El presidente de los taxistas defiende el derecho de Ibiza a tener voz propia en Mallorca

El presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), Antoni Riera, sostiene que su homólogo en la Federación Independiente del Taxi de Illes Balears (Fitib), Gabriel Moragues, está «mirando más por» los intereses de «Mallorca que los de Ibiza». Por ello, Riera ha convocado mañana a una reunión a los presidentes de las asociaciones de taxistas municipales que integran la Fitie para debatir la posibilidad de romper con la Fitib, en la que se integra la Fitie, al objeto de reivindicar tener voz propia en el Consell Balear de Transportes Terrestres, el órgano de consulta de la Comunitat Autònoma.

A la espera de lo que mañana la ejecutiva de la Fitie decida sobre su alianza con la Fitib, Antoni Riera afirma que Ibiza tiene derecho a tener un representante propio en el Consell Balear de Transportes Terrestres. «Entiendo que sí, creo; si la Part Forana [de Mallorca], que cuenta con 200 licencias de taxi, tiene uno, nosotros, con 400 y representando a una isla también», subraya Riera.

El presidente de la Fitie afirma que el sector del taxi en Balears está «unido», pero, como en este caso, «siempre hay algún tema en el que se puede discrepar». Se refiere, tal como ha publicado este diario en los últimos días, a la guerra abierta por Moragues para impedir que la propuesta de ley que se está tramitando ahora en el Parlament permita que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) puedan operar durante cuatro años en cualquier isla. En concreto, que las 290 autorizadas por el Consell de Ibiza por mandato judicial puedan explotarse en Mallorca.

De hecho, la plataforma Uber trabaja en Mallorca con 50 licencias de VTC de Ibiza. Al margen de este medio centenar, en Mallorca hay otras 100 VTC concedidas en esta isla y que están en servicio y otro centenar de la compañía Alsa pendientes de activar.

Los grupos del PP, PSOE y Vox proponen, y así en principio se aprobará en la proposición de ley, que las VTC sólo puedan operar en la isla donde han obtenido la autorización, aunque los dos partidos de la derecha, que ostentan la mayoría en el Parlament, han pactado un periodo transitorio para seguir como hasta ahora durante cuatro años.

Mallorca eleva la presión

Las fuentes consultadas señalan que se incluye este periodo de gracia de cuatro años para tratar de evitar el pago de indemnizaciones. La propuesta de PP y Vox también incorpora la posibilidad de que, durante este plazo, los titulares de licencias de VTC puedan tramitar el cambio de domicilio.

Moragues va a elevar la presión para que se eliminen los cuatro años de transición y se impida a las VTC de Ibiza operar en Mallorca y, para ello, ha convocado a los taxistas de Mallorca, también a los de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), para que se movilicen frente al Parlament el próximo día 23, cuando está previsto el debate en comisión de las enmiendas.

El presidente de la Fitie asegura no estar de acuerdo con la posición de Moragues. «Se supone que es el presidente de casi todos, al menos de los que estamos adheridos a la Fitib, y nos parece que está mirando más por Mallorca que Ibiza. Nos tenemos que reunir y valorar si nos interesa seguir por esta línea o no. Ya veremos porque aún no se ha decidido nada», resalta.

Temor a las VTC de otras islas

Antoni Riera recuerda que la Fitie y la Fitib han luchado conjuntamente desde hace tiempo contra la concesión de licencias de VTC tanto en Ibiza como en Mallorca, «y si ahora pueden moverse entre islas, han de hacerlo tanto aquí como allá». «Básicamente a todos nos da miedo. A unos que las de Mallorca vengan a operar a Ibiza y a los de Mallorca que vayan las de Ibiza. Siempre ha habido VTC de Mallorca trabajando en Ibiza. Ellos piensan que es peor para ellos y nosotros que es peor para nosotros. No estamos de acuerdo [con la posición que mantiene Moragues]», recalca.

El presidente de la Fitie también apunta que no es nuevo el debate sobre la posible salida de la federación de taxistas de Ibiza de la balear que preside Gabriel Moragues. «Ya se había planteado en ocasiones anteriores. Hace años que, en algunas reuniones, hemos hablado de ello y siempre se ha optado por seguir igual. Ahora puede suceder lo mismo o quizá a raíz de este último tema [la guerra abierta en contra del traslado de las VTC de Ibiza a Mallorca], alguien ha cambiado de idea. No sé cómo acabará», dice.

Oposición al blindaje de las VTC autorizadas

Antoni Riera también expresa su oposición a la propuesta de PP y Vox de blindar las 290 licencias de VTC concedidas por el Consell de Ibiza por mandato judicial; es decir, que todas ellas cuenten directamente con licencia urbana, el nuevo requisito legal para tratar de frenar y regular esta creciente oferta. «Siempre hemos luchado contra estas licencias y, por ello, muchas de ellas están recurridas», indica. En todo caso, Riera señala que se puede buscar «un marco de convivencia», como el que existe, destaca, con las 50 VTC tradicionales de la isla. «Pero nos da miedo que 200 licencias trabajen para Uber y ejerzan de taxis, que es lo que no queremos», afirma el presidente de la Fitie.