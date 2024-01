Anabel Gonzalez en Ibiza: «Contarle los detalles de un abuso a un terapeuta es innecesariamente duro»

Tener que verbalizar una situación traumática en terapia puede suponer, para muchas personas, una barrera. Puede ser un impedimento para trasladar esa experiencia al terapeuta y tratarla. Es por ello que el método EMDR [en castellano: desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares o estimulación bilateral] cobra especial importancia, y precisamente por ello este fin de semana se está impartiendo un curso intensivo a cerca de 30 psicólogos o psiquiatras pitiusos en el centro cultural de Jesús.

La Fundación Conciencia, conjuntamente con la Fundación Pachá y el Ayuntamiento de Santa Eulària, ha organizado este curso intensivo de nivel 1. Comenzó ayer y durará todo el fin de semana, los tres días en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. «El EMDR es una terapia basada en el trauma, está orientada a trabajar con experiencias, sobre todo traumáticas, o que hayan sido difíciles, y puedan estar influyendo en lo que le ocurre al paciente ahora», explica Anabel Gonzalez (así, sin acento), psiquiatra, psicoterapeuta y doctora en Medicina. Ella es la encargada de la parte teórica de dicho curso y presidenta de la Asociación EMDR España.

Esta herramienta puede resultar útil para un amplio abanico de problemas relacionados con la salud mental: «El caso más claro es el estrés postraumático en personas que viven un accidente, una agresión, una catástrofe... y que después de este incidente no consiguen procesar completamente lo que ha ocurrido. Lo siguen recordando constantemente, o sueñan con ello, se les viene a la cabeza, o quedan en un estado depresivo o de ansiedad permanente a raíz de esa situación». Actualmente, en Ibiza hay siete profesionales formados para poder utilizar el EMDR.

Amplio abanico de usos

También puede ser de una gran ayuda para quienes padecen otro tipo de problemáticas. A modo de ejemplo, Gonzalez cita el caso de alguien que haya entrado en una depresión a raíz de una pérdida que no consigue asimilar, «o que haya tenido varias pérdidas y el conjunto de esas experiencias haga que entre en una depresión o algún problema de salud mental»: «Nosotros vamos a buscar cuáles son esas experiencias principales y a trabajar con los recuerdos. Así que [el EMDR] es aplicable a distintos tipos de problemáticas de salud mental o incluso físicas», agrega la especialista en esta terapia durante su conversación con este diario. En este sentido, expone el caso de un diagnóstico de cáncer, que también «es una situación traumática»: «Se trabaja con estas personas para que la parte emocional no les afecte más de lo necesario. Lógicamente, les va a afectar, pero alguien que está llevando un proceso oncológico muy mal a nivel emocional, tendrá incluso peores defensas, reaccionará peor con los tratamientos y tendrá más dificultades».

Pero, ¿en qué consisten exactamente las sesiones de EMDR? Se trata de evocar el recuerdo. «No necesitamos que el paciente nos lo cuente. De hecho, podría prácticamente no explicarnos nada e igualmente lo trabajaríamos», afirma la especialista. Está claro que en otras terapias se trabaja mucho más desde la verbalización, por parte del paciente, de lo que le ocurre. En este caso, en cambio, lo que se hace es «desbloquear del cerebro ese recuerdo». «La persona piensa en cuatro cosas relativas al recuerdo. No es que la terapia genere el dolor, sino que, con varios mecanismos, desbloquea un recuerdo doloroso», destaca Gonzalez.

El EMDR no busca «escarbar en la herida» del trauma, se trata de desbloquear un recuerdo doloroso y que pierda carga emocional

Por lo tanto, las sesiones, insiste, no consisten en «escarbar en la herida ni darle vueltas» al asunto. «Lo que se hace es utilizar distintos sistemas que van haciendo que ese recuerdo se conecte con otro. Uno de ellos es el movimiento ocular. Se recurre a determinados tipos de movimientos oculares que van haciendo que las partes del cerebro más emocionales bajen de intensidad, se calmen, y que esa experiencia se vaya conectando con otras cosas, se vaya mirando desde otros puntos de vista; pero no porque nosotros le pidamos al paciente que lo haga, sino que es gracias a ese desbloqueo». Otro de los sistemas es realizar «algún tipo de estimulación de un lado del cerebro a través de estimulación táctil o de sonidos». En una sesión, el paciente «ve el recuerdo», «a veces un poco más distante, la imagen menos fuerte... y las emociones van bajando, las sensaciones del cuerpo van bajando». En ocasiones en una sesión y en ocasiones en varias, dicho recuerdo deja de tener carga emocional y de producir una reacción corporal, concluye la entrevistada.

Recordar sin sufrir

Obviamente, ese recuerdo no se olvidará, pero al menos «ya no hará daño». Así, el curso que se imparte estos días en Jesús está orientado a una metodología con la que también se pueden atender casos de abuso infantil, ámbito de actuación precisamente de la Fundación Conciencia. «Hay muchísima gente que ha vivido abuso sexual, y entre las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, todavía más (...) Tener que contarle a un terapeuta los detalles de esa historia es innecesariamente duro, porque no sacamos nada de eso, no le va a aportar más beneficios, no va a suponer ninguna ventaja», apunta Gonzalez, lo que confirma la utilidad del método EMDR.

Lo confirma la presidenta de la Fundación Conciencia, Marisina Marí: «Teníamos casos en tratamiento hacía tres años y, tras cuatro sesiones de EMDR, hemos podido dar altas. No siempre es así, pero tuvimos esta experiencia y hace ya seis u ocho meses que la estamos ampliando. Hay psicólogos en Ibiza que practican esta terapia y nos hemos dado cuenta de que es una herramienta muy útil. A veces junto con otras técnicas psicoterapéuticas y a veces sola».

La idea de llevar a cabo este curso surgió del proyecto de la Casa del Menor, de Save the Children, que se quiere poner en marcha también en Ibiza. Se trata de habilitar un espacio en el que atender de forma integral los casos de abuso sexual infantil, evitando que las víctimas tengan que repetir una y otra vez su testimonio en diferentes instancias. «Estamos metidos en este proyecto junto con Save the Children y el Consell. Una vez, hablando con esta ONG, nos dijeron que teníamos que introducir la técnica EMDR para que luego, cuando hiciésemos el trabajo conjunto, esto ya lo tuviésemos por mano», recuerda Marí.

En septiembre se impartirá en Ibiza el nivel 2 de la metodología EMDR a psicólogos y psiquiatras

Así, la fundación formó a los psicólogos que trabajan habitualmente en la entidad, pero consideró importante tener más profesionales expertos en EMDR en las Pitiusas. «Es bueno para los casos que atendemos y para todos. Pensamos que acercar la posibilidad de esta formación a los psicólogos y psiquiatras de Ibiza y Formentera era una cosa importante porque podría beneficiar a muchísima gente». Así, se pusieron en contacto con la Asociación EMDR España para poder realizar esta formación de manera semipresencial. Anabel Gonzalez imparte la parte teórica telemáticamente y tres profesores se desplazan hasta Ibiza para llevar a cabo las prácticas, que además son en grupos muy reducidos para garantizar un mejor aprendizaje.

Segunda parte

«Estamos muy ilusionados. Este fin de semana se imparte el nivel 1 y hay entre 25 y 30 inscritos. En septiembre se hará el nivel 2», avanza Marí.

El curso normalmente cuesta casi 700 euros, pero en esta ocasión ha sido posible una reducción de 200 euros en la inscripción de cada alumno: «Ha sido gracias a que el Ayuntamiento de Santa Eulària nos ha cedido el espacio y la Fundación Pacha, el hotel. Estarán en El Hotel y tendrán desayuno, comida y cena. La Fundación Conciencia ha puesto la logística y ha pagado el desplazamiento de estos formadores».

En general, en palabras de Anabel Gonzalez, «los abordajes desde la psiquiatría en las últimas décadas habían sido bastante biológicos y farmacológicos», mientras que los abordajes desde la psicología han sido «cognitivo-conductuales, centrados en el presente». «Creo que las dos cosas son útiles, pero pienso que el EMDR es complementario tanto para los psiquiatras como para los psicólogos. Completa un poco la visión de los problemas de salud mental».