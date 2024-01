Tras el atracón de la Navidad, el Fin de Año, el Año Nuevo y los Reyes Magos llega también la dieta a la agenda pitiusa para este fin de semana. No hay mucho donde elegir, aunque sí que hay algunas ofertas muy interesantes.

Entre ellas la Flower de Sant Antoni, que cumple su XX aniversario y que volverá a llenar el Passeig de ses Fonts desde las 19 horas y hasta la madrugada con la mejor música de los 60 y 70.

Muy esperado era 'La bella y la bestia, el musical', el espectáculo que iba a tener lugar en el Recinto Ferial y que fialmente ha sido aplazado.

Can Ventosa sí acoge el sábado el teatro de marionetas 'El soldadito de plomo', con el aval del programa Platea del Ministerio de Cultura.

La coincidencia total es en las jornadas sobre Harry Potter, hay dos, el sábado y el domingo en el Espai Jove de Sant Antoni dentro de la programación que arranca de las fiestas patronales, y otras dos, el sábado en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep, del programa de fiestas que termina.

La música la pondrán, entre otros, la cantante Txako Jones junto al cuarteto de blues de Pablo Sanpa, con una jornada maratoniana el sábado, con conciertos en Can Jordi, Can Tommy y Teatro Ibiza.

El cine llega con dos películas muy interesantes: 'Fallen leaves', la última de Kaurismäki, en el ciclo Zinètik de Sant Antoni, y el clásico de Hitchcok 'Con la muerte en los talones' en el 'Anem al Cine' de Sant Josep.

También hay conferencias de Pepe Roselló, otra sobre el pintor Portmany, algunas excursiones y otras citas. Todas ellas aquí:

JUEVES 11 DE ENERO

Conferencias

I Music Industry Sessions de Dipef. ‘La Ibiza vivida’, a cargo de Pepe Roselló, fundador de Space. Presenta, David Moreno, director de Pure Ibiza Radio. 18.30 horas en The Standard Ibiza.

‘Xerrades per a famílies i docents’ de Formentera. ‘Una alimentación saludable en família’, a cargo de Laia Rovira. 17 horas en la sala de plenos del Consell de Formentera. Reservas en 971321271 o educaciosocial@conselldeformentera.cat. Servicio de acogida de niños a partir de 3 años.

Cine

‘Fallen Leaves’ (2023) Dirección: Aki Kaurismäki (Finlandia). Comedia dramática. Ciclo Zinètik. VOSE Cine Regio 20.30 horas.

Música

The Station Hollers. Sant Josep és Música. Americana. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Miguel de Miguel. Sant Josep és Música. Flamenco. 20.30 horas en Cas Costas.

VIERNES 12 DE ENERO

Conferencia

‘Antoni Marí Ribas Portmany’. Conferencia por el 50 aniversario de la muerte del artista ibicenco, a cargo de Andreu Carles López Seguí. Biblioteca municipal de Can Ventosa a las 20 horas.

Cine

‘North by Northwest’ ('Con la muerte en los talones'), de Alfred Hitchcock (1959). Elección de Helher Escribano. Ciclo ‘Anem al cine’ de Sant Josep. 20 horas en el centro cultural Can Jeroni. Entrada libre.

Música

Moon Yet. Sant Josep és Música. Soul. 19 horas en Oyster Ibiza.

SÁBADO 13 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

11 horas: Premios del Deporte de Sant Antoni de Portmany 2023. En el cine Regio.

Premios del Deporte de Sant Antoni de Portmany 2023. En el cine Regio. 11 a 20.30 horas: WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs d’Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y plataforma 360. En el Espai Jove.

Fin de semana mágico con los Dracs d’Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y plataforma 360. En el Espai Jove. 11 a 14 h 16 a 20 horas: La feria infantil en el Passeig de ses Fonts.

La feria infantil en el Passeig de ses Fonts. Super Flower. Llega la 20 edición de la fiesta hippy flower que más calienta el invierno ibicenco. Con mercado, espectáculos, actuaciones y muchas sorpresas. En el Passeig de ses Fonts. Al mediodía, la Mini Flower: la fiesta para los pequeños. Fiesta infantil, pintacaras y talleres. A partir de las 19 horas, concierto de The Groovy Brothers y sesiones de los DJ Javi Box y DJ Pharma para no parar de bailar.

Llega la 20 edición de la fiesta hippy flower que más calienta el invierno ibicenco. Con mercado, espectáculos, actuaciones y muchas sorpresas. En el Passeig de ses Fonts. Al mediodía, la Mini Flower: la fiesta para los pequeños. Fiesta infantil, pintacaras y talleres. A partir de las 19 horas, concierto de The Groovy Brothers y sesiones de los DJ Javi Box y DJ Pharma para no parar de bailar. 16 a 20 horas: ‘Iluminarte’ Espectáculo familiar teatralizado e interactivo. Far de ses Coves Blanques. Inscripción previa en la dirección electrónica ilumartecoordina@gmail.com. A partir de 6 años.

Infantil

‘La Bella y la Bestia: El musical’. APLAZADO.

‘El soldadito de plomo’. Teatro de marionetas sobre el cuento de Hans Cristian Andersen, a cargo de la compañía Irú Teatro Negro. 18 horas en Can Ventosa. Entradas a 8 € en eivissa.es.

Harry Potter

‘WizarDracs’. Jornadas sobre Harry Potter por las fiestas de Sant Antoni a cargo de Dracs d’Eivissa. Sombrero seleccionador, concurso de cosplay, talleres, juegos de mesa… 11 a 20.30 horas en el Espai Jove de Sant Antoni.

Juego de escapada: ‘Harry Potter’, para niños y niñas a partir de 12 años. Sesiones cada 30 minutos en grupos de un máximo de 6 niños. 13 a 18 y 20.30 a 22.30 horas. Inscripciones gratuitas y previas de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h en el tel. 673882079. En las inmediaciones de Can Jeroni.

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’. Ciclo Cinema Jove Hivern Màgic de Sant Josep. 18 horas en el Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre hasta completar el aforo.

Música

Txako & Sanpa Quartet. Sant Josep és Música. Blues. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Can Tommy.

Txako & Sanpa Quartet. Ciclo The thrill is here. Blues. 22 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila,. Entrada libre.

DOMINGO 14 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

10 horas: Salida de marcha nórdica por Sa Talaia. Los bastones se repartirán media hora antes de la salida. Lugar de encuentro y salida: frente al Ayuntamiento nuevo.

Salida de marcha nórdica por Sa Talaia. Los bastones se repartirán media hora antes de la salida. Lugar de encuentro y salida: frente al Ayuntamiento nuevo. 11 horas: 41 Festival de balls, música i cançó popular de la nostra terra. Organizado por el Grup Folklòric Brisa de Portmany. En el Cine Regio.

Organizado por el Grup Folklòric Brisa de Portmany. En el Cine Regio. 11 a 14 horas: La feria infantil. Passeig de ses Fonts.

La feria infantil. Passeig de ses Fonts. 11 a 18.30 horas: WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs d’Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y plataforma 360. En el Espai Jove.

Fin de semana mágico con los Dracs d’Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y plataforma 360. En el Espai Jove. 10 a 13.30 hotras: ‘Iluminarte’. Espectáculo familiar teatralizado e interactivo. Venid a descubrir a dónde van nuestros deseos antes de que se realicen. En el Far de ses Coves Blanques. A cargo de la compañía Almavisible, dirigida por Celia Ruiz. Inscripción previa en la dirección electrónica ilumartecoordina@gmail.com. A partir de 6 años.

Musical

‘La Bella y la Bestia: El musical’. APLAZADO

Música

Daniela Heels. Sant Josep és Música. Soul, funk y jazz. 13 horas en Oyster Ibiza.

Excursiones

Salida de marcha nórdica. Reparto de bastones hasta agotar existencias. 10 horas desde el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Excursión de senalló a sa Talaia de Sant Josep. Salida a las 12 horas de la plaza de la iglesia.

Ocio

Party payés. Segunda partida de la versión autóctona del tradicional juego de mesa familiar. Participa en familia. 11 horas en el salón Joan XXIII. Lo organiza la Associació de Vesins des Cubells.

Fun & Trucks. Comida, buen ambiente y música en vivo. Pintacaras infantil y a las 14 horas concierto de The Groovy Brothers. Desde las 12 horas en la plaza de Jesús.

ARTE

Supermercat de l'Art. Obra a precios populares de 16 artistas de Ibiza y Formentera. Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 18 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 17 de febrero en Garden Art Gallery, carretera de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza).

EXPOSICIONES

Cris AC. 'La brisa, la risa y ella', fotografías. Inauguración el viernes 12 de enero a las 19 horas en Ocean Drive Ibiza. Hasta el 7 de febrero.

'Narcís Puget Riquer. L'aquarel·lista d'Eivissa'. Muestra restrospectiva. Del 15 de diciembre al 16 de febrero en Sa Nostra Sala de Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Katja Meirowsky. 'Han vingut uns amics'. Pinturas. Serie de exposiciones sobre miembros del Grupo Ibiza 59 en la Casa Broner. Hasta marzo de 2024.

'Capells'. Muestra colectiva de sombreros payeses intervenidos por artistas. Club Náutico Ibiza. Hasta el 7 de febrero.

Colectiva de invierno en Espacio Micus. Grabados en cristal de Sonja Kalagin, pintura y dibujos de Maricla Sellar, esculturas de Frederike von Cranach y otros artistas de la galería. Abierto domingos de 11 a 14 o por cita telefónica 971191923. Hasta el 24 de marzo de 2024. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.