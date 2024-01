El 'celebrity' británico y único hijo de la leyenda del fútbol George Best, Calum Best, ha hablado por primera vez desde que fue absuelto de agredir sexualmente a una mujer en Ibiza en abril de 2022.

Calum Best, de 42 años, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que podía leerse "la verdad prevalece" tras enterarse el pasado miércoles de que había sido absuelto tras un juicio de un día de duración hace poco más de una semana en Mallorca .

Calum Best, que ganó la edición de 2006 de 'Celebrity Love Island' y también protagonizó dos series de 'Celebrity Big Brother', agradeció a sus fans el apoyo. “Fui absuelto y gané mi caso. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo”, publicó el famoso junto a un corazón, rompiendo así su silencio.

Sentencia absolutoria

El tribunal consideró que no existían pruebas de cargo y que el relato de la víctima no tenía el peso suficiente para considerar acreditados los abusos, por los que la Fiscalía reclamaba una condena de tres años de prisión. La sala da así la razón al abogado de Best, Jaime Campaner, que reclamó que el acusado fuera exculpado.

Calum Best, modelo y estrella de concursos televisivos en Reino Unido, fue juzgado el pasado día 9 de enero por la sección primera de la Audiencia de Palma por unos hechos denunciados en abril de 2022. La denunciante explicó en la vista oral que coincidió con Best en un local durante sus vacaciones en Ibiza y ella y una amiga tuvieron un incidente con él por grabar un vídeo en el que aparecía. La chica dijo que fue tras Best para pedirle perdón. "Me dio un beso en los labios y me dijo que me quería enseñar una cosa. Me llevó a una esquina y me dijo que cerrara los ojos. Guió mi mano, la metió por dentro de sus pantalones y me hizo tocarle el pene", afirmó.

Best negó todos los cargos. Ante el tribunal aseguró que no llegó a estar a solas con la joven. Explicó que ella se acercó a él en dos ocasiones para hacerse una foto juntos, a lo que accedió. Y que luego, cuando, él se fue a fumar con un amigo a la planta superior, ella los siguió. "Aquello ya era un poco extraño. Mi amigo y yo bajamos enseguida y ya no volví a verla", detalló.

Los magistrados consideran que “para ser condenado penalmente deben haberse acreditado los hechos que integran la acusación sobre la base de pruebas practicadas en el acto del juicio oral con todas las garantías, de las que el acusado haya podido defenderse, y de cuyo resultado, valorado por el tribunal que las ha presenciado se logra la certeza de la realidad de los hechos y de la autoría por parte del acusado”. La sala señala que si no se obtiene esta firme convicción del tribunal, “ya sea porque no se han practicado pruebas de cargo en el juicio, ya porque, aun cuando éstas existan, su contenido incriminatorio no sea suficiente y subsistan dudas razonables, la sentencia debe ser necesariamente absolutoria”.

La resolución no es firme

Según la resolución, el Tribunal destaca que no es el acusado quien debe demostrar su inocencia, sino que la carga de probar los hechos recae sobre las partes acusadoras. Los magistrados apuntan que pese a que la declaración de la denunciante “cumpla algunos de los precitados parámetros legales, no llega a ser medio hábil para destruir la presunción de inocencia que ampara al acusado”.

La resolución no es firme, cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.