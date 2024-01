Burras que recuperan el paisaje

Si no está familiarizado con los equinos, tal vez sospeche que una manada de burros que lleva desde mediados de junio en un campo emboscado desprenderá un profundo hedor. Tal vez tema encontrarlos con rasguños en la piel provocados por la vegetación seca, más aún después de meses sin presencia de lluvia. Pues nada más lejos de la realidad.

Al contrario que los caballos, que son muy asustadizos, el asno no tiene miedo ni hace movimientos bruscos

Los cuatro asnos que pacen junto al origen del torrente de Benirràs huelen a hierba fresca. El roce con el mirto los impregna de su aroma suave y los beneficia con sus propiedades antiinflamatorias y antiinfecciosa. Pero, sobre todo, sorprenden por su cariñosa docilidad. En cualquier despiste, se acercan con total mansedumbre y refriegan su cuello y cabeza con tu brazo para juguetear. Hasta que consiguen que les acaricies la crin e incluso el frontal y levantan con gesto de placer su hocico.

«Son fantásticos. Es un animal muy social. Al contrario que los caballos, que son muy asustadizos, el asno no tiene miedo ni hace movimientos bruscos. Puede ser terco a veces, pero no es nada tonto. Parece que te escuchan y son ideales para jugar con los niños», cuenta maravillado Francesco Zanchi en Can Pep Francesc. Es una finca de la vénda de Cas Vidals, en unas recónditas colinas de es Amunts.

Una nueva vida

Como tantos otros apasionados de la vida rural, Zanchi encontró la plenitud gracias a la agricultura. Este romano llegó a Ibiza hace 21 años para trabajar de chef. Además del estrés inherente a esta profesión, que le obligaba a llegar a casa ya de madrugada, le carcomía la sensación de que se estaba perdiendo los mejores años para ver crecer a su hija.

Sin embargo, el tiempo libre del que disponía fuera de la temporada le permitió profundizar en las técnicas de la permacultura, la especialidad a la que se dedica por completo desde que dio el paso de dejar los fogones para disfrutar de más tiempo junto a su familia.

Como profesional, ahora le encargan el cuidado de fincas, sobre todo la recuperación de antiguos terrenos de cultivo emboscados y que aún están a tiempo de recuperar su uso agrícola. Para estos trabajos, ha estado utilizando maquinaria, que «es ruidosa, contaminante y no fertiliza el terreno».

En 2019, otro agricultor, Vicent Canal, le facilitó un grupo de cabras y se interesó por el pastoreo regenerativo. Estos animales se adentran en cualquier masa forestal, por escarpada que sea, y con su voracidad ayudan a desbrozar el terreno. Pero tienen una pega: su querencia por trepar acaba por derruir buena parte de los muros de piedra seca. Precisamente, las fincas abandonadas que suele regenerar Zanchi son bancales formados por estas paredes y que, tras su abandono, fueron invadidos por la vegetación.

Además, la cabra, si no está cercada de manera eficiente en una superficie reducida, es muy selectiva y aleatoria: «Si puede, se come solo los brotes, donde hay más concentración de nutrientes, y en seguida se va a otro lado a por otra planta», detalla Zanchi. Afortunadamente, el año pasado encontró la solución que necesitaba para actuar sobre una misma parcela gracias a la manada de burros de Giovanni Orlando.

Enamorado de la raza balear

«Son todo hembras. Me gustaría que se reprodujeran, pero con semen congelado. Tener un semental en la manada es un problema porque se pone loco con las burras y se escapa de donde lo metas. Además que ellas se ponen en celo», explica Orlando.

Este lombardo conoció Ibiza de bien joven y, desde entonces, siempre ha deseado establecerse definitivamente y dedicarse a su gran pasión: los animales, concretamente el asno balear. Excapitán de los Carabinieri (policía italiana) abandonó las empresas de seguridad que dirigía «para ser libre» y, a principios de 2022, adquirió cinco hembras de raza autóctona en Menorca: Íbera, su hija Iris y Luna, de la ganadería Albranxella de es Migjorn, además de Aigua y Anahí, de la ganadería Egipte de Ciutadella.

Orlando no puede entregrarse por completo a sus animales en la isla porque cuida a su madre de 95 años en Milán («no quiero que esté en una residencia»). Por suerte, conoció a Zanchi y ambos encontraron al socio ideal. A mediados de junio, la manada se quedó en la finca de Can Pep Francesc y allí nació el proyecto de pastoreo regenerativo Íbera, denominado así en honor a su burra más vieja, que falleció a mediados del pasado noviembre.

Si todo va bien, en breve podrán llegar otras dos hembras de raza balear para sumarse a esta explotación ibicenca, una singularidad entre las 165 existentes en Mallorca (80% del total) y Menorca (20%). De momento, el proyecto Íbera se encuentra en fase experimental, pero Zanchi ya ha visto superadas sus expectativas y se muestra exultante con los resultados.

La finca piloto

Can Pep Francesc ahora sirve de finca piloto para, a corto plazo, diseñar el mejor sistema para trabajar con los asnos, recuperar con ellos el paisaje tradicional y, como beneficio añadido, prevenir riesgos de incendio. El trabajo de las burras en apenas seis meses es claramente visible.

En este periodo, han recuperado cuatro antiguos bancales de cultivo en un angosto valle, que sigue completamente invadido por el sotobosque allí donde no han llegado los animales. Es una superficie de más de 5.500 metros cuadrados que podría ser muy superior, ya que los cuatro animales son capaces de limpiar 1.000 metros cuadrados en tan solo una semana. Basta con dejarlas en un terreno cercado por un pastor eléctrico, que funciona con una pequeña placa solar, y allí comen todo el día.

Los asnos devoran las hierbas gramíneas del suelo, ricas en carbohidratos

Pero ahora, la prioridad de Zanchi no es maximizar la productividad de la manada, sino evaluar su comportamiento a lo largo de un año y documentar sus hábitos alimenticios. Su mayor virtud es que les encanta las hierbas gramíneas del suelo, ricas en carbohidratos, que son las que acaban formando un manto de peligroso combustible.

El permacultor se maravilla al explicar cómo han acabado con las trepadoras que tapaban los olivos o cómo se adentraban entre los lentiscos para comer todo el sotobosque, de manera que la mata queda limpia y destaca en un suelo diáfano: «Sin todas esas ramas secas, no es fácil que la mata llegue a prender. Y si se desbroza con la maquinaria, habría que acabar cortándola, porque un jardinero no puede meterse allí debajo».

Zanchi tiene que ir cambiando el cercado periódicamente porque, si las asnas pasan demasiado tiempo en un mismo suelo, pueden acabar por desertificarlo. En esta finca, ahora se han fijado cuatro parcelas, que alternarán cada tres meses. «Mi trabajo consiste solo en limpiar el linde por el que pasará el pastor eléctrico, porque no puede tocar ninguna rama. Cuando ellas han acabado su trabajo, aro la tierra para incorporar el estiércol que han dejado y plantar avena y veza que sirva para regenerar la tierra», detalla.

Su labor será aún más efectiva cuando pueda incorporar un vallado virtual, que funciona vía satélite, y delimitar su superficie desde un móvil o una tablet. Al mismo tiempo, mediante un collar geolocalizador, podrá seguir los movimientos de las burras, que reciben un pitido de aviso cuando se aproximan al confín y que las persuade de salir del cercado virtual.