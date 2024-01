«Una guardia civil lloraba porque no quería dormir en el coche en Ibiza»

«Hace dos años vinieron 85 agentes de la Guardia Civil en prácticas de manera forzosa porque a Ibiza nadie quiere ir. Los guardias vienen porque no tienen más remedio», recuerda el delegado de Ibiza de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Iván Fidalgo. Afirma que se mantiene en contacto con todos los agentes de prueba y señala que una de ellas «lloraba» porque no quería dormir en el coche. «Por desgracia, es lo habitual», apunta.

En este sentido, indica que nueve agentes destinados al aeropuerto de Ibiza causaron baja por motivos psicológicos debido a que no encontraban vivienda en verano y tenían que vivir en sus propios vehículos propios. «Vienen con un sueldo de menos de mil euros en julio y eso no es serio». Por eso menciona el complemento de insularidad al salario, que es «una reclamación clásica» y lamenta que lleva sin actualizarse según los precios «desde hace 20 años».

Fidalgo apunta que el Gobierno central «tiene que poner de su parte» en este asunto y que, en la actualidad, el Congreso de los Diputados debate una proposición de ley para mejorar estas condiciones. Señala que en los sectores de Educación y Justicia se han adoptado medidas para compensar el coste que supone vivir en una isla: «Como nosotros dependemos del Gobierno central, no tenemos nada. No saben lo que pasa o no lo quieren saber. Es una vergüenza», observa Fidalgo.

El representante de la AEGC hace referencia a la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Ibiza en abril: «Se hizo el tonto y nos prometió soluciones, pero no ha cambiado nada».

Estas circunstancias provocan que el personal de la Guardia Civil de Ibiza sea «muy insuficiente», explica Fidalgo. Concreta que varias unidades del cuerpo de seguridad en la isla tienen que funcionar con el «50 o el 60 por ciento del personal que deberían tener» y que las peores situaciones se dan en las que se dedican a la atención al ciudadano. Aclara que todo el cuerpo está «muy mal».

El delegado de la AEGC detalla que el equipo de motoristas en ocasiones ha de realizar atestados de accidentes de tráfico, «que no es su labor», porque no hay suficientes guardias en el grupo responsable. Además, señala que varios agentes del destacamento de atestados de Ibiza han pedido un cambio de destino: «Solo se quedarán cuatro y no vamos a tener gente especializada en la materia».

Fidalgo añade que, especialmente en verano, se forman «grandes colas» en las recogidas de denuncias porque los agentes que deberían ocuparse de ello han de salir a patrullar. «No tenemos el don de estar en dos sitios al mismo tiempo», ironiza. «Es muy posible que este año el destacamento de Tráfico no pueda asumir sus competencias en tráfico y tenga que encargarse la Policía Local», anuncia.

También explica que, en ocasiones, han de elegir entre dos llamadas de socorro: «Cuando vas al sitio al que no has dado prioridad, ya han pasado 45 minutos y es tarde. Algún día la sangre puede llegar al río». Menciona que en Ibiza «hay buenos cuerpos de Policía Local» y que derivan a su personal a las urgencias, aunque subraya que se trata de «quebrantos de los servicios normales».

A consecuencia de todo ello, el delegado de la AEGC apunta que los agentes han de «hacer un sobreesfuerzo no retribuido» para cubrir todas las incidencias. Añade que esta situación se hace más grave porque siempre hay trabajadores no disponibles por baja laboral, vacaciones o que estudian cursos formativos. Estas condiciones empeoran en fechas festivas como Navidad o Semana Santa, además de durante el verano: «Un tercio de la plantilla se va de vacaciones».

Sin embargo, menciona que se han tramitado mejoras en los horarios de trabajo de los agentes de la Guardia Civil gracias a la reciente aprobación de la normativa que regula «el régimen de turnos». Esta medida, que Fidalgo describe como «otra reclamación clásica» establece unos tiempos de trabajo fijos y los da a conocer por adelantado. «Eso mejora la conciliación de la vida laboral y personal», valora.

A pesar de ello, se muestra receloso: «Todavía ningún equipo de Ibiza lo ha implantado y veremos cuánto tarda en aplicarse». Además, elogia las condiciones laborales de la Policía Nacional: «Nos lleva años de ventaja y no podemos pasar de 0 a 100. Todo lleva su proceso».