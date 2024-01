Swingin Tonic, la banda de swing con estilo vintage fundada por el guitarrista Iván Pacheco y la cantante Claudia Ottelli, residentes en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, ha actuado este sábado en la Feria de Turismo de Madrid, Fitur 2024. La cita, impulsada por el Ayuntamiento de Sant Josep, ha dado comienzo a las 15:30 horas en el estand de Ibiza.

Con esta iniciativa, desde Sant Josep buscan “impulsar las actuaciones musicales y el turismo ligado al arte y a la música, además de promover la economía local a través del apoyo a los grupos autóctonos”, según ha explicado el alcalde de la localidad, Vicent Roig. “Disponemos de unas instalaciones versátiles y de primer nivel, como el Auditori Caló de s’Oli o el espacio cultural de Can Jeroni, destinadas a la organización de congresos y eventos de diferente índole, tanto empresariales como musicales. Además, cada vez son más los hoteles y los establecimientos privados que optan por esta forma de promocionar el ocio y la cultura con el objetivo de ofrecer un valor añadido a sus clientes”, ha remarcado Roig, quien ha recordado que el festival de música Sonorama Ribera volverá la isla con su ‘Sonorama Ribera goes to Ibiza’, los días 4, 5 y 6 de octubre, y contará con las actuaciones de Chambao, Dorian y Varry Brava, además de otros reconocidos grupos.

Sant Josep és Música, proyecto creado por el Ayuntamiento, ha superado los 1.200 conciertos promocionados en 2023, lo que supone un incremento del 20% de este sector con respecto al año anterior. Este portal nació en enero de 2022 y durante ese año se publicaron en su agenda web alrededor de mil conciertos, organizados tanto por instituciones públicas en recintos municipales como por locales privados.