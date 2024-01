¿Desde cuándo se desmorona la costa sur urbanizada de Ibiza? De la huida de la chica Bond a las casetas sepultadas

Históricamente, en Sant Josep se ha construido, también con la complicidad del Ayuntamiento, como si no hubiera un mañana, incluso en zonas inestables como es Cubells. Paradójicamente, estos acantilados de la costa sur son, urbanísticamente hablando, suelo urbano pese a que la naturaleza ya ha advertido en repetidas ocasiones que ahí no se debería haber levantado ni una sola casa. El reciente desprendimiento de Porroig que ha sepultado seis casetas varadero es un episodio más de la historia de los derrumbes que se han repetido desde hace casi medio siglo en este amplio tramo del litoral de Sant Josep, sobre todo en es Cubells, y que, pese al grave peligro, no ha afectado al ansia por construir más.

1977: Cuando ursula Andress se tuvo que mudar a Roca Llisa El diluvio que cayó sobre Ibiza la madrugada del domingo al lunes 20 de septiembre de 1977, que se llevó por delante tres vidas humanas, provocó desprendimientos en es Cubells y graves desperfectos en la casa de la actriz Ursula Andress, quien ya llevaba tiempo temblando y quejándose de las grietas que aparecían en la pared de su refugio ibicenco. La chica Bond, además de perder dos vehículos, se tuvo que rendir a la fuerza de la naturaleza, y se mudó a la urbanización Roca Llisa. Este es el primer episodio conocido de los sucesivos desprendimientos que se han repetido en el sur de la isla y que no tuvo ningún efecto sobre la conciencia política y la necesidad de proteger esta zona geológicamente incompatible con el ladrillo. 2002: Anclajes para sostener casas en es Cubells y sa Caixota A mediados de abril de 2002, casi 25 años después de la huida de Ursula Andress de es Cubells, Diario de Ibiza publicaba que la propiedad de otra vivienda en esta misma zona ejecutaba obras para anclarla al terreno ante el peligro de derrumbe que se avecinaba. Lo mismo hacían los propietarios de tres chalés de la urbanización de sa Caixota. Entonces ya era noticia un bloque de edificios (Residencial Vista Alegre), construido en primera línea de costa, con unas privilegiadas vistas, que ya mostraba signos de su próximo desplazamiento barranco abajo, hacia el mar. En la estructura del edificio ya se dibujaban, de lado a lado, grietas de hasta dos centímetros de ancho. No obstante, pese a las evidentes señales de lo que iba a suceder, se seguía adelante, siguiendo el mismo guion que en es Cubells, con la construcción de más chalés en su entorno, aumentando, con ello, la carga sobre la inestable ladera. 2005: Y sa Caixota se vino abajo Poco más de tres años después, en septiembre de 2005, se produjo lo que ya se esperaba pero nadie evitó: las trombas de agua características de este período del año provocaron el desplome del edificio de 26 apartamentos Residencial Vista Alegre y el corrimiento de diversas viviendas situadas en la zona alta de la ladera, entre ellas la que había adquirido el que era defensa del Real Madrid Iván Helguera, quien, para más inri, ni siquiera había recibido las llaves. En febrero de ese año, los propietarios ya disponían de un informe geológico que advertía del peligro de hundimiento de la urbanización. Para evitar el pago de indemnizaciones, el Ayuntamiento, pese a que había concedido licencia para edificar, se lavó las manos. El entonces arquitecto municipal, el difunto Antonio Huerta, declaraba que el movimiento de tierra que ocasionó el desplome del hacía años agrietado años Residencial Vista Alegre era «imprevisible e insospechable». El en ese momento alcalde, José Serra Escandell, también fallecido, defendía la calificación de la zona como suelo urbano porque «la naturaleza de un terreno no condiciona su clasificación urbanística». 2016: Más lluvia y desprendimientos en los acantilados de es Cubells A pocos días de la Navidad de 2016, también en la madrugada de un domingo al lunes, cayó un fuerte aguacero en la isla. En la zona de es Cubells, también piedras de hasta diez toneladas que bloquearon la carretera que conecta la parroquia con la urbanización. Muchos vecinos no pudieron salir de sus casas la mañana del lunes porque los tres kilómetros de esta serpenteante vía había quedado bloqueada por los desprendimientos del acantilado. 2017: Desalojadas 15 viviendas tras nuevos desprendimientos º Un mes después, el 3 de febrero de 2017, el Ayuntamiento de Sant Josep cerraba el acceso a la carretera que conduce a los acantilados de es Cubells y forzaba el desalojo de quince viviendas tras repetirse el desprendimiento de grandes rocas. Desde finales de enero, enormes piedras de varias toneladas de peso seguían precipitándose desde lo alto del acantilado (unos cien metros de pendiente) provocando daños en alguna vivienda y en la carretera. En un artículo publicado por Diario de Ibiza, la geóloga ibicenca Sunna Farriol explicaba las causas de por qué es Cubells es una zona inestable en la que, según su criterio, no se debería haber edificado. «El espesor tan elevado de la unidad de margas así como la elevada pendiente de la ladera hacen imposible el sostenimiento y la estabilización de estos materiales», decía esta geóloga, al tiempo que añadía que «la modificación por la acción antrópica de la ladera (la construcción) ayuda a su inestabilidad». Sunna Farriol, que es miembro de la junta de la Associació de Geòlegs de les Illes Balears (Ageib), clamaba en el desierto al advertir de que, después de lo que había sucedido en sa Caixota, lo «más lógico» sería que no se volviera a construir y se declarase esta zona como inedificable en la normativa urbanística, ya que, avisaba, resulta «imposible evitar el movimiento de la ladera». 2017: Evacuación de 60 personas atrapadas en es Cubells «Unos meses después, en agosto de 2017, una fuerte tormenta de verano originó nuevos desprendimientos en es Cubells y forzó a la Policía Local a cortar la carretera y a evacuar por mar a entre 50 y 60 turistas y vecinos que habían quedado atrapados en unas 30 viviendas sin luz ni agua. La tormenta eliminó del mapa el acceso a la playa de ses Boques y la carretera quedó gravemente afectada en al menos cinco puntos. Maria Marí, vecina de 82 años de la zona, aseguraba, desde la sabiduría que da la experiencia, que «no se puede luchar contra la naturaleza» y recordaba que en 1990 hubo una riada que produjo un deslave en ses Boques que obligó a evacuar por mar, en barcos, el restaurante y la playa. Marí, que cuidó al padre de Ursula Andress, rememoraba cuando su familia advertía a Henri Tournet, el empresario francés que empezó a levantar la urbanización a mediados de la década de los 70 y que fue encarcelado por un caso de corrupción en su país, de que «ese camino se iba a romper». «Pero él contestaba que también se rompían las carreteras en Madrid». 2019: Más obras para evitar el corrimiento de un chalé En febrero de 2019, un particular cerró el acceso, por la primera línea de costa, des la playa de ses Boques hasta la de es Niu de s’Àguila, en es Cubells, para ejecutar obras de consolidación de la ladera y tratar de evitar que su vivienda acabara en el mar. 2019: Cierre preventivo La Policía Local de Sant Josep cerraba, en septiembre de 2019, un tramo del camino de la urbanización de es Cubells, como medida de prevención hasta que se disipase la gota fría que afectaba a las Pitiusas. 2019: Desprendimientos en es Bol Nou Las tormentas de septiembre de 2019 provocaron un importante desprendimiento de piedras y tierras en la playa de es Bol Nou, en la costa sur, junto a sa Caleta. En este tramo del litoral, que también es inestable, se han producido diversos deslizamientos de piedras y áridos con el consiguiente peligro para los bañistas. De hecho, el Consistorio resolvió eliminar las hamacas de esta playa por este riesgo. En este caso, no hay edificaciones que agraven la inestabilidad propia del terreno. 2024: Y también se cae Porroig Hace unos días, el talud del acantilado de la zona de Porroig se venía abajo y sepultaba seis casetas varadero. La geóloga Sunna Farriol sostiene, sin haber profundizado en el estudio de este caso, que el material de esta zona resulta «inestable a la larga, sobre todo cuando se satura de agua o se añade peso a la cabecera». De hecho, sostiene que las construcciones existentes contribuyen al incremento de peso y favorecen la saturación de las arcillas del terreno.