmueble propiedad de Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, cuya gestión asumió el grupo balear la pasada primavera, y que se convertirá en un Only You "lo más rápido posible" en cuanto la 'Gran Manzana' otorgue las autorizaciones requeridas.

Con estas dos futuras transformaciones, la cartera de marcas de Grupo Palladium quedará formada por seis insignias principales: tres de lujo (TRS Hotels, Ushuaïa Unexpectec Hotels y Bless Collection Hotels), dos prémium (Only You Hotels, Grand Palladium Hotels and Resorts) y una upscale (Palladium Hotels). Además en la categoría Premium también quedaría incluida la marca Hard Rock Hotel (que opera bajo licencia tres hoteles en Ibiza, Tenerife y Marbella).

MÁS INGRESOS, MENOS HOTELES

Esta apuesta estratégica de reconfiguración ha llevado a la compañía a obtener más ingresos con un menor número de hoteles. Según confirmó Jesús Sobrino en declaraciones a Europa Press, Palladium cerró 2023 con un volumen de negocio gestionado un 45% superior al que arrojó en 2019, último ejercicio completo antes de la pandemia del Covid, y alcanzó ese registro con 1.000 habitaciones menos y 1.000 empleados más.

En concreto, el volumen de negocio gestionado que obtuvo la hotelera de Matutes en 2023 fue 1.069 millones de euros, frente a los 752 millones registrados apenas cuatro años antes. El crecimiento respecto al año 2022 fue del 16% con unas tarifas y ocupación iguales o superiores incluso a prepandemia.

"Con nuestra política de reconversión de hoteles a categorías superiores, sacamos más rendimiento a nuestra planta hotelera que reduce plazas y al tiempo aumenta el volumen de negocio", explicó a Europa Press el director de ventas de Palladium Sergio Zertuche.

TRAS LA REFORMA LLEGA EL CRECIMIENTO.

Tras renovar casi toda su planta hotelera y elevar la categoría de sus marcas ahora el foco está puesto tanto en el desarrollo de mercados ya existentes como en oportunidades que pudieran surgir. AActualmente,el grupo opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en siete países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil y Estados Unidos.

El CEO de Palladium confirmó a Europa Press que la intención de la gestora es crecer tanto en destinos urbanos como en vacacionales y apunta con sus planes de expansión a destinos como México, Estados Unidos, Oriente Medio y así como varios enclaves del Mediterráneo.

El atractivo se centra en España en destinos como Barcelona y Costa del Sol mientras que en el Mediterráneo se mira hacia Italia (Roma, Milán, Florencia), Grecia (Mykonos, Creta, Atenas, Santorini) y Portugal (Lisboa y Algarve).

En el resto de Europa también estudian opciones en Ámsterdam, Londres y París. Y al igual que otros competidores hoteleros vigilará oportunidades en Arabia Saudí y Emiratos Árabes así como en Israel (Tel Aviv).

En el continente americano, quiere crecer en Estados Unidos en ciudades como Boston, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago o Miami; continuar su expansión por México (Ciudad de México, Los Cabos) y posiblemente desembarcar en Argentina (Buenos Aires) y Colombia (Bogotá, Cartagena de Indias, Medellín).

IMPULSO DE LA MARCA DE ONLY YOU

La marca Only You será uno de los puntales de este desarrollo de alta gama. Para este año 2024 destaca la apertura de su primer Only You en la ciudad Sevilla, con 209 habitaciones, así como la apertura de un cinco estrellas en Venecia en 2025, que será el primer hotel urbano del grupo hotelero en Italia y la segunda propiedad en gestión en el país para Palladium, que ya cuenta con un resort en Sicilia: Grand Palladium Sicilia Resort & Spa.

Además, comenzarán los trabajos de reconversión del actual Palladium Hotel Palmyra (en Ibiza), propiedad de Grupo Empresas Matutes, que, tras una inversión de 13 millones de euros, pasará a convertirse en el primer Only YOU Hotels en formato vacacional en el 2025.

El grupo iniciará también el proceso de reforma en el Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa en Brasil, un gigante con 654 habitaciones y confía en obtener la licencia para arrancar las obras de dos nuevos establecimientos de lujo en Jamaica, que previsiblemente serán un TRS y un Grand Palladium Family Selection. Solo en 2023, la compañía invirtió 100 millones de euros en reformas de establecimientos.

La hotelera reconoce que aunque actualmente hay un proceso de consolidación creciente de compañías hoteleras a nivel mundial ellos "no están en ese camino". "A nosotros nos gusta nuestra independencia y seguiremos así en nuestro camino de crecimiento que tantos éxitos nos ha generado hasta ahora", concluyó Sobrino.