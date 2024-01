Que ni los más mayores de la isla recuerden una situación tan dramática en el campo: no poder sembrar cereales por la falta de lluvias. La extrema sequía ha hecho que muchos agricultores no sembraran y que, a los que lo hicieron, no les haya brotado nada. Apenas se han vendido semillas y la falta de cosecha afectará especialmente a quienes necesitan los cereales como forraje para sus animales.

Las duras palabras que dedica Llorenç Córdoba, presidente de Formentera, a sus exsocios políticos de Sa Unió en el comunicado en el que, además de defenderse, pasa al ataque acusándolos de orquestar «un golpe de Estado» y de «intentar hacerse con el poder con fines que no tienen nada que ver con el interés general». Que falten mujeres profesionales de la ciencia y la tecnología para acudir a los centros educativos de las Pitiusas a dar charlas para despertar vocaciones científicas entre los niños y niñas y, sobre todo, para servir como referente.