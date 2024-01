Las fiestas de Sant Antoni y las de Santa Agnès siguen siendo este fin de semana fuente de planes de ocio, en el que también hay teatro, magia, música, exposiciones, un musical y hasta un espectáculo de ópera.

En cuanto a las fiestas, el viernes hay una actividad que une a las dos localidades, la excursión nocturna 'Anem de lluna i mirem-nos sa flor', que va de Sant Antoni a Santa Agnès. El domingo se celebra además el Sant Antoni Rural, con la competición payesa des Verro Olímpic, mientras Santa Agnès tiene la Festa de s'Ametlla.

Destacan el espectáculo de magia 'Más cerca', del mentalista Anthony Blake el viernes y el sábado en Can Ventosa; el musical 'La bella y la bestia' el sábado y domingo en el Recinto Ferial; el teatro 'Juicio a una zorra' del sábado en Cas Serres; la obra didáctica 'L'òpera mola', el domingo en Can Ventosa; la primera 'calçotada musical' con The Metrallas el domingo en Can Berri, o el primer 'Vermut poètic' del año, el mismo día en Can Tixedó.

También hay cine, el jueves con el ciclo Zinètic en Sant Antoni, el viernes con Anem al cine en Eivissa y el sábado con Harry Potter en Sant Josep. Y excursiones y visitas guiadas el sábado en el MAEF y el domingo en sa Talaia y en ses Feixes con IFCC, entre otras muchas cosas.

JUEVES 25 DE ENERO

Conferencias

I Music Industry Sessions de Dipef. ‘Ibiza: Génesis del dj’, a cargo de Dj Pippi y Joan Ribas, dj’s. 18.30 horas en The Standard Ibiza.

Primera sesión de la novena edición del Taller de Parentalitat Positiva, organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep en colaboración con Ciutats Amigues de la Infància e impartido por las educadoras sociales Belén García y Noemí Boned. Todos los jueves de 17 a 18.30 horas en el CEIP L’Urgell. Actividad gratuita.

Cine

Zinètik: 'The Boy and The Heron' (2023) Dirección: Hayao Miyazaki. Japón. 124’. Animación. VOSE Cine Regio 20.30 horas.

VIERNES 26 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

18.30 horas: Anem de lluna i mirem-nos sa flor. Caminata nocturna de Sant Antoni a Corona. Salida del Passeig de ses Fonts.

Caminata nocturna de Sant Antoni a Corona. Salida del Passeig de ses Fonts. 19 horas: Inauguración de la exposición y del documental ‘Ibiza, entre palabras, versos y canciones’, de la artista Eva Santamaría. En el Far de ses Coves Blanques. Abierta hasta el 29 de febrero, de martes a sábado de 17 a 20 horas.

Fiestas de Santa Agnès

18.30 horas: Anem de lluna i mirem-nos sa flor. Caminada ncturna de Portmany a Corona. Salida del Passeig de ses Fonts. Al llegar, en la carpa habrá pa i companatge, torrada de sobrasada y vi pagès a precio popular.

Magia

Anthony Blake. Espectáculo de mentalismo ‘Más cerca’. Viernes y sábado a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 18 € en www.eivissa.es.

Cine

‘La vida era eso’, de David Martín de los Santos (2020). Elección de Bárbara Hermosilla. Ciclo ‘Anem al cine’ de Sant Josep. 20 horas en el centro cultural Can Jeroni. Entrada libre.

Infantil

Contacontes Coeducatius de Vila. 'Qui soc jo?', de Dàmaris Gelabert y Sebastià Serra. Niños de 2 a 12 años y familias. Participación gratuita. Inscripciones en igualtat@eivissa.es o 971 397600 ext. 24261. 18 horas en el Casal d'Igualtat de Vila.

Libros

'Las inscripciones de la cueva santuario de es Culleram (Ibiza)'. Presentación del libro del investigador José Ángel Zamora López en el centenario del decubrimiento de la plaqueta des Culleram. 19 horas en el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera.

SÁBADO 27 DE ENERO

Fiestas de Santa Agnès

12 horas: Inauguración de la instalación artística ‘Almendros’, de la artista Li Ramet. En el centro social de Corona. Abierto sábados y domingos de 11 a 14 horas.

Magia

Anthony Blake. Espectáculo de mentalismo ‘Más cerca’. 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 18 € en www.eivissa.es.

Musical

‘La Bella y la Bestia’. En el Recinto Ferial de Ibiza a las 18 horas. Entradas a la venta en la web conselldeivissa.es, a 8 € niños y 12 € adultos. Ciclo de teatro musical familiar del Consell de Eivissa.

Museos

MAEF: visita guiada a la cueva des Culleram. Ciclo ‘Per a la nostra Tinnit, la poderosa’. Gratuita, pero es necesario inscripción previa. Punto de encuentro frente al Consell de Eivissa a las 10 horas.

Cine

‘Harry Potter y las reliquias de la muerte'. Ciclo Cinema Jove Hivern Màgic de Sant Josep. 18 horas en el Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre hasta completar el aforo.

Teatro

‘Juicio a una zorra'. De Manuel del Arco. Compañía Rita Luna. Con Meritxell Martínez. Dirige: Maruxa Martos. Auditorio de Cas Serres a las 20.30 horas. Entradas a 13 € en conselldeivissa.escenaonline.com.

Música

Sandy Valey. Rock y soul. Sant Josep és Música. Can Jordi Blues Station desde las 13 horas.

R.D.B. Soul, Funky y blues. Sant Josep és Música. Can Tommy desde las 16 horas.

DOMINGO 28 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

9 horas: Trofeo de judo Festes de Sant Antoni. Competición de categorías menores, alevines y benjamines. En la sala de artes marciales de Can Coix. A cargo de la SAMYD.

Trofeo de judo Festes de Sant Antoni. Competición de categorías menores, alevines y benjamines. En la sala de artes marciales de Can Coix. A cargo de la SAMYD. 9.30 horas: Trial Festes de Sant Antoni. A cargo del Motoclub de Formentera e Ibiza. En la Pedrera de Can Coix.

Trial Festes de Sant Antoni. A cargo del Motoclub de Formentera e Ibiza. En la Pedrera de Can Coix. 11 horas: Inauguración del XVII Sant Antoni Rural. Bienvenida y baile payés. Todo un día de actividades en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. Además de las pruebas des Verro Kids, desde las 11.45 horas, y el Verro Olímpic, desde las 15.30 horas.

Fiestas de Santa Agnès

De 11 a 18 horas. Fiesta infantil. A cargo de la Apima de Corona. Diversión, castillos inflables, pintacaras, tatuajes, talleres, rifas, dulces, actuaciones y muchas sorpresas.

A cargo de la Apima de Corona. Diversión, castillos inflables, pintacaras, tatuajes, talleres, rifas, dulces, actuaciones y muchas sorpresas. 12 horas: Festa de s’Ametlla de Corona. Demostraciones culinarias y degustaciones de productos elaborados con almendra ibicenca. A cargo de Erika Tangari y Cristina Franco.

Demostraciones culinarias y degustaciones de productos elaborados con almendra ibicenca. A cargo de Erika Tangari y Cristina Franco. 14 horas: Paella para todos a precio popular a beneficio de la Apima de Corona. Seguida de fiesta con las actuaciones de Encarna de las Heras y Monocleto.

Musical

‘La Bella y la Bestia’. En el Recinto Ferial de Ibiza a las 18 horas. Entradas a la venta en la web conselldeivissa.es, a 8 € niños y 12 € adultos. Ciclo de teatro musical familiar del Consell de Eivissa.

Ópera

‘L’òpera mola’. Concierto didáctico con arias y dúos de ópera con Irantzu Bartolomé, Isabel Albadalejo, Carlos Tur, Javier Chivite y Elvira Ramón. 18 horas en Can Ventosa. Entrada libre. Reservas en www.eivissa.es.

Música

Calçotada musical. Con The Metrallas. Sant Josep és Música. Restaurante Can Berri de Sant Agustí desde las 13.30 horas.

Literatura

Vermuts poètics. Recital de poesía colectivo. Coordina Eva Tur. 12 horas en bar Can Tixedó de Forada.

Excursiones

Ruta por sa Talaia. 9.30 horas desde Can Misses para traslado en autobús. 9 kilómetros y nivel de dificultad alto.

Ruta solidaria de IFCC. Caminata por ses Feixes. Encuentro a las 10.30 horas en el bar Flotante de Talamanca. 7 kilómetros. Donativo: 5 €.

ARTE

Supermercat de l'Art. Obra a precios populares de 16 artistas de Ibiza y Formentera. Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 18 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 17 de febrero en Garden Art Gallery, carretera de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza).

EXPOSICIONES

Antoni Marí Ribas 'Portmany' (1906-1974). Exposición de los fondos del Ayuntamiento de Eivissa del artista, en el 50 aniversario de su muerte. Inauguración viernes 26 de enero a las 20 horas en el Refectori de Dalt Vila con un concierto de Ramsés Puente y Carles Vesperinas. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 14 de febrero.

'Letras y notas - Ibiza entre palabras, versos y canciones'. Exposición sobre el documental de Eva Santamaría. Inauguración el viernes 26 de febrero a las 19 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a sábado de 17 a 20 horas. Hasta el 29 de febrero.

Jesús de Miguel. 'Act Normal', pinturas. Inauguración el viernes 26 de enero en Bes Restaurant de Talamanca. Hasta el 11 de febrero. En solidaridad con IbizaPreservation.

Cris AC. 'La brisa, la risa y ella', fotografías. Inauguración el viernes 12 de enero a las 19 horas en Ocean Drive Ibiza. Hasta el 7 de febrero.

'Narcís Puget Riquer. L'aquarel·lista d'Eivissa'. Muestra restrospectiva. En Sa Nostra Sala de Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Del 15 de diciembre al 16 de febrero.

Katja Meirowsky. 'Han vingut uns amics'. Pinturas. Serie de exposiciones sobre miembros del Grupo Ibiza 59 en la Casa Broner. Hasta marzo de 2024.

'Capells'. Muestra colectiva de sombreros payeses intervenidos por artistas. Club Náutico Ibiza. Hasta el 7 de febrero.

Colectiva de invierno en Espacio Micus. Grabados en cristal de Sonja Kalagin, pintura y dibujos de Maricla Sellar, esculturas de Frederike von Cranach y otros artistas de la galería. Abierto domingos de 11 a 14 o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta el 24 de marzo de 2024.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.